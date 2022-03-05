Дверь в СССР: почему у советских граждан была так популярна дерматиновая обивка дверей?

Этот тренд застали все, рожденные в СССР: черные, синие, бордовые двери с нехитрым узором из шляпок декоративных гвоздей. В моду он начал входить в послевоенные годы и задержался (а кое-где и продолжает сохраняться и сейчас) вплоть до «нулевых».
Понятно, что душа человеческая подсознательно тянется к прекрасному в любые времена. Но в случае с дерматиновой обивкой граждане преследовали другие цели:
1. Защита от шума. Прослойка из поролона создавала дополнительную защиту от посторонних звуков и сквозняков.
2. Дымоизоляция. Проблема сигаретного дыма от постоянно выходящих покурить на площадку соседей пусть частично, но решалась.
3. Миазмы мусора. До появления мусорных пакетов бытовые отходы, среди которых были и пищевые, высыпали в мусоропроводы прямо из ведра. Соответственно, запах из них шёл не самый приятный. Обивка, пусть и такая, частично защищала от вони.
4. Доступность. Дерматин – это разновидность искусственной кожи в виде хлопчатобумажной ткани, на одну или обе стороны которой нанесено нитроцеллюлозное покрытие. Материал, в общем-то, доступный даже в эпоху тотального дефицита. Цветовая палитра не радовала воображение, но зато это было доступно, недорого и эффективно. Счастливчикам, сумевшим урвать кусок с лакированным покрытием, все завидовали. Ведь дверь получалась шикарной.
А если ее удавалось декорировать металлическими струнами, то это считалось особым шиком. После появления в продаже дверных ручек в виде львиной головы, имитирующих старинные дверные молотки, их стали использовать в качестве фурнитуры. Преимущественно внутри, поскольку броская вещица могла стать сигналом для домушников, что хозяева квартиры не бедствуют.
Как уже было отмечено, этот тренд сохраняет определенную популярность с поправкой на современные веяния и в наши дни.
А вы ощущаете ностальгию при виде дверей, обитых дерматином?
Источник:
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Родители купили такой, перед самым развалом союза, но я им дверь обить не успел, в святых 90-х железную дверь поставил им.
И да, львиные ручки тоже были :).
Может все-таки дермантин?
Насчёт шумоизоляции и (добавлю от себя) теплоизоляции согласен полностью. Но, КАКИМ образом дермантин защищал от дыма и вони мусопропровода лучше, чем обычная дверь из дерева или дверь из дерева, покрытая плитами ДВП?! Вы где-то там в полотне щели видели?
От дыма и вони (и, заодно, как дополниткельная тепло и шумоизоляция) проклеивали поролоном дверную коробку в месте прилегания дверного полотна.
Мусоропроводы не воняли. На площадках курили редко (есть же балкон). Подъезд отапливался, так что дополнительная теплоизоляция тоже не нужна была. Да и кто в СССР экономил на отоплении.
Ну, красить только не надо.
Домушников такие двери не привлекали, а только хулиганов, коих много расплодилось в 80х - гасили об обивку "бычки" и спички, могли и поджечь...
1. "Почему у советских граждан была так популярна деревянная дверь окрашенная краской?"
2. "Почему у советских граждан была так популярна дверь обитая лакированной рейкой?",
3. "Почему у граждан России так популярна железная дверь?".
Ну, можно забабахать ещё четвёртый пост - "Почему у советских граждан была так популярна дверь?".
1. Теплоизоляция. В нашей северной стране отнюдь не лишнее
2. Шумоизоляция. На втором месте из-за того, что советские люди в массе всё же культурнее современных. На лестницах не было привычки шуметь. Не только орать (здесь обивка слабо спасает), а просто громко разговаривать, топать и т.д.
3. Мусоропроводы в СССР не воняли (если внутрь не залезать). Во-первых, достаточно хорошо была сделана вентиляция шахты, уплотнения приёмников и т.д. У нас недавно поменяли - день и ночь, найти современных конструкторов и отрихтовать им руки
Во-вторых, дворники работали, а не числились. Мусор вывозили вовремя, шахты мыли (был предусмотрен на верхнем этаже водяной кран и даже лебёдка для снятия засоров).
Курильщики также в массе вели себя прилично - открывали окна и стояли так, чтоб не тянуло в квартиры.
Поэтому запор от запахов неактуален. Да и сложен он на порядок в сравнении с теплоизоляцией
4. Ручки-львов в массе снаружи не ставили из-за того, что их могли спереть. Такие ручки не ставили мажоры, а у самых богатых были снаружи вообще двери в стиле "проходи кто хочешь, бери что хочешь". Внутри то вторая, побронированнее современных. И декорация была не от воров, а от ОБХСС.
Но были доработки ручек, когда скрутить можно было только изнутри, такие стояли. Но не везде. На самом деле они были неудобные как ручки.