FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5100 постов • 1235 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Сегодня к нам, а завтра мы к вам: колорит советских застолий

Сегодня к нам, а завтра мы к вам: колорит советских застолий (21 фото)

Автор:
22 февраля 2022 22:54
Сообщество : Истории
Метки: СССР   домашние посиделки   застолья   ностальгия   поход в гости   праздники   праздничный стол   фото   
906
21

Согласитесь, сегодня многие забыли, что такое гостеприимство. Большинство перестало не только приглашать родных и друзей к себе, но и самостоятельно к кому-либо наведываться. Понятно, что немало времени приходится отдавать работе, но ведь и в СССР от безделья никто не страдал.

Однако сейчас всё свободное время забивается интернетом. Конечно, иногда мы с кем-то встречаемся, но только не нейтральной территории вроде кафе, бара или развлекательного центра. Почему приглашать домой и ходить в гости перестало быть модным? Ведь в СССР это делали часто, и не только потому, что рестораны были недоступной роскошью.

×
×

Это просто было настоящим развлечением, о котором и хочется напомнить. Идеальный досуг – зайти к соседям на чай, да поболтать пару часов, или присутствовать на шумном застолье в честь чьей-то свадьбы или юбилея.

Для небольшой компании хватало и кухни, где после лишней рюмки могло обсуждаться всё, что покажется на тот момент важным. Хотя порой в этой локации набивалось и гораздо больше людей, которые курили, пили, пели песни под гитару, но никто никому не мешал. Сейчас бы такие посиделки превратились в парад капризов о табачном запахе и нарушении личного пространства.

Но это если так – выходные провести. Все важные торжества переносились уже в комнату, где томился традиционный для каждой семьи раскладной стол. Наверняка, многим он до сих пор несет службу.

Хозяйки начинали готовить за пару дней до сабантуя, прибегая к помощи приехавших родственниц или подруг. Тот же холодец на какой-нибудь новогодний стол должен застывать несколько часов, а лучше целую ночь. Также нужно отварить овощи для салатов, коих на столах обычно минимум три.

Да и перед праздником немало хлопот: достать нарядную скатерть, вытереть от пыли бокалы, прибереженные для таких случаев.

Сегодня, конечно, многим будет непонятен такой основательный подход к застолью, когда можно просто заказать пиццы и закупиться алкоголем. Но в таком празднике не будет той атмосферы. То ли дело, когда на столе ты видишь оливье и мимозу из рыбных консервов, а также разные закуски (по типу фаршированных баклажанов), демонстрирующие всё раздолье фантазии хозяйки.

Ну и, конечно, как же без домашних солений: грибочков, квашеной капусты и огурчиков. Набив животы, гости ещё и соглашались на десерт, представлявший собой покупной или самодельный торт. Неважно, сколько выпито алкоголя, но место для чая должно быть оставлено.

Но ведь не только в еде заключается вся душевность застолий, затягивающихся до поздней ночи.

А как же длинные тосты, воспоминания смешных историй юности и танцы под громкую музыку, под которую приходилось спать советским детям, уставшим после игры в догонялки по коридорам. Вот в этом всём и таился ламповый колорит застолий, который потерян вместе с гостеприимством.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: СССР   домашние посиделки   застолья   ностальгия   поход в гости   праздники   праздничный стол   фото   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Алексей 14 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Карандаш 57 минут назад
Что то не слышно гундосых малолеток, что в Союзе голодали, что был дефицит... Как вам столы, прыщавые?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Egoro Час назад
Эта фраза о советской жизни -"рестораны были недоступной роскошью", уже достала. Рестораны были вполне доступными, да, их было мало, но ежели успел, то в десятку, особо не шикуя, не заказывая песен и не угощая других, а просто выпить, поесть и повеселиться, вполне укладывался в 1984-85-м. Раз в месяц вполне себе можно было сходить. Сейчас так сходить в нормальный кабак потянет минимум на 4-5 штук/рыло, многие также чаще раза в месяц себе этого позволить не могут, и да, не поверишь, но в гости, в том числе побухать, ещё друг к другу ходят (хотя как там у молодёжи - не знаю).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Bill Час назад
замечательный пост ниочём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Беженцы из Донбасса: как проходит эвакуация в российские регионы Беженцы из Донбасса: как проходит эвакуация в российские регионы Самые странные магазины СССР Самые странные магазины СССР Скоро Новый год: ретро-открытки Скоро Новый год: ретро-открытки Какие фонарики выпускали в СССР? Какие фонарики выпускали в СССР? У советских детей были такие интересные игрушки У советских детей были такие интересные игрушки Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32697



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Что может пойти не так? Порция странных снимков, от которых пришёл бы в ужас инженер по ТБ
1
42
Что может пойти не так? Порция странных снимков, от которых пришёл бы в ужас инженер по ТБ
Набирающие популярность в сообществах
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
2
31
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
Почему работников российских спецслужб нельзя называть "чекистами"
3
64
Почему работников российских спецслужб нельзя называть "чекистами"
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего не понятно, но очень интересно
0
0

Популярные теги
#фото#животные#факты#люди#Украина#СССР#автомобили#кино#ЛНР#Реакция
#Юмор#интересно#история#в мире#дтп#аварии#дети#путин#автомир#еда
#прикол#ватермарк#Россия#интересное#подборка#авто аварии#картинки#ДНР#Ynews#собака

На что жалуетесь?

Вернуться