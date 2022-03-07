Подросток из России живет в США и рассказывает, чем русские школы отличаются от американских

"Здесь нет буллинга, который показывают во всех фильмах про подростков. За издевательство над одноклассниками можно попасть в полицию. А еще многие думают, что учиться в школе в США - дорого, но это не так. Большинство учебных заведений государственные и бесплатные", - рассказывает Томас.

А вы бы отправили ребенка в подобную школу учиться?