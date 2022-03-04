Мои глаза! Безобразные поступки людей, заставляющие усомниться в их адекватности

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Данная подборка была скрупулёзно собрана, чтобы показать самые лютые примеры дичи, на которую только способны неадекваты (в хорошем смысле этого слова).
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