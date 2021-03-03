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Порция убойных шуток о болезни Альцгеймера

Порция убойных шуток о болезни Альцгеймера (14 фото)

Автор:
03 марта 2021 10:37
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   болезни   болезнь Альцгеймера   деменция   подборка   приколы   шутки   
1104
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К сожалению, в этой ситуации остаётся только шутки шутить... На самом же деле всё это очень печально...

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Метки: Юмор   болезни   болезнь Альцгеймера   деменция   подборка   приколы   шутки   
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5  комментариев
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28k
BuG 52 минуты назад
Мемы смешные, ситуация страшная.
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valns Полчаса назад
Зато постоянно свежие новости.
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5k
Regerald 53 минуты назад
Чтобы предотвратить Альцгеймера, кроме сауны нужно регулярно нагружать свой мозг: считать в уме, решать абстрактные логические задачи (будь то кроссворд в газете или планирование беседки на дачу), учить иностранные языки. В одном исследовании было показано, что люди с высшим образованием сопротивляются болезни в два раза дольше чем люди без него (в среднем 14 против 7-ми лет).

Кстати, не стоит путать Альцгеймера (конкретная болезнь) и старческую деменцию (снижение памяти и когнитивных способностей, симптом). Альцгеймер является причиной лишь 50 60 % всех случаев деменции. Кроме Альцгеймера к тем же последствиям могут приводить микроинсульты, внутричерепные опухоли, гидроцефалия и так далее.
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Cornho 56 минут назад
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Cornho 58 минут назад
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