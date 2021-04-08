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Вот как сделать пребывание в отеле чуточку комфортнее

Вот как сделать пребывание в отеле чуточку комфортнее (16 фото)

Автор:
08 апреля 2021 09:27
Сообщество : Фабрика идей
Метки: гостиница   отель   подборка   полезно   полезные хитрости   советы   фото   хитрости   
1348
16
Главное, что хочется сделать, приехав в отель - расслабиться и забыть о проблемах в суете повседневности.
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Метки: гостиница   отель   подборка   полезно   полезные хитрости   советы   фото   хитрости   
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2  комментария
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Alex ASK 2 часа назад
Душ не устанавливает температуру, а показывает её. На Алике таких насадок море
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Владимир 2 часа назад
>> Туалет в японском отеле
Но унитаз то явно не японский, так что, скорее всего, это в другом месте. Я бы сказал, что в Штатах.
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