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Помогаем решить проблему: сотни идей для расправы над кабачками

Помогаем решить проблему: сотни идей для расправы над кабачками (77 фото)

Автор:
24 августа 2021 14:28
Сообщество : Еда
Метки: вкусно   еда   идеи   кабачки   красиво   полезно   советы   
906
77

Где-то там народ плачет, что не знает кому бы пристроить кабачки, буквально выбрасывают их, не зная, что на самом деле это великолепный продукт из которого можно приготовить кучу разных блюд. И мы сейчас это докажем!

В данном посте кабачки и цукини будут идти как один продукт, хотя они и немного разные. И да, как всегда - рецептов не будет - это идеи для реализации, а уж как их реализовывать - придумаете сами или найдете в сети.

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Нарезали кружочками и на сковородку, сверху потом сметанки с чесноком, макнули в яйцо и на соковродку, обваляли в муке и туда же, в сухари их панировочные - и в маслице, в пармезан и в духовку на пергаменте дольками, кружочками, треугольниками да хоть в виде динозавров (выдавите формой для печенья). Представляете как вы порадуете детишек?


И гриль и просто на костре - кабачок - лучшая закуска к шашлыку



Можно взять чистые кабачки, на терку их (совет - посолите и дайте постоять, а затем отожмите жидкость), яйцо и на сковороду. А еще можно добавлять все, что душе угодно - зелень, фарш, другие овощи, даже кашу - вкусно страшно. Лично у меня ящик в морозилке заполнен кабачковыми оладьями с фаршем - запасы на зиму.



Блины можно делать? Можно! Тортилью можно? Можно!



Супы из кабачков лучше делать пюреобразными - кабачки расползаются прилично после варки. Но это вкусно, как ни крути - хочешь с фаршем, хочешь с другими овощами, на бульоне, на сливках и без оных тоже будет хорошо.



Фаршировать их можно лодочками (разрезая вдоль) и кружочками (поперек). Фаршировать их можно буквально всем подряд - фарш, рис, зелень, овощи, морепродукты. Засыпьте сверху сыром и вкусно! Будете пробовать фаршировать шоколадом с орешками, отпишитесь, каково оно на вкус.

Да, да, вы не ослышались, соусы разные. Сделайте ядреный, если любите острое - красный перец, томаты, имбирь, чеснок, морковь, кабачки (львиная доля), приправки, зелени - все в блендер, масла капнули оливкового - красота к мясу

По тому же принципу, что и фаршированные, сделайте запеканку - добавьте что душе угодно, вбейте несколько яиц, сверху сыра побольше и вкусный завтрак готов



А вы знали, что если в хлебопечку добавить кабачок натертый на мелкой терке, то хлеб ваш будет более воздушным, но вкуса кабачка вы не почувствуете?


Нарезанные тонкими полосками кабачки, плюс ваша фантазия и еще куча блюд - можно сделать кабачковые рулеты - заверните в кабачок что душе угодно, кабачковые равиоли - побольше сыра, фарш, зелень, кабачковый мясной хлеб - выложите форму полосками из кабачка, а внутрь фарш, перемешанный с, например, рисом. Пища богов!

Острая закуска из кабачковых полосок - побольше перца, чеснока, сырок плавленный, к примеру - внусно же



Вкусно с креветками, авокадо, зеленью


Делаем тонкие блины и промазываем всем - сметана, майонез, чеснок, горчицы можно - да все, что вам по душе


Вообще все просто - сделайте из кабачков соломку, подержите их чуть-чуть в соевом соусе или в ваших любимых специях и добавляйте в любой салат.


Помним про зиму и срочно закатываем кабачки - соленые, маринованые, кусочками, дольками, кружочками, с томатами, без них и вообще по-всякому


Тут рецептов миллион, но главное, что можно переработать хоть вагон кабачков, а потом есть их на обед, завтрак, ужин и даже ночью баночку употребить при сильном желании.



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Метки: вкусно   еда   идеи   кабачки   красиво   полезно   советы   
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20k
Татьяна Юсова 52 минуты назад
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10k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Пост отличный! Кабачки- удивительный продукт- сочетается буквально со всем- с картошкой, мясом или фаршем, крупами, грибами, другими овощами...
А я люблю кабачки не молочной свежести, а "старенькие", не сочные. Чистим от кожуры, удаляем семечки (они обычно большие), режем полукольцами, обваливаем в сухарях и НЕ СОЛИМ! А вот на сковородку насыпаем соль (без фанатизма), Наливаем масло и жарим на среднем огне с двух сторон. Потом пересыпаем укропом - и подаем с майонезом, смешанным с чесночком. Царская еда!
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47k
Albert GER Полчаса назад
в кабачке нет ровным счетом ничего полезного.
единственная польза - он забивает желудок и какоето время нет голода.
вкус тоже трава травой.
зачем его люди садят мне непонятно.
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753
Павел Кузнецов Полчаса назад
кабачковые оладьи выпекать не на сковороде с маслом, а в электро вафельнице (для венских вафель)
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89
Foma Kiniaev 52 минуты назад
Это очень сильный пост. Пост вдохновения. Обязательно изображу несколько рецептов из этой выставки
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