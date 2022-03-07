Подросток из России живет в США и рассказывает, чем русские школы отличаются от американских

Мы уже писали о Томасе, который живет и учится в Майами. Он регулярно публикует в соцсетях свои наблюдения об обучении в американской школе. Сегодня мы вновь заглянули к Томасу на страничку, чтобы выяснить, чем же еще русские школы отличаются от американских.
У американских школьников тоже в ходу тетради, но большую часть времени они работают на компьютере. У каждого ученика есть личный логин и пароль, и задания приходят сразу на компьютер. В классах везде стоят ПК. И для поступления в университеты и колледжи в США тоже нужны экзамены, они называются SAT или ACT, аналог россиийского ЕГЭ.
Нет сменной обуви. Как рассказывает Томас, все улицы чистые, полы в школе тоже. Ученики ходят в любимой и удобной обуви. Томас даже проводил эксперимент, приходил в школу в пижаме и тапочках, но никто не обратил внимания, ведь формы нет.
По всей школе есть фонтанчики с питьевой водой.
Еда в столовой бесплатная, а если проголодался, то на такой случай есть аппараты с перекусами , где все стоит примерно полтора бакса.
"Здесь нет буллинга, который показывают во всех фильмах про подростков. За издевательство над одноклассниками можно попасть в полицию. А еще многие думают, что учиться в школе в США - дорого, но это не так. Большинство учебных заведений государственные и бесплатные", - рассказывает Томас.
А вы бы отправили ребенка в подобную школу учиться?
Источник:
АНТИФИШКИ
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У нас пацан десяти лет от роду в состоянии ответить на вопросы, перед которыми очкуют тридцатилетние янки.
У моих детей также, хотя школа обычная. В России тоже 99,99 % школ бесплатные.
Чистота улиц сильно зависит от климата и типа н. п. В РФ есть места, где без сменки не обойтись.
В южных городах в районах без выхода в сельскую местность и у нас можно лежать на асфальте, а потом встать и без сменки чистым зайти в класс. (и на подошвах, и на протекторах автошин частицы почвы, от которой образуется пыль, вносятся в черту города на улицы, и пыль, значит, будет тоже)
Но т. к. бюджет в США на уборку улиц побольше российского, то там будет почище в большинстве случаев – факт.
Короче, примерно также со своими нацособенностями. Например, там в столовой часто не миски-тарелки, а один общий поднос с выемками, куда вываливают еду. Вот, такое мне не очень нарвится, хотя более технологично. Но, уж больно, как на ферме откармливают. Я за старый этикет – с посудой.
"Здесь нет буллинга, который показывают во всех фильмах про подростков."
А, вот, это чувак просто не выезжал куда-то из своего благополучного района. Туда, куда и копы-то заезжают только по большим делам. Где и прирезать при подходе к школе могут.
В отличии от России, которая примерно вся ровная по уровню криминала и особенностей быта, в Штатах всё сильно зависит от района. Даже в одном и том же н. п. школы государственные могут СИЛЬНО отличаться, как от контингента, так и от условий.
В общем, пустая публикация. 100500 это публиковалось и было переобсуждено. Автору работать над собой.
Но ссанкции его быстро вернут домой, и там он уж оторвёться теперь )))
"...приходил в школу в пижаме и тапочках, но никто не обратил внимания, ведь формы нет..."- а что скажешь??? Ну встретились два быдла с разных континентов. Короче, там всё супер! Быстрее бы либерастня съе..ба...сь к амерам, хоть дышать станет легче.
Айрат Димиев. "Классная Америка"
Книга раскрывает устройство и законы функционирования государственной системы школьного образования Америки.
PS Я бы своих внуков туда не отправил....
Но что насчет подачи учебного материала?
Вот это, мне кажется, самое ценное. То, что нет у нас. Ведь у нас на первом месте - не защита детей, а показатели успешной педагогической работы. На реальную ситуацию - наплевать.
Дочка учится в 11 классе - почти всё время на компьютере.
И негров у нас нет, что хорошо.