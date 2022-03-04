Мои глаза! Безобразные поступки людей, заставляющие усомниться в их адекватности

Для русских женщин нет ничего невозможного

Наивная простота: улыбательный пост о детском саде

И всё же он резиновый... Пост о жизни в России

Когда маркетинг — это призвание

Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые

Куда же все так пристально смотрят? Зависти сильной пост