Житейские советы, которые здорово упрощают жизнь

6101
31
У каждого из нас есть секреты, проверенные на собственном опыте, которые помогают экономить время и силы, решая повседневные задачи. Обитатели интернета не только знают множество подобных хитростей, но и щедро делятся ими в сети.
"Перед тем, как идти с детьми в людное место, я фотографирую их прямо на входе. Если мы потеряемся, и мне придется кого-то из них искать, у меня будет фотография в актуальной одежде, которую я смогу показать прохожим или полиции".
×
"Я мою посуду, пока еда готовится. Тогда к концу приготовления у меня и обед готов, и стол чистый".
"Измерьте расстояние между растопыренными большим пальцем и мизинцем и запомните это число. Теперь вы сможете измерить что угодно, даже если у вас нет с собой рулетки".
"В юности, лет до 26, я всегда носил в сумке свежее белье, футболку и зубную щетку. Не счесть, сколько раз это выручало меня, когда случалось загулять с друзьями. Рекомендую".
"Я приучила себя планировать любую поездку так, чтобы быть на месте за 10 минут до назначенного времени. Это очень удобно! Если все пойдет по плану, у вас будет время не спеша добраться и привести себя в порядок, а если по пути случится непредвиденная задержка, вы все равно будете вовремя".
"Вытаскивая одежду из шкафа, я каждый раз переворачиваю вешалку, а раз в год устраиваю ревизию, и, если какую-то вешалку я ни разу ее не перевернула, я избавляюсь от предмета гардероба, который не надела ни разу за год".
"Совет студентам: когда пишете сложный доклад, найдите в библиотеке серьезную научную статью по вашей теме и воспользуйтесь для написания вашего труда списком литературы, который приводит в конце автор статьи".
"Выделите время вечером, чтобы приготовить себе ланч на следующий рабочий день. Это успокаивает и заставляет предвкушать следующий рабочий день - ведь вас будет ждать вкусная еда! А утром вечно готовишь второпях и на скорую руку - ничего приятного!"
"Если с утра вам предстоит поездка, и вам очень нужно не забыть какую-то вещь, положите на нее с вечера ключи отмашины".
"Ппробуйте, разговаривая с человеком, только задавать ему вопросы и слушать ответы. Очень скоро вы прослывете лучшим в мире собеседником!"
"Делайте записи на память во время совещания, фиксируя все решения, относящиеся к вам. Даже если вам кажется, что речь идет о мелочх, которые, вы уверены, вы точно запомните: после обсуждения еще десятка мелких вопросов первый точно вылетит из головы".
"Покупая новую мебель, экономьте на чем угодно, но не на кровати: вы проводите в ней треть жизни, и в это время вам важно чувствовать себя полностью комфортно и расслабленно".
"Я сделал себе специальный утренний плейлист из любимых мелодий. Постепенно музыка переходит от спокойной к энергичной, и это очень бодрит. Но главное - я точно знаю, в каком месте этого плейлиста мне уже пора подниматься с кровати, а в какой - выходить из дома в офис.
"Надевайте носки перед брюками! Особенно если брюки узкие. Носок в этом случае послужит чем-то вроде лубриканта. Это удобно, поверьте!"
"Внесите в черный список в своей телефонной книге всех, от кого слышите только негатив - нытье, жалобы и упреки, - а также тех, кто звонит вам лишь тогда, когда ему что-то нужно. Жить станет легче!"
"Когда я прокрастинирую, не в силах заставить себя сделать что-то нужное, я нахожу в списке другое дело, которое вызывает у меня еще больше нежелания заниматься им, и уже почти с охотой делаю первое, чтобы отложить второе".
"Никогда не оставляйте грязную посуду на ночь. Если вам очень не хочется ее мыть, подумайте о том, как вы будете делать это утром, в полусонном состоянии, торопясь на работу".
"Если мне приходится долго искать какую-то вещь, то, попользовавшись ею, я кладу ее в первое место, с которого я начала свои поиски".
