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Житейские советы, которые здорово упрощают жизнь

Житейские советы, которые здорово упрощают жизнь (31 фото)

Автор:
18 августа 2021 16:48
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: для жизни   жизненный опыт   как лучше   лайфхаки   полезно   рекомендации   советы   страна советов   
6101
31
У каждого из нас есть секреты, проверенные на собственном опыте, которые помогают экономить время и силы, решая повседневные задачи. Обитатели интернета не только знают множество подобных хитростей, но и щедро делятся ими в сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: для жизни   жизненный опыт   как лучше   лайфхаки   полезно   рекомендации   советы   страна советов   
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28  комментариев
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5k
newegg 5 часов назад
Перед выходом из туалета подтирайте зад, не откладывайте это на завтра.
Перед выходом из дома сфотографируйте сам дом, не известно кто вас будет нести обратно.
Перед выходом из машины проверьте давление в колесах, завтра вам это пригодится.
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243
Olegin 9 минут назад
ЧТО. БЛИН. СЕЙЧАС. БЫЛО???
Где, в какой стране открыли клетки с неандертальцами???
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6k
Ковыль Перистый 14 минут назад
"Никогда не оставляйте грязную посуду на ночь. Если вам очень не хочется ее мыть, подумайте о том, как вы будете делать это утром, в полусонном состоянии, торопясь на работу".
Зачем мне об этом думать? Утром я ее точно мыть не буду))
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0
Вячеслав Мазур 18 минут назад
КДДТ...эти четыре буквы я всегда произношу перед выходом из дома и никогда их не забываю:
Ключи
Деньги
Документы
Телефон
...запомнить просто КДДТ
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103
shaman2000 22 минуты назад
За сегодня на фишках пост бредовее был?
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17k
babuby 2 часа назад
А мыть посуду сразу того как пожрали, не судьба? Обязательно свинарник разводить?
====
В магазине, и не только в магазине, нужно думать мозгом а не другими органами!
====
Дальше описывать и смысла не вижу.
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13
дунаев дмитрий babuby Час назад
в магазине реально работает! на голодный купил бы все! когда сытый вроди ничего и не нужно!
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2k
VPJ 2 часа назад
Когда Вы вытерли попу, с одним закрытым глазом, споткнувшись о бутылку минералки, обратите внимание на то, что у Вас заряжено в фумигаторе. Презерватив или таблетки. Шуршат они одинаково. НО! Из таблетки можно ....только оборона от насЮкомых (не берем в расчет девушку, которая их жрала, и ее торкало) а из презерватива!!!! Рогатка, чехол для телефона, воздушный поздравительный шарик, емкость для воды и мн. мн. др. А! И в сексе он используется.
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5k
hairov 2 часа назад
Автор, ты хоть текст прочитал, прежде чем выкладывать? Столько ошибок, пропуска букв и предлогов, ппц!
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16k
Alush 2 часа назад
Лайк, только за то, что автор не назвал это лайфхаком. Только за это.
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2k
Vic Twin 3 часа назад
Ни одного совета из русского сегмента, что характерно.
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144
allexx Vic Twin 2 часа назад
>>"Никогда не оставляйте грязную посуду на ночь. Если вам очень не хочется ее мыть, подумайте о том, как вы будете делать это утром, в полусонном состоянии".
- Я так пить бросил, после очередного ДР и утренней горы посуды.
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5k
vzaimnaya_vzaimnost 3 часа назад
Так можно и без работы остаться.

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4
Данила Меньшиков 3 часа назад
Какая чушь)
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18k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Ой, всё!

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8k
Izrin Maria 5 часов назад
1) Посуду очистить от объедков, облить водой, и поставить в посудомойку.
2) Ставить будилник на один сигнал, и на крайний срок. Не будет даже мысли полежать ещё минуточку.
А ту су..ку, что соберает "утренний плейлист", тихо ненавидят супруг и дети, и громко - соседи.
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11k
Хью́берт 5 часов назад
А, ещё на полку с одеждой можно положить вкусное мыло.
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2k
Voland 5 часов назад
Самый главный совет!
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15k
Serg2001 6 часов назад
Я бы назвал этот пост: "Советы олигофренам", поскольку подавляющая часть этих советов очевидна для вменяемого человека... ))
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52
Maxpechorin 6 часов назад
"Делайте записи на память во время совещания, фиксируя все решения, относящиеся к вам. Даже если вам кажется, что речь идет о мелочах, которые, вы уверены, вы точно запомните: после обсуждения еще десятка мелких вопросов первый точно вылетит из головы".

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254
fda Maxpechorin 5 часов назад
По хорошему, это норма.
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