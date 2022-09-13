Куанне Чейзингхорс - коренная американка, которая не могла пробиться в модную индустрию из-за своих корней

На различных модных показах редко можно увидеть представительниц разных народов. Однако есть одна девушка, которая влюбила в себя окружающих благодаря своей необычной внешности.
Она всегда хотела стать моделью: "Я была одержима просмотром подиумных шоу по телевидению - Dior, Chanel, Prada - и всегда позировала для фотографий". Однако представители ее народа не мелькали на подиумах и по тв, поэтому девушка даже и подумать не могла, что у нее есть потенциал.
Однако ее заметили. К 19 годам Куанне уже имеет внушительное портфолио, а также ряд успешных проектов: она снялась в кампании Calvin Klein 2020 года и несколько месяцев спустя подписала контракт с IMG Models.
Давайте посмотрим, как выглядит девушка - коренная американка.
Поклонники у девушки появились не только благодаря красоте, но и общественной деятельности и ее активной гражданской позиции.
Девушка выступила на съезде Федерации коренных жителей Аляски 2019 года и подробно говорила о важности защиты коренных общин от добычи нефти и газа.
Она продолжает свою модельную и общественную деятельность, отстаивая права коренных народов по всем фронтам.
У Куанны на лице традиционное тату.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Аффтор, ты хоть читай, что постишь
Была бы такая, с руками бы оторвали
Красота аутентичная, не обычная журнальная. Этим и хороша.
И да - по мне - она некрасивая.
Выбивает бабки из нефтяников и газовиков.
Или тебе это понимание не осилить?