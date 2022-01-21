Ностальгия и восторг: кто и как реставрирует советские педальные машинки

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Все мы помним эти педальные машинки. Они были на вес золота и передавались от старших братьев младшим. Но время ничего не щадит. Сегодня большинство из них находится в весьма плачевном состоянии, ржавея на чердаках и свалках. Этот пост о рукастых людях, которые дают советским педальным машинкам вторую жизнь.
На интернет-площадках бесплатных объявлений огромное количество предложений о продаже советских педальных машинок, но большинство находится в ужасном состоянии
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Но есть люди, для которых это не просто машинки. Для них они являются частью жизни, хобби и неплохим бизнесом.
Педальный "Урал"
Данная игрушка производилась на Челябинском Кузнечно-прессовом заводе в 60х годах прошлого века. Этот красавец стоит в районе 200 000 рублей.
Иван из Омска. Он не только реставрирует советские педальные машинки, но и создает собственные проекты с нуля
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