Фоторобот второй половины: нижегородки объявили "в розыск" партнеров

«Я при общении втягиваю носом воздух, а здесь много таких мужчин, от которых пахнет. Я западаю на худощавых. Кожа смуглая, волосы вьющиеся, но не чурбан, нет. Скулы чтобы были, чтобы двойного подбородка не было. Бороды, усов не надо. Рост — от 172 до 186 сантиметров. Идеально, чтобы на нем был костюм и от него исходил тонкий мужской аромат, можно с запахом сигарет».





Ирина ищет идеала, но не шибко верит в то, что такие мужчины вообще существуют.

"Почему бог создал женщину? — Потому что создал сначала мужчину, и понял, что ошибся", - считает женщина.