Как выглядят реальные квартиры обычных людей в Северной Корее

Вы не найдёте в интернете практически ничего на эту тему, не будет тысяч фото и сотен видео из домов и квартир людей. Ведь туристов в гости к местным не водят и самостоятельно не пускают, сами местные никогда в гости вас не позовут, рискуя пожизненным за контакты с иностранцами, а соцсетей в стране нет, чтобы видео и фото сами попадали в публичный доступ благодаря сторис, вичатам и тиктокам.

Вот и получается, что в информационном пространстве существует практически вакуум обо всем, что касается обычной жизни обычных людей в самой закрытой стране мира.