FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь 468 постов • 204 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Как избежать опасности на улице: советы бывалых

Как избежать опасности на улице: советы бывалых (26 фото)

Автор:
17 марта 2021 18:31
Сообщество : Жизнь
Метки: безопасность   город   жизнь   полезно   рекомендации   советы   улица полна неожиданностей   эксперты   
1092
26
Городские улицы, особенно по ночам, - не самое безопасное место в мире. Эксперты делятся советами о том, как избежать проблем в сложной ситуации и не создать себе их на ровном месте.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: безопасность   город   жизнь   полезно   рекомендации   советы   улица полна неожиданностей   эксперты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
noName Час назад
И главный совет:НИКОГДА,слышите,НИКОГДА НЕ ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦУ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−66
Владимир 3 минуты назад
банальный совет
-А какого ера вы ночью по улицам шастаете? не спиться?

давать не буду
дам другой совет, если уж приперло ночью прогуляться,то хоть кухонный нож за спину под брючный ремень заткните... не пригодиться - ну и замечательно

главное первым ножом махать не начинайте, а так... нож никому еще не мешал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Ford 4 минуты назад
Все кто пишет в комментариях про манию преследования,- малолетки из благополучных районов благополучных городов.
Все описанные советы адекватные.
Вы просто не сталкивались с гопниками и иже с ними. Но это не говорит что их нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
pssst 5 минут назад
Да городской я, городской. Отдай котомку-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Митрий 19 минут назад
Как показывает практика, если рожа страшная и бородатая, а башка лысая - шансы быть ограбленным стремятся к нулю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
sssss3 Полчаса назад
что за тупняк я прочёл??? У чувака мания преследования, ПРОЗАКА ему тройную дозу! В клизме!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MakDag 58 минут назад
В случае опасности, громко пукните, возможно хулиганы умрут от смеха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−66
Владимир Час назад
буквально сегодня проснулся в 3 утра
что делать?

я синий,но нужно догнаться... машину брать нельзя.. я все еще синий

прогулялся по городу,часа 2 пока наконец то нашел (на вокзале) гдепо фишке продают алкоголь

два раза подходила моолодешь..спрашивали сигареты

ну понятно что не сигареты им был нужны, просто оценивали можно или нет меня нахлобучить ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−73
RTR Час назад
Хорошо у нас в России не надо избегать опасности на улице.
У нас всё стабильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
costa Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
stabskapitan Час назад
пост для умалишенных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−66
Владимир Час назад
>>Городские улицы, особенно по ночам, - не самое безопасное место в
>>мире.

Рецепт простой (протестировано 42 годами)
не важно какое время суток,если ты одет не как обсос, и трезвый
то все гопники спиной спинным мозгом чуют...что бля... ну к черту пускай идет... но если вы хотя бы одну бутылку пива употребили.. все...вам п0и0з0д0е0ц... те же гопники тем же спинным мохгом чуют что вот она жертва

я о-п-и-з-д-ю-л-я-лс--я только синим
к трезвому... ну ни разу никто до меня не до@бался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Ниже плинтуса упал!» Ради кого звездные мужчины бросают примерных жен (18 фото) «Ниже плинтуса упал!» Ради кого звездные мужчины бросают примерных жен (18 фото) 30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь 30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь 13 способов, как заставить ребенка учиться. Практические советы психолога 13 способов, как заставить ребенка учиться. Практические советы психолога Воркута - медленно исчезающий город Воркута - медленно исчезающий город Как живет единственный в мире город на Полярном круге Как живет единственный в мире город на Полярном круге Безобидные предметы, которые могут поджечь дом Безобидные предметы, которые могут поджечь дом
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

281035



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
13 редких явлений и вещей, с которыми мало кто сталкивался
4
38
13 редких явлений и вещей, с которыми мало кто сталкивался
10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"
6
54
10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Такую рыбу мы еще не ловили, что мы с ней сделали...
0
4
Такую рыбу мы еще не ловили, что мы с ней сделали...
Мать-одиночка смогла уйти с работы благодаря интернет-славе: она фотографируется с дочкой в одинаковых нарядах
1
30
Мать-одиночка смогла уйти с работы благодаря интернет-славе: она фотографируется с...
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересное#СССР#Россия#сша#автомобили#кот#Автомобиль#девушки
#фото#история#животные#автомир#дтп#аварии#картинки#прикольные#красота#дети
#интересно#люди#прикол#подборка#кино#авто аварии#приколы#природа#авария дня#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться