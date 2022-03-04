Сколько видов того, что вы видите каждый день: 20 инфографик с обычными вещами

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Никогда не задавались вопросом - а сколько видов тех или иных вещей, которые нас окружают, уже придумано или еще будет придумано? Виды, формы, названия, то. что никогда не помешает знать
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1.Без рукавов
2. С оборкой
3. Втачной
4. «реглан»
5. «седло»
6. Со спущенным плечом
7. С вырезанным плечом
8. «епископ»
9. «доломан»
10. Двойной
11. «колокол»
12. «крылышки»
13. С разрезом
14. «овечья ножка»
15. «летучая мышь»
16. «фонарик»
17. Регулируемый
18. «кимоно»
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Портному, шляпнику, сапожнику, да всяким цирюльникам, никто не будет платить таких денег как стилистам, визажистам, модельерам и иже с ними.
Поэтому наваливай больше шмоток!
Да с разницей хоть в нитку!
Давай больше названий!
И вот уже куча слов, которые надо помнить, и теперь у тебя ЗНАЧИМАЯ, уважаемая, и высокооплачиваемая профессия!)))