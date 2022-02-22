Сегодня к нам, а завтра мы к вам: колорит советских застолий

Хозяйки начинали готовить за пару дней до сабантуя, прибегая к помощи приехавших родственниц или подруг. Тот же холодец на какой-нибудь новогодний стол должен застывать несколько часов, а лучше целую ночь. Также нужно отварить овощи для салатов, коих на столах обычно минимум три.

Да и перед праздником немало хлопот: достать нарядную скатерть, вытереть от пыли бокалы, прибереженные для таких случаев.