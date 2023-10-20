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Как выглядят реальные квартиры обычных людей в Северной Корее

Как выглядят реальные квартиры обычных людей в Северной Корее

Автор:
20 октября 2023 08:29
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   в Северной Корее   дома   квартиры   люди   уют   фото   
4010
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Это, безусловно, одна из тех тем, которые до сих пор остаются практически закрытыми за семью печатями. Как именно живут люди в этой стране? В каких бытовых условиях? Что могут себе позволить? Что у них есть дома и о чём они даже не мечтают?

Вы не найдёте в интернете практически ничего на эту тему, не будет тысяч фото и сотен видео из домов и квартир людей. Ведь туристов в гости к местным не водят и самостоятельно не пускают, сами местные никогда в гости вас не позовут, рискуя пожизненным за контакты с иностранцами, а соцсетей в стране нет, чтобы видео и фото сами попадали в публичный доступ благодаря сторис, вичатам и тиктокам.

Вот и получается, что в информационном пространстве существует практически вакуум обо всем, что касается обычной жизни обычных людей в самой закрытой стране мира.

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И ты видишь лишь балконы и мутные стекла окон многочисленных высоток Пхеньяна или стареньких, порой покосившихся, панельных «хрущёвок» провинции.

А там, по ту их сторону, реальная жизнь людей, которую не показывают, и в которую не проникнуть.

Кто и при каких обстоятельствах сделал фото квартир, которые вы увидите ниже, сложный вопрос. Но эти фотографии вряд ли прошли бы цензуру и их точно не могли публиковать на северокорейских сайтах, где все размещается только после одобрения специальных органов.

Так выглядит подъезд жилого дома в три этажа в городке Кэсон. Это вход и в каморку вахтёра и его же окошко, прямо как в старых наших домах.

А это прихожая уже в квартире.

Дальше попадаешь в гостиную.

В глубинке у людей всё ещё старенькие кинескопные телевизоры из далеких 90-х. Более современные плоские есть далеко не у всех.

Очень часть около ТВ можно увидеть блок бесперебойного питания, т.к. скачки напряжения происходят ежедневно и из-за них техника выходит их строя.

Обратите внимание, другая квартира, и тоже под телевизором похожий блок.

Более современный интерьер гостиной, уже с плоским телевизором в квартире жителя столичного Пхеньяна.

Еще одна гостиная.

Мебели в северокорейских квартирах очень мало. Но что есть всегда — это портреты Велико Вождя Генералиссимуса Ким Ир Сена и Великого Руководителя Генералиссимуса Ким Чен Ира. Именно так их следует именовать и писать.

Портреты в доме, как и значок на лацкане одежды с портретом — обязательны для всех в стране.

В комнате может вообще не быть мебели, особенно если это спальня, а вот портреты будут обязательны.

Почему в спальне может не быть мебели?

Кровать — это роскошь и стоит дорого. А азиатам и в других странах не привыкать спать на полу на циновках. Что уж говорить о Северной Корее...

Другой вариант спальни. Судя по фото над постелью, это кровать семейной пары, хотя и выглядит она даже не полуторной, а одинарной.

Диван и холодильник — признаки достатка в семье.

И не имеет значения, что электричество есть всего несколько часов в день, и холодильник не используется по назначению.

Зато гости его всегда видят в первую очередь.

Чаще всего кухня самая богато обставленная комната в квартире.

Чего не скажешь о ванной комнате. Горячей воды в обычных квартирах нет и в провинциальных городах даже не бывает. Поэтому люди чуть ли не первым делом копят деньги на покупку водонагревателя.

Не удивляйтесь набранной водой в ванной: так люди делают запасы воды для бытовых нужд, ведь при отключении электричества в их домах нет и водоснабжения.

В 90-х мои родители делали также в пик энергокризиса.

В большинстве квартир унитазы почти ничем не отличаются унитазов в общественных туалетах где-то на вокзале.

Фактически, это просто дырка в полу. Только фаянсовая и подключенная в трубе.

Вот так и живут простые люди: с минимумом мебели, отсутствием в квартирах батарей отопления (не обратили внимания, что их нет ни одной из фотографий), без кроватей, но зато с портретами Великих Вождей...

