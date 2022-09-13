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Куанне Чейзингхорс - коренная американка, которая не могла пробиться в модную индустрию из-за своих корней

Куанне Чейзингхорс - коренная американка, которая не могла пробиться в модную индустрию из-за своих корней

Автор:
13 сентября 2022 21:15
Метки: Американка   США   интересно   коренная   модели   права коренных народов   фото   
2197
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На различных модных показах редко можно увидеть представительниц разных народов. Однако есть одна девушка, которая влюбила в себя окружающих благодаря своей необычной внешности.

Куанне Чейзингхорс - коренная американка. Она представительница народа навахо.


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Она всегда хотела стать моделью: "Я была одержима просмотром подиумных шоу по телевидению - Dior, Chanel, Prada - и всегда позировала для фотографий". Однако представители ее народа не мелькали на подиумах и по тв, поэтому девушка даже и подумать не могла, что у нее есть потенциал.


Однако ее заметили. К 19 годам Куанне уже имеет внушительное портфолио, а также ряд успешных проектов: она снялась в кампании Calvin Klein 2020 года и несколько месяцев спустя подписала контракт с IMG Models.


Давайте посмотрим, как выглядит девушка - коренная американка.


Поклонники у девушки появились не только благодаря красоте, но и общественной деятельности и ее активной гражданской позиции.


Девушка выступила на съезде Федерации коренных жителей Аляски 2019 года и подробно говорила о важности защиты коренных общин от добычи нефти и газа.


Она продолжает свою модельную и общественную деятельность, отстаивая права коренных народов по всем фронтам.


У Куанны на лице традиционное тату.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Американка   США   интересно   коренная   модели   права коренных народов   фото   
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12  комментариев
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24k
Matrosskin Час назад
"не могла пробиться в модную индустрию" VS "уже имеет внушительное портфолио, а также ряд успешных проектов: она снялась в кампании Calvin Klein 2020 года и несколько месяцев спустя подписала контракт с IMG Models + "продолжает свою модельную и общественную деятельность"
Аффтор, ты хоть читай, что постишь
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23k
pssst Минуту назад
Просто девка не очень. Но как модель для всяких пуховичков и спортивной одежды - сойдет. Но там и ценность модели стремится к нулю.
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5k
GROMOZEKA 8 минут назад
Немодельная внешность.
Была бы такая, с руками бы оторвали


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18k
Valiko 22 минуты назад
Если отбросить эти назойливые и никчемные мессиджи, то Преследующая Лошадь вполне обаятельна.
Красота аутентичная, не обычная журнальная. Этим и хороша.
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28k
Григорий 43 минуты назад
Ну некрасивая. Бывает. Она хочет разыграть Черную Карту толерантности, но по факту - ну просто некрасивая! Смотришь на Брижит Бардо и вопросов не возникает.
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9k
Dabus 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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26k
lem02 53 минуты назад
В заголовке "не смогла", в тексте "имеет ряд успешных проектов". Где автор соврал? В заголовке или в тексте?
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60k
Опиум для народа Час назад
А как бы отнеслись к хантыйке или манси, если бы она выступала против добычи нефти и газа в Западной Сибири? А то у вас прям пучит при упоминании о правах индейцев.
И да - по мне - она некрасивая.
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Спелая кукурузинка

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