22 правила поведения в экстренной ситуации, которые могут спасти жизнь

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Пусть эти советы никогда вам не пригодятся, но предупрежден - значит вооружен. Ведь это очень важно - знать, как правильно действовать в критической ситуации, связанной с угрозой жизни и здоровью.
1. Кричите при виде ножа, но шепчите при виде пистолета
Если кричать на того, кто нападает с ножом, есть небольшая вероятность того, что это его напугает или дезориентирует, и он его уронит. Плюс крик привлекает внимание и можно успеть дождаться помощи. Но если у нападающего пистолет, лучше говорить с ним медленно и спокойно, не провоцируя на немедленный выстрел. Грабители чаще всего используют оружие для устрашения, так что если они охотятся за вашим кошельком - говорите с ними спокойно, отдайте кошелек и медленно отступайте.
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3. При первых признаках сердечного приступа
Если у вас есть ощущение сдавливания, сжатия в середине груди, которое распространяется вверх по челюсти и плечам или вниз по левой руке, примите аспирин (его нужно разжевать) и запейте его водой, а затем вызовите скорую помощь. Скорее всего, у вас сердечный приступ, а аспирин, как известно, разжижает кровь и с ним гораздо больше вероятность продержаться до приезда медиков.
4. При пожаре
Ложитесь на пол и ползите к выходу, по возможности вдыхая воздух как можно ближе к полу. Токсичный дым поднимается наверх, а воздух внизу остается более пригодным для дыхания.
5. Во время грозы
Если вы находитесь на улице во время грозы, и ваши волосы начинают электризоваться, немедленно ищите убежище. В вас вот-вот ударит молния.
6. Если кто-то кричит вам "Осторожно, поберегись!"
Нет времени на вопросы, просто примите это как руководство к действию.
7. Обращайте внимание на медицинские "звоночки"
Если во рту или на языке появились язвы и за две недели лечения не прошли, возможно, это вовсе не стоматит. Это может быть рак полости рта, и если обратить внимание на незаживающие ранки вовремя, его можно удалить и остаться в живых.
8. Если на вас напал голодный аллигатор
Если вы живете, скажем, во Флориде (США), то не стоит в сумерках или ночью плавать в местных водоемах - они кишат аллигаторами. Вряд ли вам это пригодится, но: если вы оказались в пасти голодного аллигатора, нужно ткнуть ему в ноздрю, зажав ее. Это нарушит герметичность, которая нужна рептилии для того, чтобы вода не попадала в дыхательные пути при погружении, и хищник мгновенно разожмет пасть и отпустит жертву.
9. При несчастном случае
Предположим, произошел несчастный случай, вы оказались рядом и нужна помощь. В экстренной ситуации люди впадают в шоковое состояние, поэтому если вы хотите от окружающих конкретных действий, давайте им четкие указания - вызвать службу спасения, скорую и т. д. Не просто произнося просьбы "в воздух", а обращаясь к конкретному человеку и указывая на него явным образом.
10. Если застряла педаль акселератора
Если педаль акселератор в вашей машине застряла и вы не можете остановиться, переключите машину на нейтральную передачу.
11. Если вас пытаются затолкнуть в машину
Если вас силой пытаются затолкнуть в машину, сражайтесь изо всех сил - деритесь, пинайте, кричите, делайте что угодно, даже под страхом смерти. Потому что в 99% случаев люди, которых насильно усаживают в машину, назад не возвращаются. Особенно если их увозят в частное владение.
12. Главное - воздух и вода
Без воздуха можно прожить 3 минуты, без воды - 3 дня, без еды - 3 недели.
13. При ножевом ранении
При ножевом ранении нельзя вытаскивать нож из раны - он действует как заглушка и снижает кровопотерю. Рану нужно посильнее прижать и вызвать скорую помощь.
14. Если что-то загорелось на плите
Если вы что-то жарили в большом количестве масла и оно загорелось, главное правило - никакой воды. Нужно первым делом выключить плиту, затем накрыть кастрюлю/сковородку крышкой. Если нет крышки, засыпать огонь сверху пищевой содой. Еще раз: ни на одном из этих этапов ни в коем случае не лейте сверху воду - это может привести к действительно серьезному пожару.
15. Жидкость из кактусов пить нельзя
Если вы вдруг оказались одни в пустыне, не пейте "воду" из кактуса. Это вызовет рвоту, которая приведет к обезвоживанию и быстрее убьет вас.
16. При душевном расстройстве
Иногда для восстановления психического здоровья требуются лекарства и консультации специалистов. Не бойтесь обращаться за помощью.
17. Если вы чем-то подавились и задыхаетесь
Множество летальных исходов от удушья происходят из-за того, что человек стесняется и хочет сохранить лицо. Не нужно уединяться и прятаться куда-нибудь, чтобы "прокашляться", не нужно сидеть молча и пытаться выплюнуть застрявшую в горле еду. Единственное, что нужно сделать, - сразу обратиться за помощью.
18. Опасайтесь темных переулков и слушайте свою интуицию
Доверяйте своей интуиции. Если чувствуете, что что-то не так, перейдите на другую сторону улицы, избегая темных углов, вернитесь на освещенное место, а лучше - просто измените маршрут.
19. Если на вас напали пчелы
Если вас преследует рой пчел, не прыгайте в озеро или другой водоем, чтобы спастись. Вы не в мультфильме. Пчелы просто будут кружить над поверхностью воды и ждать, пока вы вынырнете, а когда вы это сделаете - окажетесь в непростой ситуации - пчелы жалят, вы двигаетесь медленнее, чем по суше, и при этом на вас уже начинают действовать токсины.
Спасение от пчел только одно: бежать со всех ног и бежать долго. Пчелы защищают свой улей на довольно большом расстоянии, возможно в радиусе километра. Просто бегите, пока они сами не отстанут, почувствовав, что справились с ролью защитников своего дома.
Спасение от пчел только одно: бежать со всех ног и бежать долго. Пчелы защищают свой улей на довольно большом расстоянии, возможно в радиусе километра. Просто бегите, пока они сами не отстанут, почувствовав, что справились с ролью защитников своего дома.
20. Если вы за рулем
Лучшая основа для успешного и безопасного вождения - здоровая паранойя. Это когда вы смотрите на остальных водителей как на людей, которые хотят вас убить, и ведете себя так, чтобы этого ни в коем случае не произошло.
21. Если в море вы попали в обратное течение
Если вас затянуло в обратное течение, плывите параллельно берегу, чтобы выбраться из его потока, а потом уже двигайтесь обратно к берегу. Прямая борьба с обратным течение быстро изнуряет и становится причиной множества смертей.
22. Изучите пару приемов самообороны - на всякий случай
Лучший способ нокаутировать человека - это ударить его по шее сбоку, как правило, ударом карате. Для удара по шее сбоку нужно меньше силы и им можно "вырубить" нападающего на 10-30 секунд. А за это время уже можно сориентироваться, что делать дальше.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Думаю, выключить зажигание будет эффективнее.