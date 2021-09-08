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18 полезных советов на все случаи жизни

18 полезных советов на все случаи жизни (18 фото)

Автор:
08 сентября 2021 08:30
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: бытовые проблемы   лайфхаки   необычно   остроумно   полезно   проблемы и решения   советы   удивительное рядом   
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Эти люди, сталкиваясь с бытовыми проблемами, придумали для них остроумные, нестандартные и удивительно простые решения. Воспользуемся их житейским опытом!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бытовые проблемы   лайфхаки   необычно   остроумно   полезно   проблемы и решения   советы   удивительное рядом   
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2  комментария
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13k
shuma_her 21 минуту назад
А какие советы тут полезные? Отгрызть ноготь и приделать глазки? Или намешать яиц в бутылке и в походе обосраться? Я понял, что па папу тратиться не надо. Можно его просто разрисовать...
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872
manul74 19 минут назад
Как быстро свалится ноут с гладильной доски? одно случайное движение и.....
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