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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 256 постов • 252 подписчика подписаться
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Как определить размер кольца

Как определить размер кольца (6 фото)

Автор:
24 декабря 2020 09:04
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   как узнать размер кольца   кольцо   полезно   размер   совет   фото   
252
6
Нет никаких сложностей в том, чтобы выбрать кольцо для себя. Вы просто приходите в любой ювелирный магазин и просите специалиста измерить ваш палец и подобрать подходящий размер кольца.
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Метки: интересно   как узнать размер кольца   кольцо   полезно   размер   совет   фото   
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1  комментарий
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alexis 2 часа назад
Старое кольцо измерить штангенциркулем не судьба?
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