Ретрофутуризм и его идеи: красивая мечта из прошлого

В принципе, термин «ретрофутуризм» полностью соответствует такому определению. Это искусство, в котором описывается мир будущего, которое базируется на технологиях, моде и стилистике прошлого, устаревших в реальном времени.

Конечно, раньше это было просто «футуризмом». И в начале своего существования – наивным и порой даже нелепым.

Вообще, под понятие «ретрофутуризм» попадает также стимпанк и дизельпанк, в которых технологии пересекаются с невозможным будущим. Но они появились куда позже.

Прежде всего на ретрофутуризм как таковой повлиял Жюль Верн: он описывал подводные лодки, небоскребы, электромеханические калькуляторы, факс и даже оружие с дистанционным управлением. И за ним последовали и изображения. Например, художник Альбер Робида часто изображал летающие машины и электропневматические поезда.