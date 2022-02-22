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Необычные часы, которые в СССР было носить круто

Необычные часы, которые в СССР было носить круто (7 фото)

Автор:
22 февраля 2022 10:42
Сообщество : СССР
Метки: СССР   необычные часы   ностальгия   раньше   факты   фото   часы   
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Наручных часов в магазинах много, выбор большой, но нет оригинальных часов в виде колец или брелоков, которые были популярны в советское время.

Часы-кулоны

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Позолоченные часы-кулон «Заря» с рубинами были у моей мамы. Она редко доставала этот кулон из шкатулки и предпочитала носить наручные часы, а часы-кулон мама надевала только как украшение на праздники.

Я помню, что видел в продаже такие часы с синим, зеленым, красным циферблатом и с крышкой. Смотрелись они как-то дешево, словно бутылочное стекло. А в таком классическом варианте мне они даже нравились.

Еще один вариант часов «Чайка», сделанных в виде кулона. Выпускались в разных вариациях: с позолоченным корпусом, под серебро, мне даже попадался на одном из аукционов редкий экземпляр с корпусом из агата.

Выглядят очень изящно и вполне современно. И что самое удивительно, у многих часы этой марки до сих пор «на ходу».

Такие электронные часы, с красноречивым названием на корпусе «Электроника 5» носили некоторые женщины с моей работы поверх водолазок. Тогда это было модно, но мне подобная модель никогда не нравилась.

Я не знаю, что их привлекало в этом грубоватом кулоне, который совсем не похож на ювелирное украшение или бижутерию. Мне и по сей день кажется, что выглядит он, может, и необычно, но устрашающе, как радиационный дозиметр.


Часы-кольца

Позолоченные часы «Чайка» в виде перстня с ярко-красным, как рубин, циферблатом я хотел подарить супруге. Но когда мы пришли с ней в магазин, и она примерила их, то ей они показались неудобными, от покупки отказались.

Вместо кольца с часами супруга выбрала наручные часы «Чародейка» с набором сменных корпусов разной формы в футляре. Правда, корпусами она почти не пользовалась, в основном одним, сделанным «под золото». Остальные просто пылились на полке.


Часы-ручки

Ручку с электронными часами «Время» мне подарила дочь на 23 февраля и в придачу к ней карандашницу «Гном у дерева» из металла. Оригинальный подарок мне понравился, но ручкой я почти не писал, она была довольно тяжелой.

Долгое время ручка-часы стояла у меня на письменном столе в этой самой карандашнице, и часы прекрасно работали. Удобно было смотреть по ним время. Но через несколько лет электронный циферблат перестал работать, маленький экран просто погас. Да и чернила засохли, а подходящего стержня в то время я так и не нашел, он был нестандартного размера.


Часы-брелоки

Часы-брелок «Заря» из стали я дарил своему сыну. Помню, меня впечатлили римские цифры на циферблате, которые выглядели не хуже, чем на старинных дореволюционных часах и контрастировали с вполне современным корпусом и дизайном.

Часы можно было пристегнуть к шлевке на брюках или к брелоку с ключами. Но пару раз замок расстегивался, и сын их ронял. Позже цепочка вытерлась, часы стали выглядеть непрезентабельно из-за царапин и отправились на вечное хранение в ящик стенки.

Дорогие читатели, а какие еще необычные советские часы вы запомнили? Возможно, у вас они сохранились до сих пор? Расскажите об этом в комментариях и делитесь фотографиями.

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Метки: СССР   необычные часы   ностальгия   раньше   факты   фото   часы   
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8  комментариев
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5k
Shtoppi Час назад
В мое время было круто носить вот это.
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YaNa Час назад
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олег Час назад
Было КРУТО, если у тебя механические часы с будильником…
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