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Загадка эпохи: обитая дерматином дверь из 50-х в сегодня

Загадка эпохи: обитая дерматином дверь из 50-х в сегодня (12 фото)

Автор:
24 ноября 2021 03:26
Метки: СССР   двери   дерматин   дерматиновые двери   загадка   ностальгия   подъезды   
859
12

Может показаться, что обитые дерматином двери – навсегда забытое явление. Но ведь их можно приобрести и сегодня, однако в подъездах зачастую встречаются именно «отголоски СССР».

Вообще, традиция обивать дверь дерматином появилась ещё в 50-х годах и продолжилась вплоть до начала 90-х.


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Это позже у тех, кто побогаче появился тренд на демонстрацию достатка через металлические двери. Правда, сегодня ими уже никого не удивишь.


Да и смотрятся они как-то скудно. Не то, что тот самый дизайн из кнопочек на дерматиновой обивке и натянутой между ними металлической проволокой. Выглядит стильно, хоть и небогато.


Но и раньше такая обивка делалась исключительно из практических соображений.


Во-первых, ради шумоизоляции. На дверную поверхность клеился толстый слой промышленной ваты, что позволяло избавиться от лишних звуков с лестничной клетки, ну и дать дополнительную защиту.


Уж шума на лестницах хватало. Домофонов не было, поэтому шанс встретить районный бомонд увеличивался. Правда, лишить людей шумоизоляции было просто. Достаточно какой-нибудь шпане порезать дверь или поджечь, что тоже порой бывало.


Защищала дерматиновая обивка и от сигаретного дыма, ведь раньше курить можно было, где угодно. К слову, найти железную банку из-под «Нескафе» в подъезде можно и сегодня. Правда, сегодня от запаха сигарет защищает уже не дверь, а чувствительные соседи.


В общем-то, спасал дерматин и от вони помойки, ведь раньше мусоропровод казался хорошей вещью, облегчающей жизнь. Но ровно до тех пор, пока не превратился в рассадник тараканов и крыс.


Но почему именно этот материал? Потому что дефицитным он никогда не был, да и стоит весьма дешево. Правда, цветовой гаммой похвастаться он не мог. Чаще всего производители выпускали только красную, черную и синюю расцветку.


А если вы выдели блестящую лакированную дверь, значит, скорее всего, её приобрели торгаши. Именно они чаще других находили на это возможности.


К слову это позволяло и домушникам выявить, кто в подъезде живет побогаче. Особенно после того, как в 70-х стало модно покупать необычные дверные ручки, например, в виде головы льва.


Те, кто был поумнее, старался не делать свою дверь броской. Но были и те, кто жаждал похвастаться своим достатком, становясь мишенью квартирных воров.


Сегодня, конечно, от обитых дерматином дверей уже не такого практического предназначения, зато в подъезде вы точно будете самым стильным, так сказать «по олдскулу».

Источник:

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Метки: СССР   двери   дерматин   дерматиновые двери   загадка   ностальгия   подъезды   
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3  комментария
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636
Ибрагим Прутков 20 минут назад
Крайне не практичный материал. У меня такая лет 10 назад была, может больше. Когда в начале ремонта технику меняли, всю обивку располосовали. Смотрелось просто ужасно.
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8k
Алексей Минуту назад
Мы в эти двери, одним скотам - яйца через шприц заливали под дермантин..
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5k
Горец Ю Минуту назад
А я для тепла прибил его. В коридоре отопления не было, а 6 месяцев в году -20,-50.
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