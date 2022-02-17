Фоторобот второй половины: нижегородки объявили "в розыск" партнеров

Одиночки без пар могут вздохнуть спокойно, концентрация в воздухе призывов поздравить свою вторую половинку с Днем святого Валентина постепенно снижается.
Не стоит отчаиваться, статистические опросы говорят о том, что количество пар, которые празднуют этот день, снижается в России с каждым годом.
Правда, есть те, кто не опускает руки в надежде встретить свою идеальную пару.
В Великом Новгороде, который может справедливо забрать у Иванова звание "города невест", одинокие женщины решили составить фоторобот своего суженного.
Женщины поучаствовали в социальном проекте, описав внешность и черты характера мужчины, с которым хотели бы построить отношения.
Давайте посмотрим, какие ориентировки получились у новгородок, возможно, вы попадете под какое-либо описание.
Двадцатилетняя Светлана видит свою идеальную половинку таким образом: «Это должен быть высокий, стройный брюнет. Черты лица правильные, но внешность не сладкая. Волосы — средней длины, можно слегка вьющиеся. Брови не громоздкие, не большие и не маленькие, глаза — главное, не азиатские. Достаточно худощавое лицо, усы, бородка, чтобы росли аккуратно, а не от балды. Уши — главное, чтобы не торчали, шея — только не широкая, не люблю качков. Стиль должен быть не затертый, вообще, костюмы и формальный стиль я уважаю. И руки не должны быть сильно волосатыми».
Встретить в реальной жизни идеала в своем городе крайне сложно. По словам нижегородки все нормальные уже разобраны. Но она не унывает и верит в судьбу.
Алиса рассказывает о том, что с самого детства сталкивается с тем, что в Великом Новгороде крайне мало мужчин.
«Возраст должен быть от 27 до 33. Старше — это уже отношения папа—дочка. По жизни он должен быть с твердым стержнем. Вот взять бы некоторые черты русского молодого человека и соединить с некоторыми чертами американца — вышел бы идеал. Русские парни избалованы женской красотой, они ее уже не ценят. К женщинам у нас столько требований! Она и выглядеть должна хорошо, и работать, и за детьми ухаживать, и хозяйство вести — а взамен мы ничего не получаем».
Елена считает, что местные мужчины "портятся", поэтому многие женщины ищут жениха за границей.
«Я при общении втягиваю носом воздух, а здесь много таких мужчин, от которых пахнет. Я западаю на худощавых. Кожа смуглая, волосы вьющиеся, но не чурбан, нет. Скулы чтобы были, чтобы двойного подбородка не было. Бороды, усов не надо. Рост — от 172 до 186 сантиметров. Идеально, чтобы на нем был костюм и от него исходил тонкий мужской аромат, можно с запахом сигарет».
Ирина ищет идеала, но не шибко верит в то, что такие мужчины вообще существуют.
"Почему бог создал женщину? — Потому что создал сначала мужчину, и понял, что ошибся", - считает женщина.
«Брюнет, глаза темные, коротко стриженный. Усики с бородкой-эспаньолкой. Не очень высокий — 173-176 сантиметров. Лицо не худое — испанский тип. Телосложение — крепкое, но не толстый. Должен быть такой, как шкафчик: накачанный, но в меру. Руки должны быть красивые, не сильно волосатые. Не очень темная кожа, но и не белая. Не в костюме, одетый по-спортивному. В стиле спорт-шик».
Татьяна не видит в местных мужчинах "свежести". Вот фоторобот её идеала: «Образ Шона Коннери в роли Джеймса Бонда мне очень нравится. Темные прямые волосы, коротко подстрижен. Выразительные глаза, ум. Бороды и усов быть не должно. Средние губы — чтобы не как у негра, но и не полоска. Голова слегка овальная, чуть вытянутая. Подбородок длжен слегка выдаваться вперед — это визуально подчеркивает мужественность».
Валентина сетует на то, что мужчины в Великом Новгороде слишком окружены вниманием.
«Мне нравятся высокие, с длинными волосами. Но они обычно глупые, пивные алкоголики, все металлисты и учатся на философском факультете — у нас там самый низкий проходной балл. Они не развиваются, только пиво глушат постоянно, а с пивным животиком — это не для меня. Я хочу, чтобы была творческая жилка, чтобы он, например, мог архитектором работать. А накачанные мужчины — это неприятно, они как сардельки, ниткой перевязанные».
Татьяна считает, что рядом мало тех мужчин, на которых можно опереться.
"Я работаю на пяти работах, но хочется, чтобы было на кого опереться. Каждый день я произношу аутотренинг "Настрой на любовь". Очень помогает. Даже грудь на несколько сантиметров увеличилась. Мужчины теперь сами подходят, знакомятся", - заявила женщина.
«Мужчина должен быть аккуратным, носить чистые рубашки. Мне нравятся мужчины южного плана — смуглые, черноглазые. У мужчины должно быть хорошее настроение. Он должен быть спортивным, без живота, делать физические упражнения, не быть ленивым. Настоящий мужчина никогда не жалуется и уважает к женщин. Все женщины хотят, чтобы мужчина был богатый, но я считаю, что это не обязательно, главное, чтобы он к этому стремился».
Жанна ищет образованного и воспитанного.
«Мужчина должен быть вот таким: возраст — от 25 до 45, рост — 180 сантиметров. Короткая стрижка, русые волосы, но не блондин. Светлые глаза — зеленые или голубые. Прямой нос средних размеров, губы тоже средние. Волевой подбородок, скулы, спортивное телосложение. Социально стабилен — это человек, занимающийся собственным бизнесом. У него деловой стиль одежды. Славянской внешности, загорелый. Без очков, бороды и усов. По характеру — сильный, волевой, умный, образованный, свободный от предрассудков. Добрый, любящий детей. А еще в нем фишка должна быть какая-то, изюминка, которая тебя цепляет. Он должен быть старше, опытнее, должен предложить тебе базу, поддержку».
Полина ищет уверенного в себе мужчину, с которым она может переехать в большой город.
«Прическа — ирокез, сантиметра три в длину, красный или черный. Глаза — карие, интересной формы, выражение глаз "в никуда". Нос с горбинкой, может быть слегка перебитым. Уши чтобы проткнуты, в одном ухе — два серебряных колечка, в другом — одно. Подбородок — как у Джонни Деппа. Высокий, на руках и ногах — татуировки. Желтая футболка с коротким рукавом и в одной руке сигарета».
Вика - мать одиночка, которая не может найти время для того чтобы познакомиться с мужчиной.
«Высокий, крепкого телосложения, спортивная стрижка, брюнет, виски сняты. Глаза светлые, брови темные и выразительные, правильный нос, не курносый, припухлые губы, нижняя губа — чуть больше верхней. Овальное лицо с выделяющимся волевым подбородком, мужественное, без детской одутловатости. Ни в коем случае не должно быть бороды и усов, чисто выбритый. Одет в спортивном стиле — джинсы, толстовка, бейсболка».
Очень маловероятно, что некоторые из них смогут найти себе любовь всей своей жизни.
Источник:
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"нижегородки объявили" - "получились у новгородок".