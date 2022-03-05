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Дверь в СССР: почему у советских граждан была так популярна дерматиновая обивка дверей?

Дверь в СССР: почему у советских граждан была так популярна дерматиновая обивка дверей? (4 фото)

Автор:
05 марта 2022 12:19
Сообщество : СССР
Метки: СССР   дверь   дерматин   задача   материал   ностальгия   обивка   цвет   
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Этот тренд застали все, рожденные в СССР: черные, синие, бордовые двери с нехитрым узором из шляпок декоративных гвоздей. В моду он начал входить в послевоенные годы и задержался (а кое-где и продолжает сохраняться и сейчас) вплоть до «нулевых».

Понятно, что душа человеческая подсознательно тянется к прекрасному в любые времена. Но в случае с дерматиновой обивкой граждане преследовали другие цели:


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1.     Защита от шума. Прослойка из поролона создавала дополнительную защиту от посторонних звуков и сквозняков.

2.     Дымоизоляция. Проблема сигаретного дыма от постоянно выходящих покурить на площадку соседей пусть частично, но решалась.

3.     Миазмы мусора. До появления мусорных пакетов бытовые отходы, среди которых были и пищевые, высыпали в мусоропроводы прямо из ведра. Соответственно, запах из них шёл не самый приятный. Обивка, пусть и такая, частично защищала от вони.

4.     Доступность. Дерматин – это разновидность искусственной кожи в виде хлопчатобумажной ткани, на одну или обе стороны которой нанесено нитроцеллюлозное покрытие. Материал, в общем-то, доступный даже в эпоху тотального дефицита. Цветовая палитра не радовала воображение, но зато это было доступно, недорого и эффективно. Счастливчикам, сумевшим урвать кусок с лакированным покрытием, все завидовали. Ведь дверь получалась шикарной.


А если ее удавалось декорировать металлическими струнами, то это считалось особым шиком. После появления в продаже дверных ручек в виде львиной головы, имитирующих старинные дверные молотки, их стали использовать в качестве фурнитуры. Преимущественно внутри, поскольку броская вещица могла стать сигналом для домушников, что хозяева квартиры не бедствуют.



Как уже было отмечено, этот тренд сохраняет определенную популярность с поправкой на современные веяния и в наши дни.

А вы ощущаете ностальгию при виде дверей, обитых дерматином?

Источник:

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Метки: СССР   дверь   дерматин   задача   материал   ностальгия   обивка   цвет   

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17  комментариев
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83k
Taras Kozalupko 3 часа назад
В Союзе, кстати, продавались комплекты, для обивки дверей - дермантина с проклеенной ватой, валики из него по периметру, полоски для декора, гвозди.
Родители купили такой, перед самым развалом союза, но я им дверь обить не успел, в святых 90-х железную дверь поставил им.
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20k
Евгений 3 минуты назад
У нас дверь снаружи была обита вагонкой, а внутри дерматином.
И да, львиные ручки тоже были :).
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2k
Михаил 49 минут назад
Дерматин?
Может все-таки дермантин?
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32k
Минчанин 2 часа назад
У самого была такая обитая дермантином с металлическими струнами дверь.

Насчёт шумоизоляции и (добавлю от себя) теплоизоляции согласен полностью. Но, КАКИМ образом дермантин защищал от дыма и вони мусопропровода лучше, чем обычная дверь из дерева или дверь из дерева, покрытая плитами ДВП?! Вы где-то там в полотне щели видели?

От дыма и вони (и, заодно, как дополниткельная тепло и шумоизоляция) проклеивали поролоном дверную коробку в месте прилегания дверного полотна.
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19k
Will2006 2 часа назад
Если такие двери и ставили, то только для шумоизоляции (штатные были из двух листов оргалита на раме из брусков + недетские зазоры дверь/коробка). По крайней мере, в Москве. Минусы уже отмечали - шпана могла порезать/прожечь
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13k
Bill 3 часа назад
Не был никогда дермантин признаком "небедности". Ставили все кто хотел. Исключительно от бытового шума на общей площадке (хлопанье дверей, стук каблуков и пр.).
Мусоропроводы не воняли. На площадках курили редко (есть же балкон). Подъезд отапливался, так что дополнительная теплоизоляция тоже не нужна была. Да и кто в СССР экономил на отоплении.
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54k
doker 3 часа назад
Никого и не от чего такая дверь не защищала. Помогал только поролон проклееный по коробке. Или вторая дверь.
Ну, красить только не надо.

Домушников такие двери не привлекали, а только хулиганов, коих много расплодилось в 80х - гасили об обивку "бычки" и спички, могли и поджечь...
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
Сами собой напрашиваются ещё, как минимум, три поста:
1. "Почему у советских граждан была так популярна деревянная дверь окрашенная краской?"
2. "Почему у советских граждан была так популярна дверь обитая лакированной рейкой?",
3. "Почему у граждан России так популярна железная дверь?".
Ну, можно забабахать ещё четвёртый пост - "Почему у советских граждан была так популярна дверь?".
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23k
Андрей Иванов 3 часа назад
Двери обивали для:
1. Теплоизоляция. В нашей северной стране отнюдь не лишнее
2. Шумоизоляция. На втором месте из-за того, что советские люди в массе всё же культурнее современных. На лестницах не было привычки шуметь. Не только орать (здесь обивка слабо спасает), а просто громко разговаривать, топать и т.д.
3. Мусоропроводы в СССР не воняли (если внутрь не залезать). Во-первых, достаточно хорошо была сделана вентиляция шахты, уплотнения приёмников и т.д. У нас недавно поменяли - день и ночь, найти современных конструкторов и отрихтовать им руки
Во-вторых, дворники работали, а не числились. Мусор вывозили вовремя, шахты мыли (был предусмотрен на верхнем этаже водяной кран и даже лебёдка для снятия засоров).
Курильщики также в массе вели себя прилично - открывали окна и стояли так, чтоб не тянуло в квартиры.
Поэтому запор от запахов неактуален. Да и сложен он на порядок в сравнении с теплоизоляцией
4. Ручки-львов в массе снаружи не ставили из-за того, что их могли спереть. Такие ручки не ставили мажоры, а у самых богатых были снаружи вообще двери в стиле "проходи кто хочешь, бери что хочешь". Внутри то вторая, побронированнее современных. И декорация была не от воров, а от ОБХСС.
Но были доработки ручек, когда скрутить можно было только изнутри, такие стояли. Но не везде. На самом деле они были неудобные как ручки.
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5k
Unics 3 часа назад
Что значит, была популярна.. Не масляной же краской её было красить, а других материалов в то время еще не было, тем более порошковой окраски.
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