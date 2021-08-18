Житейские советы, которые здорово упрощают жизнь

"Я приучила себя планировать любую поездку так, чтобы быть на месте за 10 минут до назначенного времени. Это очень удобно! Если все пойдет по плану, у вас будет время не спеша добраться и привести себя в порядок, а если по пути случится непредвиденная задержка, вы все равно будете вовремя".