Ностальгия и восторг: кто и как реставрирует советские педальные машинки

Все мы помним эти педальные машинки. Они были на вес золота и передавались от старших братьев младшим. Но время ничего не щадит. Сегодня большинство из них находится в весьма плачевном состоянии, ржавея на чердаках и свалках. Этот пост о рукастых людях, которые дают советским педальным машинкам вторую жизнь.

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На интернет-площадках бесплатных объявлений огромное количество предложений о продаже советских педальных машинок, но большинство находится в ужасном состоянии 0 Источник:

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Эта "Нева" была сдана с пункт приема металлолома 0 Источник:

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Но есть люди, для которых это не просто машинки. Для них они являются частью жизни, хобби и неплохим бизнесом.

Владимир из Московской области и его работы 0 Источник:

Стоимость такого отреставрированного "Москвича" находится в пределах 50 000 рублей 0 Источник:

Педальный "Малыш". Стоимость такого экземпляра - около 100 000 рублей 0 Источник:

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А так выглядит часть гаража Владимира 0 Источник:

Педальный "Урал" 0 Источник: Данная игрушка производилась на Челябинском Кузнечно-прессовом заводе в 60х годах прошлого века. Этот красавец стоит в районе 200 000 рублей.

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Айнар из Уфы и его работы 0 Источник:

В ожидании своего часа 0 Источник:

Этот теплый свет фар дарит невероятный восторг поколению современников этих машинок 0 Источник:

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Иван из Омска. Он не только реставрирует советские педальные машинки, но и создает собственные проекты с нуля 0 Источник:

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