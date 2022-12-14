Плюс цветные карандаши: полицейским Москвы приказали собрать "тревожные чемоданы"

В соцсетях сообщают о новом приказе для личного состава ОВД Москвы. Сотрудники московской полиции должны в кратчайшие сроки экипироваться согласно списку (весьма внушительному). В вещевом рюкзаке каждый должен иметь смену белья, полотенца, столовые приборы, туалетные принадлежности, запас питания на один день. Кроме этого, рекомендуется положить в рюкзак цветные карандаши и медикаменты - сообщает Baza. Также сотрудникам МВД приказали докупить спальный мешок и туристический коврик.