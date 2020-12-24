Нет никаких сложностей в том, чтобы выбрать кольцо для себя. Вы просто приходите в любой ювелирный магазин и просите специалиста измерить ваш палец и подобрать подходящий размер кольца.
Но как быть, когда украшение выбирается в подарок? Как определить размер кольца на палец и не рассекретить план? Задать вопрос «в лоб» – не вариант, а о способах самостоятельно узнать размер знают далеко не все. Но не переживайте – в этой статье мы расскажем о нескольких отличных способах снятия мерок. Выбирайте подходящий и уже во всеоружии отправляйтесь за подарком!
Что такое размер пальца?
Начнём с изучения матчасти: что такое размер пальца и зачем его нужно знать? Возьмите любое своё кольцо; проведите воображаемую линию от одного его края до другого – проще говоря, измерьте диаметр. Для большей точности все замеры проводятся в миллиметрах. Получившийся результат и есть нужный вам параметр. Зная эти цифры, вы с лёгкостью подберёте подходящий подарок и рассчитаете размер.
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Как правило, шаг градации в размерах составляет 0,5 мм – в ювелирных магазинах вы увидите размеры 16, затем 16,5, затем 17 и так далее. Теперь, когда мы разобрались в терминологии и технических нюансах, поговорим о том, как узнать размер кольца.
Как узнать размер пальца для кольца?
Поскольку вариант с походом в ювелирный и консультацией специалиста здесь не подходит, мы расскажем о нескольких тайных способах снятия мерок. Каждый из них достаточно хорош и точен – мы постарались всё проверить сами. Итак, как определяют размер кольца настоящие сыщики?
Способ первый: при помощи нитки
Начнём с того, как определить свой размер кольца по окружности пальца. При достаточной сноровке, рассчитать размер пальца для кольца можно дома с помощью нитки.
Если вы хотите узнать размер безымянного пальца под обручальное кольцо, незаметно для невесты (например, пока она спит) оберните нитку вокруг её пальца и пометьте точку, где концы нити соединяются. Точно так же вам придётся мерить обхват сустава. Затем распрямите нитку и измерьте расстояние между точками соприкосновения. Среднее значение двух получившихся цифр разделите на 3,14. Готово!
Теперь вы знаете нужный диаметр (он же размер) кольца. А за счёт того, что вы смогли замерить толщину пальца и сустав одновременно, украшение не будет ни жать, ни болтаться. Как видите, узнать размер пальца для кольца можно в домашних условиях.
Если вы хотите узнать размер безымянного пальца под обручальное кольцо, незаметно для невесты (например, пока она спит) оберните нитку вокруг её пальца и пометьте точку, где концы нити соединяются. Точно так же вам придётся мерить обхват сустава. Затем распрямите нитку и измерьте расстояние между точками соприкосновения. Среднее значение двух получившихся цифр разделите на 3,14. Готово!
Теперь вы знаете нужный диаметр (он же размер) кольца. А за счёт того, что вы смогли замерить толщину пальца и сустав одновременно, украшение не будет ни жать, ни болтаться. Как видите, узнать размер пальца для кольца можно в домашних условиях.
Способ второй: при помощи ручки и бумаги
Этот способ гораздо проще первого, поскольку не требует тайных «операций» вокруг чужих пальцев — мы узнаем размер кольца по диаметру другого. Возьмите у человека, которому вы готовите подарок, любое кольцо. Положите его на бумагу и обведите украшение по внутреннему периметру. Диаметр получившегося круга и будет размером кольца. Но будьте внимательны – для замеров нужно брать кольцо с того пальца, на который вы в будущем наденете подарок, ведь у всех пальцев разные обхваты.
Способ третий: при помощи друзей
Как узнавать размер пальца, если вы слишком боитесь быть рассекреченным? Очень легко – спросите друзей. Самый сложный этап в этом способе – найти друга, который гарантированно сохранит ваш план в тайне. Дальше – проще: либо друг уже знает размер и просто сообщает его вам, либо он спокойно, не вызывая подозрений, узнаёт его и таким образом помогает вам с выбором подарка. Скажите другу спасибо — ведь он помог вам понять размер без кольца!
