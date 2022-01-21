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Ностальгия и восторг: кто и как реставрирует советские педальные машинки

Ностальгия и восторг: кто и как реставрирует советские педальные машинки (20 фото)

Автор:
21 января 2022 11:38
Метки: СССР   детство   игрушка   машинка   ностальгия   педальная машинка   реставрация   
686
20
Все мы помним эти педальные машинки. Они были на вес золота и передавались от старших братьев младшим. Но время ничего не щадит. Сегодня большинство из них находится в весьма плачевном состоянии, ржавея на чердаках и свалках. Этот пост о рукастых людях, которые дают советским педальным машинкам вторую жизнь.
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Но есть люди, для которых это не просто машинки. Для них они являются частью жизни, хобби и неплохим бизнесом.

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Метки: СССР   детство   игрушка   машинка   ностальгия   педальная машинка   реставрация   
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6  комментариев
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2k
Sandmännchen (DDR) 42 минуты назад
Так и не сбывшаяся мечта мальчика Сашки, которому скоро стукнет 65 годиков.
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82
В-ий 2 минуты назад
фигасе, москвич 20 тыров) у меня такой был в 1982. но его угнали во дворе(
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29k
Головасыр коричнештанник 16 минут назад
всё то хорошо, да вот ценники конские, если честно.
за 100К педальная машинка - дороговато
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23k
Ваня Полчаса назад
а у меня был вот такой красавец...
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67k
Viktor 40 минут назад
Помню детство золотое! В квартале от дома был Кировский парк, ходил туда с родителями, катался на таких болидах.

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