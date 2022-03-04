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Мои глаза! Безобразные поступки людей, заставляющие усомниться в их адекватности

Мои глаза! Безобразные поступки людей, заставляющие усомниться в их адекватности (19 фото)

Автор:
04 марта 2022 12:47
Метки: Ад перфекциониста   Юмор   боль для глаз   интересное   подборка   прикол   
3474
19
Данная подборка была скрупулёзно собрана, чтобы показать самые лютые примеры дичи, на которую только способны неадекваты (в хорошем смысле этого слова).
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Метки: Ад перфекциониста   Юмор   боль для глаз   интересное   подборка   прикол   

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53k
alertol 42 минуты назад
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Лимонадный Джо 4 минуты назад
За стёкла очков обычно всегда хватаются те,кто носит "+". Они не видят степень загрязнения стёкол. Мне,носящему много лет "-" это несколько дико. А когда протрёшь им стёкла чистой тряпочкой,то их лица просто сияют - оказывается как хорошо видно!
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8k
Hunson Abadeer 8 минут назад
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33k
Растрелли Z V / Час назад
Комментарий к фото
Вот сейчас реально больно было
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!ГЕНнадий 2 часа назад
Заселиться, и успокоиться....

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