"Никогда не отказывайтесь от мест и мероприятий, которые вызывают у вас неовкость. Они очень сильно тренируют уверенность в себе, и в следующий раз, в более привычной и комфортной социальной ситуации вы не будете нервничать и тревожиться".
"Я использую холодильник как офисную доску, записывая на него списки продуктов, которые нужно купить, блюда, которые нужно поскорее съесть, меню на неделю... Это удобно, а спиртовые салфетки легко стирают с холодильника даже перманентный маркер".
"Если мне нужно сделать что-то важное и сложное, я обязательно рассказываю подружке о том, что делаю это. Потом, чтобы не прослыть врушкой, я вынуждена сделать обещанное".
"Не отправляйте в сушилку вещи, которые легко изнашиваются, - сушите их на плечиках для одежды,это продлит срок их службы".
"Я довольно ленива, поэтому всегда начинаю утро с зарядки. Звучит странно? Но зарядка, во-первых, лучше всего помогает от искушения поваляться в постели еще минут 10, а во-вторых, если мне вечером лень идти в спортзал, я не иду туда и не ощущаю вины - ведь сегодня я уже занималась спортом".
"Оставляя машину на большой парковке у магазина, сфотографируйте на телефон ближайший столб с номером или ближайший вход в торговый комплекс. Так вы точно вспомните, где ее оставили, когда придет время ехать домой".
"Если утром вам трудно просыпаться, поставьте будильник подальше от кровати - так, чтобы вам нужно было встать, чтобы выключить его. Так вы избавитесь от риска, не до конца проснувшись, хлопнуть по кнопке будильника и продолжить спать".
"Отправляясь на веселую вечеринку, оставьте возле кровати утылку с минеральной водой. Вернувшись, вы вряд ли будете в силах думать об этом, а проснувшись утром, поблагодарите себя за такую предусмотрительность".
"Поделюсь методом, который помог мне быстро научиться печатать вслепую. Когда читаете что-нибудь в броузере, подключите функцию "Поиск" и в поисковой строке печатайте текст, который читаете. Он будет выделяться цветом, так что вы легко сможете продолжать следить глазами за текстом. Поскольку вы хотите прочесть текст побыстрее, вы и печатать будете так быстро, как сможете. Таким образом я научилась печататьь вслепую десятью пальцами, безо всяких специальных упражнений".
"Если ночью вы вышли из спальни попить или в уборную, прикройте один глаз и не открывайте, пока не вернетесь в спальню. Тогда откройте его - он по-прежнему будет адаптирован к темноте, и вы сможете дойти до кровати, не налетая сослепу на мебель".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Как избежать опасности на улице: советы бывалых
- Полезные советы, которые могут пригодиться в быту
- 30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь
- 20 простых советов, которые помогут в быту
- 12 советов, которые могут спасти вам жизнь
50
Понравилось50
Новости партнёров
Перед выходом из дома сфотографируйте сам дом, не известно кто вас будет нести обратно.
Перед выходом из машины проверьте давление в колесах, завтра вам это пригодится.
Где, в какой стране открыли клетки с неандертальцами???
Зачем мне об этом думать? Утром я ее точно мыть не буду))
Ключи
Деньги
Документы
Телефон
...запомнить просто КДДТ
====
В магазине, и не только в магазине, нужно думать мозгом а не другими органами!
====
Дальше описывать и смысла не вижу.
- Я так пить бросил, после очередного ДР и утренней горы посуды.
2) Ставить будилник на один сигнал, и на крайний срок. Не будет даже мысли полежать ещё минуточку.
А ту су..ку, что соберает "утренний плейлист", тихо ненавидят супруг и дети, и громко - соседи.
Проще написать себе на листе:
"О сколько нам работы трудной
Готовит ум начальства скудный!"
Будет легче сидеть с открытыми глазами и с умным видом, переписывая эти строки.
Если поручение неважное, то про него забудут все. И тот, кто давал, и тот, кто должен был исполнить.
А если задача - важная, то про нее напомнят еще 10 раз в разное время.