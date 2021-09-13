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22 правила поведения в экстренной ситуации, которые могут спасти жизнь

22 правила поведения в экстренной ситуации, которые могут спасти жизнь (23 фото)

Автор:
13 сентября 2021 13:14
Сообщество : Факты
Метки: полезно   полезно знать   правила поведения   советы   что делать если   что может случиться в экстренных ситуациях   экстренные ситуации   
681
23
Пусть эти советы никогда вам не пригодятся, но предупрежден - значит вооружен. Ведь это очень важно - знать, как правильно действовать в критической ситуации, связанной с угрозой жизни и здоровью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: полезно   полезно знать   правила поведения   советы   что делать если   что может случиться в экстренных ситуациях   экстренные ситуации   
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7  комментариев
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RUSSfan Час назад
Если педаль акселератор в вашей машине застряла и вы не можете остановиться, переключите машину на нейтральную передачу.
Думаю, выключить зажигание будет эффективнее.
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Афанасий 2 минуты назад
прочитал в памятке в поликлинике: "Если вас захватили террористы -- успокойтесь и ..."
Успокойтесь, мля!!! -- А и действительно, чего волноваться то...
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