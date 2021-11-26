Евклид бы оценил: тонкий математический юмор

Если вы в уме можете умножить два двузначных числа, то с высокой долей вероятности, что по достоинству оцените данный пост. Осторожно, от некоторых мемов даже Евклид пришёл бы в бешенство.

1. Видимо, у каждого из нас была такая математичка 0 Источник:

2. Разрыв шаблона 0 Источник:

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