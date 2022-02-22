Сегодня к нам, а завтра мы к вам: колорит советских застолий

Согласитесь, сегодня многие забыли, что такое гостеприимство. Большинство перестало не только приглашать родных и друзей к себе, но и самостоятельно к кому-либо наведываться. Понятно, что немало времени приходится отдавать работе, но ведь и в СССР от безделья никто не страдал.
Однако сейчас всё свободное время забивается интернетом. Конечно, иногда мы с кем-то встречаемся, но только не нейтральной территории вроде кафе, бара или развлекательного центра. Почему приглашать домой и ходить в гости перестало быть модным? Ведь в СССР это делали часто, и не только потому, что рестораны были недоступной роскошью.
Это просто было настоящим развлечением, о котором и хочется напомнить. Идеальный досуг – зайти к соседям на чай, да поболтать пару часов, или присутствовать на шумном застолье в честь чьей-то свадьбы или юбилея.
Для небольшой компании хватало и кухни, где после лишней рюмки могло обсуждаться всё, что покажется на тот момент важным. Хотя порой в этой локации набивалось и гораздо больше людей, которые курили, пили, пели песни под гитару, но никто никому не мешал. Сейчас бы такие посиделки превратились в парад капризов о табачном запахе и нарушении личного пространства.
Но это если так – выходные провести. Все важные торжества переносились уже в комнату, где томился традиционный для каждой семьи раскладной стол. Наверняка, многим он до сих пор несет службу.
Хозяйки начинали готовить за пару дней до сабантуя, прибегая к помощи приехавших родственниц или подруг. Тот же холодец на какой-нибудь новогодний стол должен застывать несколько часов, а лучше целую ночь. Также нужно отварить овощи для салатов, коих на столах обычно минимум три.
Да и перед праздником немало хлопот: достать нарядную скатерть, вытереть от пыли бокалы, прибереженные для таких случаев.
Сегодня, конечно, многим будет непонятен такой основательный подход к застолью, когда можно просто заказать пиццы и закупиться алкоголем. Но в таком празднике не будет той атмосферы. То ли дело, когда на столе ты видишь оливье и мимозу из рыбных консервов, а также разные закуски (по типу фаршированных баклажанов), демонстрирующие всё раздолье фантазии хозяйки.
Ну и, конечно, как же без домашних солений: грибочков, квашеной капусты и огурчиков. Набив животы, гости ещё и соглашались на десерт, представлявший собой покупной или самодельный торт. Неважно, сколько выпито алкоголя, но место для чая должно быть оставлено.
Но ведь не только в еде заключается вся душевность застолий, затягивающихся до поздней ночи.
А как же длинные тосты, воспоминания смешных историй юности и танцы под громкую музыку, под которую приходилось спать советским детям, уставшим после игры в догонялки по коридорам. Вот в этом всём и таился ламповый колорит застолий, который потерян вместе с гостеприимством.
Источник:
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