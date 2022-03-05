Дверь в СССР: почему у советских граждан была так популярна дерматиновая обивка дверей?

1. Защита от шума. Прослойка из поролона создавала дополнительную защиту от посторонних звуков и сквозняков.

2. Дымоизоляция. Проблема сигаретного дыма от постоянно выходящих покурить на площадку соседей пусть частично, но решалась.

3. Миазмы мусора. До появления мусорных пакетов бытовые отходы, среди которых были и пищевые, высыпали в мусоропроводы прямо из ведра. Соответственно, запах из них шёл не самый приятный. Обивка, пусть и такая, частично защищала от вони.

4. Доступность. Дерматин – это разновидность искусственной кожи в виде хлопчатобумажной ткани, на одну или обе стороны которой нанесено нитроцеллюлозное покрытие. Материал, в общем-то, доступный даже в эпоху тотального дефицита. Цветовая палитра не радовала воображение, но зато это было доступно, недорого и эффективно. Счастливчикам, сумевшим урвать кусок с лакированным покрытием, все завидовали. Ведь дверь получалась шикарной.