18 полезных советов на все случаи жизни

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Эти люди, сталкиваясь с бытовыми проблемами, придумали для них остроумные, нестандартные и удивительно простые решения. Воспользуемся их житейским опытом!
"Перед отпуском с детьми купите широкую кисть для макияжа. С ее помощью вы легко нанесете на лицо и тело ребенка солнцезащитный крем, и никто из вас не окажется перемазан в нем с головы до ног"
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"Нашел в архиве 10-летнее фото, на котором мы с братом со своими бывшими женами. Обычно такие снимки выкидывают, но мы решили его исправить"
"В кабине душно и нет кондиционера? Поможет широкая загнутая пластиковая труба, направленная одним концом по ходу движения, а вторым - в кабину"
"Я сама придумала дизайн этой миски с загнутым краем. Все потом, что я люблю чипсы с соусом, и только такая конструкция позволяет легко регулировать количество соуса, снимая лишнее об край"
"Моя подруга, у которой никогда не бло дома рабочего стола, начав работать на удаленке, сделала себе рабочий стол из гладильной доски. Я считаю, гениально"
Приспособление для сушки лапши недешево, зато обычная вешалка, обернутая целлофаном, замечательно решает проблему"
"В отделение холодильника для изготовления льда я насыпала шоколадных конфет - и теперь у меня всегда есть сладкий и не растаявшийхолодный десерт,
"Топы и майки удобно хранить вот так, чтобы они не терялись и не занимали слишком много места в шкафу"
"Папа случайно брызнул на футболку отбеливателем - и, чтобы она не попала, тем же отбеливателем нарисовал на ней цветы"
"Нш сын обожает играть в приставку. Моя жена сделала для него специальный комод, и теперь он с охотой складывает туда вещи"
"Это лучший способ заставить мужа сразу унести посылку с крыльца в дом, отвечаю"
"Пожалуйста, спрячьте посылку от мужа".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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