Способ четвёртый: по имеющемуся кольцу
Для самых отважных расскажем, как по имеющемуся кольцу определить размер колечка. Стоит отметить, что этот способ — самый точный, но и самый рискованный. Если вы на 100% уверены, что «объект» не заметит пропажу одного из своих украшений — смело в бой! На один день превратитесь в наглого воришку и украдите у человека какое-нибудь кольцо. Отправляйтесь с украшением к ювелиру — тот измерит диаметр кольца и скажет, какого оно размера. Не забудьте вернуть украденное на место!
Лайфхак: определяем размер по своим пальцам
Способ подойдёт для тех, кто не знает, как незаметно подобрать кольцо девушке, не зная размера безымянного пальца. Этим секретным методом часто пользуются парни, собирающиеся сделать предложение своей любимой. Попросите у неё одно из колец, «просто примерить». Наденьте украшение на палец и запомните место, где кольцо сидело удобнее всего. Пока память свежа, бегите к ювелиру и просите его измерить диаметр отмеченного места. Готово, вы великолепны!
Имейте в виду, что в среднем, самый маленький размер женских колец — 14-й, а самый большой — 22-й. Поэтому если ваше значение вдруг получилось сильно меньше или больше, возможно, вы где-то допустили промах — постарайтесь высчитать нужный диаметр ещё раз.
Имейте в виду, что в среднем, самый маленький размер женских колец — 14-й, а самый большой — 22-й. Поэтому если ваше значение вдруг получилось сильно меньше или больше, возможно, вы где-то допустили промах — постарайтесь высчитать нужный диаметр ещё раз.
Дополнительные рекомендации
При измерении пальцев важно помнить несколько важных нюансов.
Во-первых, для наиболее точных результатов идеально мерить палец трижды: утром, днём и вечером. В зависимости от времени суток руки могут отекать или опухать, поэтому нужно подобрать кольцо, которое не будет жать даже при опухших пальцах. Не стоит замерять пальцы в жаркие дни или после активных занятий спортом. Снимите мерки несколько раз и в разные дни – если хотя бы два значения похожи друг на друга, значит, вы нашли точный размер.
Во-вторых, важно знать толщину подарочного кольца. Если оно будет тонким (до 7мм), полученное при замерах значение округляйте до ближайшего. Например, если при измерениях у вас получилось значение 15,8, то нужным размером станет 16-й. Если же кольцо будет толще 7мм, стоит сделать запас в размере, равный 0,5мм. При том же значении в 15,8 лучше будет выбрать размер 16,5.
Во-первых, для наиболее точных результатов идеально мерить палец трижды: утром, днём и вечером. В зависимости от времени суток руки могут отекать или опухать, поэтому нужно подобрать кольцо, которое не будет жать даже при опухших пальцах. Не стоит замерять пальцы в жаркие дни или после активных занятий спортом. Снимите мерки несколько раз и в разные дни – если хотя бы два значения похожи друг на друга, значит, вы нашли точный размер.
Во-вторых, важно знать толщину подарочного кольца. Если оно будет тонким (до 7мм), полученное при замерах значение округляйте до ближайшего. Например, если при измерениях у вас получилось значение 15,8, то нужным размером станет 16-й. Если же кольцо будет толще 7мм, стоит сделать запас в размере, равный 0,5мм. При том же значении в 15,8 лучше будет выбрать размер 16,5.
Бонус – таблица определения размеров ювелирных колец по длине окружности пальца
Если вы хотите заказать кольцо заграницей, вам очень пригодится сетка размеров колец. Обратите внимание — все измерения указаны не в сантиметрах (см), а в миллиметрах (мм). Одним из указанных способов измерьте окружность пальца и соотнесите результат с одним из пунктов этой таблицы:
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