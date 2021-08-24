Помогаем решить проблему: сотни идей для расправы над кабачками

Нарезали кружочками и на сковородку, сверху потом сметанки с чесноком, макнули в яйцо и на соковродку, обваляли в муке и туда же, в сухари их панировочные - и в маслице, в пармезан и в духовку на пергаменте дольками, кружочками, треугольниками да хоть в виде динозавров (выдавите формой для печенья). Представляете как вы порадуете детишек?