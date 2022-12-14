Плюс цветные карандаши: полицейским Москвы приказали собрать "тревожные чемоданы"

В соцсетях появились фото рекомендаций по экипировке личного состава ОВД.
В соцсетях сообщают о новом приказе для личного состава ОВД Москвы. Сотрудники московской полиции должны в кратчайшие сроки экипироваться согласно списку (весьма внушительному). В вещевом рюкзаке каждый должен иметь смену белья, полотенца, столовые приборы, туалетные принадлежности, запас питания на один день. Кроме этого, рекомендуется положить в рюкзак цветные карандаши и медикаменты - сообщает Baza. Также сотрудникам МВД приказали докупить спальный мешок и туристический коврик.
С чем связано такое распоряжение, не сообщается. Во многих отделах о результатах проверки экипировки нужно доложить 16 декабря.
Кстати, в регионы подобные распоряжения пришли несколько месяцев назад.
Источник:
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Ну вообще то они должны быть всегда готовы у всех сотрудников МВД(не только полиции), МЧС и уж у военных тем более. Часто проезжаю мимо гувда и в последнее время их часто видно с "мешками" толпой идущих на команду "сбор". В общем такие подрывы думаю и в обычное время проводят раз в три-четыре месяца, ну а в нынешней ситуации само собой раза 3 в месяц ничего удивительного.
Но данный пост мне кажется лажей и фейком. Особенно настораживает формулировка "рекомендации по экипировке ЛС", полагаю что в армии, что в полиции система приказная и исключающая все "возможно". В смысле, есть список и все что в нем должно быть без вариантов, иначе просто взыскание. А рекомендации это не в стиле силовых структур, там могут порекомендовать список книг для прочтения, только потом обязательно попросят рассказать о чем были книги
1. либо вброс.
2. Либо не вброс.
3. Либо реальная опасность отправки.
Во втором случае будет большой спрос на экипировку в магазинах.
И траты в районе 50% от месячной зарплаты.
Про остальные пункты не знаю.
Хайп на пустом месте.
Курвиметр и цветные карандаши в рабочем столе лежат, компас в бардачке в машине, спальник, коврик, котелок с флягой и прочее, - не проблема. А вот с остальным просто беда...
Предлагаю еще писать о строевых смотрах, что весной и осенью в МВД проходят. Тоже к чему-нибудь можно будет "прилепить"
ПС. а вообще разумный человек имеет обычно нечто подобное ( без карты и компаса), чтоб даже при элементарном пожаре у соседей можно было свалить из квартиры в течении пары минут и не остаться с голой жопой ( в прямом смысле слова) - вытащил с нижней полки шкафа готовую сумку, кинул папку с основными документами и всё. Мне даже как-то пригодилось: сломал руку, повезли в больницу. По пути подхватил пакет этот и на пару дней хватило.
Даже если так и было - уверяю вас, я тут совершенно ни при чем.
Какой ДЕБИЛ создавал этот фейк?!
Отнести к фурнитуре - иголки и нитки - это сильно.