Загадка эпохи: обитая дерматином дверь из 50-х в сегодня

А если вы выдели блестящую лакированную дверь, значит, скорее всего, её приобрели торгаши. Именно они чаще других находили на это возможности.

К слову это позволяло и домушникам выявить, кто в подъезде живет побогаче. Особенно после того, как в 70-х стало модно покупать необычные дверные ручки, например, в виде головы льва.