22 правила поведения в экстренной ситуации, которые могут спасти жизнь

Если вас преследует рой пчел, не прыгайте в озеро или другой водоем, чтобы спастись. Вы не в мультфильме. Пчелы просто будут кружить над поверхностью воды и ждать, пока вы вынырнете, а когда вы это сделаете - окажетесь в непростой ситуации - пчелы жалят, вы двигаетесь медленнее, чем по суше, и при этом на вас уже начинают действовать токсины.



Спасение от пчел только одно: бежать со всех ног и бежать долго. Пчелы защищают свой улей на довольно большом расстоянии, возможно в радиусе километра. Просто бегите, пока они сами не отстанут, почувствовав, что справились с ролью защитников своего дома.