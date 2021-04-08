Вот как сделать пребывание в отеле чуточку комфортнее

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Главное, что хочется сделать, приехав в отель - расслабиться и забыть о проблемах в суете повседневности.
Остановка в отелях и хостелах — неотъемлемая часть путешествий. Какие-то из них оставляют самые приятные впечатления, другие же хочется забыть, как страшный сон. Чтобы постояльцы возвращались почаще, некоторые гостиницы стараются придумать свои фишки, которые делают пребывание там более удобным и запоминающимся. Мы собрали для вас несколько примеров таких приятных мелочей из отелей.
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В гостинице, где я остановился, есть телефон, который можно взять с собой
"Ему доступен безлимитный мобильный Интернет, а также бесплатные звонки."
В отеле, где я остановился, есть потайная дверь за книжной полкой, которая ведёт в бильярдную
Знаки, которые можно повесить на ручку в номере отеля: «не беспокоить» и «пожалуйста, уберите номер»
Я заказал закуски в номер, и мне прислали робота-дворецкого с холодильником, чтобы доставить их
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Но унитаз то явно не японский, так что, скорее всего, это в другом месте. Я бы сказал, что в Штатах.