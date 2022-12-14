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Плюс цветные карандаши: полицейским Москвы приказали собрать "тревожные чемоданы"

Плюс цветные карандаши: полицейским Москвы приказали собрать "тревожные чемоданы"

Автор:
14 декабря 2022 10:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Москва   мвд   овд   политика   приказ   реакция соцсетей   строевой смотр   тревожный чемодан   экипировка   
3495
5

В соцсетях появились фото рекомендаций по экипировке личного состава ОВД.

В соцсетях сообщают о новом приказе для личного состава ОВД Москвы. Сотрудники московской полиции должны в кратчайшие сроки экипироваться согласно списку (весьма внушительному). В вещевом рюкзаке каждый должен иметь смену белья, полотенца, столовые приборы, туалетные принадлежности, запас питания на один день. Кроме этого, рекомендуется положить в рюкзак цветные карандаши и медикаменты - сообщает Baza. Также сотрудникам МВД приказали докупить спальный мешок и туристический коврик.



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С чем связано такое распоряжение, не сообщается. Во многих отделах о результатах проверки экипировки нужно доложить 16 декабря.

Кстати, в регионы подобные распоряжения пришли несколько месяцев назад.


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Метки: Ynews   Москва   мвд   овд   политика   приказ   реакция соцсетей   строевой смотр   тревожный чемодан   экипировка   
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44  комментария
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10k
insaider 2 часа назад
Имхо,из того же места распространяется,что и байки про виагру для военных в зоне СВО.
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3k
Едондер пуп 4 минуты назад
Тревожный чемодан постоянно ёрзает на полке и спрашивает: "А куда мы едем? А ты ничего не забыл? А долго ещё ехать? А кто-нибудь нас встретит? А куда мы едем?"
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138
Голован Щекн 6 минут назад
Заголовок: полицейским Москвы приказали собрать "тревожные чемоданы"""
Ну вообще то они должны быть всегда готовы у всех сотрудников МВД(не только полиции), МЧС и уж у военных тем более. Часто проезжаю мимо гувда и в последнее время их часто видно с "мешками" толпой идущих на команду "сбор". В общем такие подрывы думаю и в обычное время проводят раз в три-четыре месяца, ну а в нынешней ситуации само собой раза 3 в месяц ничего удивительного.
Но данный пост мне кажется лажей и фейком. Особенно настораживает формулировка "рекомендации по экипировке ЛС", полагаю что в армии, что в полиции система приказная и исключающая все "возможно". В смысле, есть список и все что в нем должно быть без вариантов, иначе просто взыскание. А рекомендации это не в стиле силовых структур, там могут порекомендовать список книг для прочтения, только потом обязательно попросят рассказать о чем были книги
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1k
K_II_T Полчаса назад
В общем
1. либо вброс.
2. Либо не вброс.
3. Либо реальная опасность отправки.
Во втором случае будет большой спрос на экипировку в магазинах.
И траты в районе 50% от месячной зарплаты.
Про остальные пункты не знаю.
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Такой ?
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41k
Игорь Полчаса назад
Да, да, компас, курвиметр, цветные карандаши, две буссоли, ЛПР, ПУО и комплект карт до Ламанша...

Курвиметр и цветные карандаши в рабочем столе лежат, компас в бардачке в машине, спальник, коврик, котелок с флягой и прочее, - не проблема. А вот с остальным просто беда...
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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31k
Юр21 41 минуту назад
Ну надо же! Мамкиной ягодке пришлось "тревожный чемоданчик" собирать... А что же вы думали, на "царёвой службе" надо не только взятки сшибать, а ещё и службу потребуют!
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29k
Ashabad 48 минут назад
А что не так? У них работа такая. Им за то, что в любой момент могут быть направлены на соприкосновение с опасностью, положены льготы от государства.
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71k
Доктор Джонс 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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71k
Доктор Джонс 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
kirill15 54 минуты назад
Такие проверки в МВД проводятся регулярно. Еще раз - регулярно! И года назад была, и десять лет, и двадцать, и т.д... Но конечно же, эту "новость" нужно было "правильно подать" . А чё год назад или два не писали об этом?
Предлагаю еще писать о строевых смотрах, что весной и осенью в МВД проходят. Тоже к чему-нибудь можно будет "прилепить"
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4k
Вадим Игнатьев 57 минут назад
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46k
Андрей 58 минут назад
Это может означать только одно - идём добивать прибалтов и поляков после того как всё у них выжжем напалмом. Другого объяснения сему факту просто нет.
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9k
Shtoppi Час назад
Чет кто-то бредит по ходу что ли с такими новостями?
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61k
Андрей Час назад
Бл.. ну что вы несёте? "Курвиметр" - вспоминайте же уже. Это стандартная практика.
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125
dm.star2011 Андрей 55 минут назад
тож курвиметр вспомнился сразу.
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26k
Юрий Час назад
Что за паника на корабле? Тревожные чемоданы в ВС и МВД были и есть, да и проверяли их регулярно, на строевых смотрах. Сейчас разве, что список изменился.
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25k
Matrosskin Час назад
А что в этом нового ? Вроде же "тревожный чемоданчик" ещё будучи курсантами собирают ?
ПС. а вообще разумный человек имеет обычно нечто подобное ( без карты и компаса), чтоб даже при элементарном пожаре у соседей можно было свалить из квартиры в течении пары минут и не остаться с голой жопой ( в прямом смысле слова) - вытащил с нижней полки шкафа готовую сумку, кинул папку с основными документами и всё. Мне даже как-то пригодилось: сломал руку, повезли в больницу. По пути подхватил пакет этот и на пару дней хватило.
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5k
TirAn Час назад
Давно могли бы организовать в масштабах МВД комплект тревожного чемоданчика
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13k
Antique computer Час назад
Так и запишем - Шрайбикус - агент ЦИПСО.
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27k
albedo 2 часа назад
"Комплект фурнитуры (пуговицы, иголки,.., ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ)"
Какой ДЕБИЛ создавал этот фейк?!
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