Куанне Чейзингхорс - коренная американка, которая не могла пробиться в модную индустрию из-за своих корней

Она всегда хотела стать моделью: "Я была одержима просмотром подиумных шоу по телевидению - Dior, Chanel, Prada - и всегда позировала для фотографий". Однако представители ее народа не мелькали на подиумах и по тв, поэтому девушка даже и подумать не могла, что у нее есть потенциал.