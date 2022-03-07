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Подросток из России живет в США и рассказывает, чем русские школы отличаются от американских

Подросток из России живет в США и рассказывает, чем русские школы отличаются от американских (5 фото)

Автор:
07 марта 2022 11:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Россия   США   американский подросток   интересно   фото   школа в сша   
18685
5

Мы уже писали о Томасе, который живет и учится в Майами. Он регулярно публикует в соцсетях свои наблюдения об обучении в американской школе. Сегодня мы вновь заглянули к Томасу на страничку, чтобы выяснить, чем же еще русские школы отличаются от американских.


У американских школьников тоже в ходу тетради, но большую часть времени они работают на компьютере. У каждого ученика есть личный логин и пароль, и задания приходят сразу на компьютер. В классах везде стоят ПК. И для поступления в университеты и колледжи в США тоже нужны экзамены, они называются SAT или ACT, аналог россиийского ЕГЭ.


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Нет сменной обуви. Как рассказывает Томас, все улицы чистые, полы в школе тоже. Ученики ходят в любимой и удобной обуви. Томас даже проводил эксперимент, приходил в школу в пижаме и тапочках, но никто не обратил внимания, ведь формы нет.




По всей школе есть фонтанчики с питьевой водой.



Еда в столовой бесплатная, а если проголодался, то на такой случай есть аппараты с перекусами , где все стоит примерно полтора бакса.


"Здесь нет буллинга, который показывают во всех фильмах про подростков. За издевательство над одноклассниками можно попасть в полицию. А еще многие думают, что учиться в школе в США - дорого, но это не так. Большинство учебных заведений государственные и бесплатные", - рассказывает Томас.


А вы бы отправили ребенка в подобную школу учиться?

Источник:

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Метки: Россия   США   американский подросток   интересно   фото   школа в сша   
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55  комментариев
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1k
Павел Астахов 2 дня назад
Какой-то детский восторг, основанный на фонтанчике и пижаме... а есть взрослый взгляд?!
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−45
Александр Смоленский 15 часов назад
Вопрос о другом. А чему ТАМ учат?
У нас пацан десяти лет от роду в состоянии ответить на вопросы, перед которыми очкуют тридцатилетние янки.
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1k
VVP 17 часов назад
"У каждого ученика есть личный логин и пароль, и задания приходят сразу на компьютер."

У моих детей также, хотя школа обычная. В России тоже 99,99 % школ бесплатные.

Чистота улиц сильно зависит от климата и типа н. п. В РФ есть места, где без сменки не обойтись.
В южных городах в районах без выхода в сельскую местность и у нас можно лежать на асфальте, а потом встать и без сменки чистым зайти в класс. (и на подошвах, и на протекторах автошин частицы почвы, от которой образуется пыль, вносятся в черту города на улицы, и пыль, значит, будет тоже)
Но т. к. бюджет в США на уборку улиц побольше российского, то там будет почище в большинстве случаев – факт.

Короче, примерно также со своими нацособенностями. Например, там в столовой часто не миски-тарелки, а один общий поднос с выемками, куда вываливают еду. Вот, такое мне не очень нарвится, хотя более технологично. Но, уж больно, как на ферме откармливают. Я за старый этикет – с посудой.

"Здесь нет буллинга, который показывают во всех фильмах про подростков."

А, вот, это чувак просто не выезжал куда-то из своего благополучного района. Туда, куда и копы-то заезжают только по большим делам. Где и прирезать при подходе к школе могут.

В отличии от России, которая примерно вся ровная по уровню криминала и особенностей быта, в Штатах всё сильно зависит от района. Даже в одном и том же н. п. школы государственные могут СИЛЬНО отличаться, как от контингента, так и от условий.

