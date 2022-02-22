Необычные часы, которые в СССР было носить круто

Позолоченные часы-кулон «Заря» с рубинами были у моей мамы. Она редко доставала этот кулон из шкатулки и предпочитала носить наручные часы, а часы-кулон мама надевала только как украшение на праздники.

Я помню, что видел в продаже такие часы с синим, зеленым, красным циферблатом и с крышкой. Смотрелись они как-то дешево, словно бутылочное стекло. А в таком классическом варианте мне они даже нравились.