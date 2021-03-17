Как избежать опасности на улице: советы бывалых

Если на вас напали, действуйте по ситуации, но, в любом случае, если у вас есть хоть малейшая возможность, - бегите! Не стоит вступать в драку, даже если вам кажется, что сила на вашей стороне: вы не знаете, какие неприятные сюрпризы приготовил для вас напавший.