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Евклид бы оценил: тонкий математический юмор

Евклид бы оценил: тонкий математический юмор (15 фото)

Автор:
26 ноября 2021 11:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   математика   математический юмор   подборка   прикол   шутки для умных   
788
15
Если вы в уме можете умножить два двузначных числа, то с высокой долей вероятности, что по достоинству оцените данный пост. Осторожно, от некоторых мемов даже Евклид пришёл бы в бешенство.
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Метки: Юмор   математика   математический юмор   подборка   прикол   шутки для умных   
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931773@avgust-shop.ru Полчаса назад
Из какой помойки выкопано?
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Jora Kykynaher 8 минут назад
Когда-то в детстве я в сердцах крикнул: Да нахер мне нужны ваши синусы.
А как-то пару лет назад мне надо было рассчитать площадь крыши на дом для закупки материала. С ужасом жду когда мне понадобятся интегралы и логарифмы.
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30k
Седой 14 минут назад
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