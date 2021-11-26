Евклид бы оценил: тонкий математический юмор

788
15
Если вы в уме можете умножить два двузначных числа, то с высокой долей вероятности, что по достоинству оцените данный пост. Осторожно, от некоторых мемов даже Евклид пришёл бы в бешенство.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Просто истерика: пародии на фотографии знаменитостей
- 6 изобретений викторианской эпохи, доказывающие, что тогда жили те еще шутники
- Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте
- 16 ироничных комиксов, над истинным смыслом которых придется поразмыслить
- Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов
46
Понравилось46
Новости партнёров
А как-то пару лет назад мне надо было рассчитать площадь крыши на дом для закупки материала. С ужасом жду когда мне понадобятся интегралы и логарифмы.