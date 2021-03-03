Порция убойных шуток о болезни Альцгеймера

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К сожалению, в этой ситуации остаётся только шутки шутить... На самом же деле всё это очень печально...
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Прогресс болезни наглядно. Женщина вязала крючком при обнаружении болезни. Развитие болезни наглядно
Комменты - огонь!
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Кстати, не стоит путать Альцгеймера (конкретная болезнь) и старческую деменцию (снижение памяти и когнитивных способностей, симптом). Альцгеймер является причиной лишь 50 60 % всех случаев деменции. Кроме Альцгеймера к тем же последствиям могут приводить микроинсульты, внутричерепные опухоли, гидроцефалия и так далее.