В общем, пустая публикация. 100500 это публиковалось и было переобсуждено. Автору работать над собой.
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14k
_delphin_ 23 часа назад
В какой стране объединения мальчик учится? У меня знакомые в разных местах и все школы разные. В богатых странах, типа Техаса всё норм, а в Небраске очень недовольны. У нас в МСК тоже, думаю, козырно, а в глухом селе Забайкальского края вообще не торт.
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291
333 День назад
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50k
smakido 2 дня назад
За то многие американцы на карте не могут показать, например, Францию, а их президент путает Австрию и Австралию, дама из Белого дома рассказала о каком - то море у берегов Белоруссии! Я думаю этого достаточно.
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−16
Oleg 2 дня назад
Ну всё, допоказывался, нет ютуба у нас, и отлично, херню всякую смотреть )))
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560
Blink 2 дня назад
Питьевой фонтанчик и у нас был) мы до потолка струю пускали) то шо в школе не было аппарата с шоколадками так это плюс, т.е хочешь есть купил шоколад им все равно не наешься, мясо бы продавали другое дело) прикиньте какие дети жирные стали бы если бы шоколад в доступе был, хотя и так в доступе, но не в школе же! Я не понимаю почему у них так чисто? везде это слышу и читаю, типо в обуви ходят дома в уличной, так нахаркали или обоссали тротуар ты прошелся по нему и ссаку и харчки домой тащить?
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−16
Oleg Blink 2 дня назад
Потому что Обама у нас ссыт и мусорит, вот у них и чисто.
Но ссанкции его быстро вернут домой, и там он уж оторвёться теперь )))
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158
Просто прохожий 2 дня назад
"...чем русские школы отличаются от американских ..."??? Да тем что в них учится много подонков(как и их родители) которые ненавидят Россию. А если бы он учился в школе с неграми, в гетто???
"...приходил в школу в пижаме и тапочках, но никто не обратил внимания, ведь формы нет..."- а что скажешь??? Ну встретились два быдла с разных континентов. Короче, там всё супер! Быстрее бы либерастня съе..ба...сь к амерам, хоть дышать станет легче.
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−16
Oleg Просто прохожий 2 дня назад
Согласен 100500% , ща Обама сьехаИт в иХнюю АмериГу, и в нашем подъезде ссать перестанут, не дождёмся никак его сьезда ))
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1k
alex 2 дня назад
не простой мальчик... в майами, да еще школа того-то тово-то... это как сравнивать мальчика с рублевки и пацана с урюпинска
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5k
Олег 2 дня назад
Так кто бы сомневался. Ясен перец, что тамафсесамоелучшее
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3k
Frank Borman 2 дня назад
Буллинга в американских скулах нет. Ибо у всех кидов есть паренты, а у парентов есть вепоны. Какой нибудь забулленный кид может прийти в скул и устроить шутинг, и закиллить много-много пиплов.
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−16
Oleg Frank Borman 2 дня назад
Это русский ???????
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2k
emporio_ss 2 дня назад
Ссылка coub.com
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1k
Иван Иванов 2 дня назад
Томас а буллинга точно не будет если попадёшь вот в такую школу?
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66
Алексей Иван Иванов 2 дня назад
Эт наверно австралийская школа
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34k
Mamin Sibiriak 2 дня назад
У кого-то кукуруза явно переспела.

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9k
Alexander 2 дня назад
Всем рекомендую к прочтению:

Айрат Димиев. "Классная Америка"

Книга раскрывает устройство и законы функционирования государственной системы школьного образования Америки.
PS Я бы своих внуков туда не отправил....
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−16
Oleg Alexander 2 дня назад
Так тебе и не предлагают, Урюпинск же в жопе мира )))
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−159
Васек повесил трубача 2 дня назад
А потом из них вырастают тупые, жирные русофобские пиндосы. Нафик-нафик такие школы.
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−16
Oleg lem02 2 дня назад
))) +++++
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5k
TirAn 2 дня назад
Повезло со школой, или это агитация и пропаганда.
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−16
Oleg Александр 2 дня назад
Как попа то, окуклилась ???
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9k
Мистер Фикс 2 дня назад
Батончики и фонтанчики - это здорово.
Но что насчет подачи учебного материала?
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4k
Горожанин 2 дня назад
"За издевательство над одноклассниками можно попасть в полицию"

Вот это, мне кажется, самое ценное. То, что нет у нас. Ведь у нас на первом месте - не защита детей, а показатели успешной педагогической работы. На реальную ситуацию - наплевать.
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3k
Eugen 2 дня назад
Когда я был школьником, то в моей школе тоже были питьевые фонтанчики.
Дочка учится в 11 классе - почти всё время на компьютере.
И негров у нас нет, что хорошо.
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