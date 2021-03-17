Как избежать опасности на улице: советы бывалых

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Городские улицы, особенно по ночам, - не самое безопасное место в мире. Эксперты делятся советами о том, как избежать проблем в сложной ситуации и не создать себе их на ровном месте.
Если с вами пытается заговорить человек, который смущает или пугает вас - оставьте вежливость и просто уходите.
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Если вас арестовали, молчите. Звоните адвокату и, пока он едет к вам, молчите. И когда он появится, молчите. Дождитесь, пока он скажет, что вам говорить.
Ходите по стороне улицы, противоположной движению, - так вы контролируете транспорт и видите, что происходит рядом с вами на дороге.
Не опускайте глаз, словно чего-то боитесь. Если какой-то подозрительный человек пошел за вами по улице, остановитесь, обернитесь и посмотрите ему в глаза: с большой вероятностью он прекратит вас преследовать.
Доверяйте своим ощущениям: ваше подсознание фиксирует мельчайшие факты, которых не замечает сознание, и делает из них выводы. Если все кажется прекрасным, но вас что-то беспокоит, уходите.
Держитесь подальше от людей, которые ведут себя ненормально. Неважно, псих он или сильно пьян, уходите подальше. Если такой человек пытается с вами заговорить, не отвечайте и уходите как можно скорее.
Используйте витринные окна первых этажей как зеркала, чтобы посмотреть, что происходит в слепых зонах. Также они помогут незаметно присмотреться, если вам кажется, что кто-то идет за вами.
Если вас пытаются силой посадить в машину, деритесь, как можете, размахивайте руками и кричите как можно громче. Кричать лучше что-нибудь, максимально привлекаюзщее внимание: "Горим!" или "Ребенок!" подойдет.
Не пишите и не читайте сообщения в телефоне, когда идете по улице. При этом сбивается ощущение равновесия и направления, и вы можете случайно выйти на проезжую часть: такие несчастные случаи на городских улицах происходят регулярно.
Помните: при любом конфликте, включая оформление аварии, полицейские всегда примут сторону того, кто говорит спокойно.
Заходите за угол по широкой дуге - так вы вовремя заметите не только возможного злоумышленника, но и успеете уклониться от столкновения с человеком с лыжами, стремянкой или на электросамокате.
Не ходите по улице в наушниках. С ними у вас куда больше шансов пострадать и от уличного воришки, и от нежданно выкатившегося на тротуар авто.
Натренируйте уверенную и по возможности быструю походку: людей с такой походкой карманники предпочитают обходить стороной.
Неважно, девушка вы или парень, - пока вы еще относительно трезвы, проявите осторожность по отношению к новым, слишком навязчивым знакомым в баре. Возможно даже, лучше будет перейти в другой бар, чтобы избежать неприятностей.
Если вы женщина, и вас на улице преследует какой-то тип, подбегите к крупного телосложения прохожему и крикните: "О, Паша, привет!", после чего шепотом скажите мнимому Паше: "Постойте рядом со мной, меня преследует странный человек". С большой вероятностью ваш преследователь уйдет.
Если вы ночью в одиночестве ждете последнего автобуса и видите, что по улице движется шумная группа молодых людей, лучше поскорее скройтесь из вида, даже если это будет стоить вам пропущенного транспорта. Лучше добраться домой здоровым и уставшим, чем напороться на неприятности, которые могут отправить вас вместо дома в больницу.
Подходя к дому в темное время суток, достаньте ключи заранее, чтобы сразу же открыть дверь дома или подъезда. Стоя у подъезда и роясь в сумке, вы привлекаете к себе ненужное внимание, возможно, весьма неприятных элементов.
Если вы идете по улице неуверенно, удивленно глазея по сторонам, этим вы выдаете в себе приезжего, а значит, служите приманкой для жуликов.
Не носите в карманах крупные купюры, чтобы случайно не выронить их посреди улицы. Если уж такое произошло, не суйте их рассеянно обратно в карман, - лучше уберите в кошелек и постарайтесь быстро покинуть место этого маленького происшествия, разумеется, не теряя внимания.
Если вам нужно куда-то отправиться в дорогом костюме или вечернем платье, лучше воспользуйтесь такси: в общественном транспорте вы станете мишенью для жуликов самых разных мастей.
Не носите бумажник на цепочке: она не спасет вас от карманников, наоборот, увидев цепочку, воришка будет твердо знать, что у вас в кармане есть что-то ценное. А справиться с ней ему несложно.
Услышав крики о помощи, постарайтесь разобраться, что происходит, прежде, чем вмешаться в ситуацию. Возможно, лучшим вариантом будет вызвать полицию или привлечь внимание других прохожих.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-А какого ера вы ночью по улицам шастаете? не спиться?
давать не буду
дам другой совет, если уж приперло ночью прогуляться,то хоть кухонный нож за спину под брючный ремень заткните... не пригодиться - ну и замечательно
главное первым ножом махать не начинайте, а так... нож никому еще не мешал
Все описанные советы адекватные.
Вы просто не сталкивались с гопниками и иже с ними. Но это не говорит что их нет.
что делать?
я синий,но нужно догнаться... машину брать нельзя.. я все еще синий
прогулялся по городу,часа 2 пока наконец то нашел (на вокзале) гдепо фишке продают алкоголь
два раза подходила моолодешь..спрашивали сигареты
ну понятно что не сигареты им был нужны, просто оценивали можно или нет меня нахлобучить ))))
У нас всё стабильно.
>>мире.
Рецепт простой (протестировано 42 годами)
не важно какое время суток,если ты одет не как обсос, и трезвый
то все гопники спиной спинным мозгом чуют...что бля... ну к черту пускай идет... но если вы хотя бы одну бутылку пива употребили.. все...вам п0и0з0д0е0ц... те же гопники тем же спинным мохгом чуют что вот она жертва
я о-п-и-з-д-ю-л-я-лс--я только синим
к трезвому... ну ни разу никто до меня не до@бался