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Метки: Жизнь   в Северной Корее   дома   квартиры   люди   уют   фото   
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42  комментария
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82k
Доктор Джонс Час назад
135000 бездомных в Калифорнии...
Но это же другое, тут витает дух демократии!
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299
FreelancerND 16 секунд назад
Господи, какой бред. Из южнокорейских газетенок инфы натаскали? "Пожизненное за контакты с иностранцами". Ну и остальное по методичке "сам не был, ничего не видел, с местными ее говорил, но вот буду с умным лицом какие-то фотки комментировать".
Представления о КНДР на уровне страшилок про СССР, которые наши щирые диссиденты за Западе дурачкам в уши Лили
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872
Бухтей 11 минут назад
Типичный городок в Средней Азии советской эпохи.
Кстати, на полу они спят не потому, что денег на мебель нет.
Футон вместо кровати и унитаз типа "орёл" это нормальная картина для богатой Японии.
Им так нравится.
Но книг в домах нет. Так же у наших таджиков.
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61k
pynh 13 минут назад
Таки не ибп, а стабилизатор
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1k
DimON 15 минут назад
Эти все фотки наверно уже лет 10-20 гуляют по интернету!
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7k
V2.Smirnov 22 минуты назад
1) Кроватей нет скорее не потому что дорого, а по азиатской традиции
2) По той же традиции такой сортир. Почему-то у них, даже в Японии, такие были популярны
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870
manowar _by 23 минуты назад
Автор - иди пожуй говна и не забудь отбить пару поклонов перед фоткой Бидона. КНДР - нормальная страна, для тех, кто вырос в СССР, ничего страшного в ней не будет. Да и люди там чище и лучше многих, выросших в России эпохи либшизы.
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1k
Zлобная Vатка Полчаса назад
Высер из той же оперы,где нищие россияне у бохатых хохлов унитазы коммуниздят.
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9k
12345678910 Полчаса назад
Как бы автор упускает из виду что КНДР уже более 70 лет находится под санкциями западных Цивилизаторов , особенно после распада СССР Благо что они не скатились до уровня Уркаины,а остались независимы Свобода нынче дорого стоит ,во всех смыслах !!!
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5k
Alex 45 минут назад
В Африке и таких нету.
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49k
Aleksandr 50 минут назад
Аффтар-член(во всех смыслах) секты "Свидетели ужасов КНДР"
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1k
Пчёлкин 52 минуты назад
Самая простая вещь - уберите санкции с этого "совка", пусть свободно торгуют со всем миром, они же "нежизнеспособные, ущербные, больные, сумасшедшие "!!! Нет, нельзя свободно торговать?! А почему? Всё просто - социалистическая экономика эффективней капиталистической и если её не изолировать, то это станет всем ясно. А так хорошо - придумывай сказки про поголовные концлагеря, заливай их в головы обывателя, и дальше грабь податное население, удобно.
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1k
basil pupkin Час назад
Вот накуя им всем вентиляторы, телики, аудиосистемы, если свет постоянно выключают? Фотки бородатые, как подмышки итальянки :))
Кстати, у тёщи до сих пор на даче жив телевизор на кинескопе, купили им приставку и через тюльпаны подключили - милота :))
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39k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Не масквичам с новомодными квартирами на 10 кв.м. бухтеть. Какая там кровать и кухня, лежать только по диагонали, если места хватит. А туалет можно во дворе поставить, деревянную будку. Мыться в бане, или в фитнес-центре.
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214
Gary Zucker Fat boy slim is * in a heaven 40 минут назад
В Японии земли тоже хватает. Там большие пустые сельские территории. Только там никто жить не хочет, всем нужно в Токио.
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3k
kca-opa Час назад
И что, нормальные квартиры, мебели в спальне нет? Ля, у меня деньги водились, но вот именно в спальне(двушку купил) не было вообще нихрена, кроме секс-матраса 2х1.8м, хотя я ни разу не азиат
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627
Ivan Shotgun Час назад
Я думаю жить этому государству осталось недолго. Как бы то ни было люди нуждаются хоть в минимальном комфорте. И я думаю , что всё больше и больше людей в этой стране задумываются: "А нагуя мне на стене эти портреты?". Какое то время эти портреты будут их убеждать в том что, воды в кране нет потому, что кругом враги, но продлится это надеюсь недолго.
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3k
poбт Час назад
б*лядь
этому высеру уже 20 лет, в самой америце можно покруче и больше наснимать
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