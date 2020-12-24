Как определить размер кольца

При измерении пальцев важно помнить несколько важных нюансов.



Во-первых, для наиболее точных результатов идеально мерить палец трижды: утром, днём и вечером. В зависимости от времени суток руки могут отекать или опухать, поэтому нужно подобрать кольцо, которое не будет жать даже при опухших пальцах. Не стоит замерять пальцы в жаркие дни или после активных занятий спортом. Снимите мерки несколько раз и в разные дни – если хотя бы два значения похожи друг на друга, значит, вы нашли точный размер.



Во-вторых, важно знать толщину подарочного кольца. Если оно будет тонким (до 7мм), полученное при замерах значение округляйте до ближайшего. Например, если при измерениях у вас получилось значение 15,8, то нужным размером станет 16-й. Если же кольцо будет толще 7мм, стоит сделать запас в размере, равный 0,5мм. При том же значении в 15,8 лучше будет выбрать размер 16,5.