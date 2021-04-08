Вот как сделать пребывание в отеле чуточку комфортнее

Остановка в отелях и хостелах — неотъемлемая часть путешествий. Какие-то из них оставляют самые приятные впечатления, другие же хочется забыть, как страшный сон. Чтобы постояльцы возвращались почаще, некоторые гостиницы стараются придумать свои фишки, которые делают пребывание там более удобным и запоминающимся. Мы собрали для вас несколько примеров таких приятных мелочей из отелей.