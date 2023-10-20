Как выглядят реальные квартиры обычных людей в Северной Корее

Это, безусловно, одна из тех тем, которые до сих пор остаются практически закрытыми за семью печатями. Как именно живут люди в этой стране? В каких бытовых условиях? Что могут себе позволить? Что у них есть дома и о чём они даже не мечтают?
Вы не найдёте в интернете практически ничего на эту тему, не будет тысяч фото и сотен видео из домов и квартир людей. Ведь туристов в гости к местным не водят и самостоятельно не пускают, сами местные никогда в гости вас не позовут, рискуя пожизненным за контакты с иностранцами, а соцсетей в стране нет, чтобы видео и фото сами попадали в публичный доступ благодаря сторис, вичатам и тиктокам.
Вот и получается, что в информационном пространстве существует практически вакуум обо всем, что касается обычной жизни обычных людей в самой закрытой стране мира.
И ты видишь лишь балконы и мутные стекла окон многочисленных высоток Пхеньяна или стареньких, порой покосившихся, панельных «хрущёвок» провинции.
А там, по ту их сторону, реальная жизнь людей, которую не показывают, и в которую не проникнуть.
Кто и при каких обстоятельствах сделал фото квартир, которые вы увидите ниже, сложный вопрос. Но эти фотографии вряд ли прошли бы цензуру и их точно не могли публиковать на северокорейских сайтах, где все размещается только после одобрения специальных органов.
Так выглядит подъезд жилого дома в три этажа в городке Кэсон. Это вход и в каморку вахтёра и его же окошко, прямо как в старых наших домах.
А это прихожая уже в квартире.
Дальше попадаешь в гостиную.
В глубинке у людей всё ещё старенькие кинескопные телевизоры из далеких 90-х. Более современные плоские есть далеко не у всех.
Очень часть около ТВ можно увидеть блок бесперебойного питания, т.к. скачки напряжения происходят ежедневно и из-за них техника выходит их строя.
Обратите внимание, другая квартира, и тоже под телевизором похожий блок.
Более современный интерьер гостиной, уже с плоским телевизором в квартире жителя столичного Пхеньяна.
Еще одна гостиная.
Мебели в северокорейских квартирах очень мало. Но что есть всегда — это портреты Велико Вождя Генералиссимуса Ким Ир Сена и Великого Руководителя Генералиссимуса Ким Чен Ира. Именно так их следует именовать и писать.
Портреты в доме, как и значок на лацкане одежды с портретом — обязательны для всех в стране.
В комнате может вообще не быть мебели, особенно если это спальня, а вот портреты будут обязательны.
Почему в спальне может не быть мебели?
Кровать — это роскошь и стоит дорого. А азиатам и в других странах не привыкать спать на полу на циновках. Что уж говорить о Северной Корее...
Другой вариант спальни. Судя по фото над постелью, это кровать семейной пары, хотя и выглядит она даже не полуторной, а одинарной.
Диван и холодильник — признаки достатка в семье.
И не имеет значения, что электричество есть всего несколько часов в день, и холодильник не используется по назначению.
Зато гости его всегда видят в первую очередь.
Чаще всего кухня самая богато обставленная комната в квартире.
Чего не скажешь о ванной комнате. Горячей воды в обычных квартирах нет и в провинциальных городах даже не бывает. Поэтому люди чуть ли не первым делом копят деньги на покупку водонагревателя.
Не удивляйтесь набранной водой в ванной: так люди делают запасы воды для бытовых нужд, ведь при отключении электричества в их домах нет и водоснабжения.
В 90-х мои родители делали также в пик энергокризиса.
В большинстве квартир унитазы почти ничем не отличаются унитазов в общественных туалетах где-то на вокзале.
Фактически, это просто дырка в полу. Только фаянсовая и подключенная в трубе.
Вот так и живут простые люди: с минимумом мебели, отсутствием в квартирах батарей отопления (не обратили внимания, что их нет ни одной из фотографий), без кроватей, но зато с портретами Великих Вождей...
Источник:
- Традиция «невтумгыт» у чукчей, когда мужчина "проводит время" с чужой женой
- Фотограф показал жизнь в отдалённом уголке Перу
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- Дудинка: как маленький город стал дорогой жизни в Арктике
Но это же другое, тут витает дух демократии!
Представления о КНДР на уровне страшилок про СССР, которые наши щирые диссиденты за Западе дурачкам в уши Лили
Кстати, на полу они спят не потому, что денег на мебель нет.
Футон вместо кровати и унитаз типа "орёл" это нормальная картина для богатой Японии.
Им так нравится.
Но книг в домах нет. Так же у наших таджиков.
На пару фото висят календари (мальчик у телевизора и девушка на полу)
Там указан год по Чучхе и в скобках год григорианский. Это 2009 год и 2011.
Фоткам реально уже больше 10 лет и я думаю их будут еще лет 10 эксплуатировать, мол поглядите у них там ЭЛТ телевизоры и т.д...
2) По той же традиции такой сортир. Почему-то у них, даже в Японии, такие были популярны
так давайте разберёмся, санкции на северной корее из-за того что они такие плохие и у них "больной диктатор" или из-за того что они неугодны кому-то гораздо более плохому с полнейшими отморозками во главе?
Кстати, у тёщи до сих пор на даче жив телевизор на кинескопе, купили им приставку и через тюльпаны подключили - милота :))