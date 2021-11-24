Загадка эпохи: обитая дерматином дверь из 50-х в сегодня

Может показаться, что обитые дерматином двери – навсегда забытое явление. Но ведь их можно приобрести и сегодня, однако в подъездах зачастую встречаются именно «отголоски СССР».
Вообще, традиция обивать дверь дерматином появилась ещё в 50-х годах и продолжилась вплоть до начала 90-х.
Это позже у тех, кто побогаче появился тренд на демонстрацию достатка через металлические двери. Правда, сегодня ими уже никого не удивишь.
Да и смотрятся они как-то скудно. Не то, что тот самый дизайн из кнопочек на дерматиновой обивке и натянутой между ними металлической проволокой. Выглядит стильно, хоть и небогато.
Но и раньше такая обивка делалась исключительно из практических соображений.
Во-первых, ради шумоизоляции. На дверную поверхность клеился толстый слой промышленной ваты, что позволяло избавиться от лишних звуков с лестничной клетки, ну и дать дополнительную защиту.
Уж шума на лестницах хватало. Домофонов не было, поэтому шанс встретить районный бомонд увеличивался. Правда, лишить людей шумоизоляции было просто. Достаточно какой-нибудь шпане порезать дверь или поджечь, что тоже порой бывало.
Защищала дерматиновая обивка и от сигаретного дыма, ведь раньше курить можно было, где угодно. К слову, найти железную банку из-под «Нескафе» в подъезде можно и сегодня. Правда, сегодня от запаха сигарет защищает уже не дверь, а чувствительные соседи.
В общем-то, спасал дерматин и от вони помойки, ведь раньше мусоропровод казался хорошей вещью, облегчающей жизнь. Но ровно до тех пор, пока не превратился в рассадник тараканов и крыс.
Но почему именно этот материал? Потому что дефицитным он никогда не был, да и стоит весьма дешево. Правда, цветовой гаммой похвастаться он не мог. Чаще всего производители выпускали только красную, черную и синюю расцветку.
А если вы выдели блестящую лакированную дверь, значит, скорее всего, её приобрели торгаши. Именно они чаще других находили на это возможности.
К слову это позволяло и домушникам выявить, кто в подъезде живет побогаче. Особенно после того, как в 70-х стало модно покупать необычные дверные ручки, например, в виде головы льва.
Те, кто был поумнее, старался не делать свою дверь броской. Но были и те, кто жаждал похвастаться своим достатком, становясь мишенью квартирных воров.
Сегодня, конечно, от обитых дерматином дверей уже не такого практического предназначения, зато в подъезде вы точно будете самым стильным, так сказать «по олдскулу».
Источник:
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