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Сколько видов того, что вы видите каждый день: 20 инфографик с обычными вещами

Сколько видов того, что вы видите каждый день: 20 инфографик с обычными вещами (24 фото)

Автор:
04 марта 2022 14:48
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   виды   гид   имена   интересное   названия   обычные вещи   
4799
24

Никогда не задавались вопросом - а сколько видов тех или иных вещей, которые нас окружают, уже придумано или еще будет придумано? Виды, формы, названия, то. что никогда не помешает знать

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1.Без рукавов

2. С оборкой

3. Втачной

4. «реглан»

5. «седло»

6. Со спущенным плечом

7. С вырезанным плечом

8. «епископ»

9. «доломан»

10. Двойной

11. «колокол»

12. «крылышки»

13. С разрезом

14. «овечья ножка»

15. «летучая мышь»

16. «фонарик»

17. Регулируемый

18. «кимоно»


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Метки: Фабрика идей   виды   гид   имена   интересное   названия   обычные вещи   

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10  комментариев
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244
Copycat 10 часов назад
Ох забить бы куда поглубже шурупы с нестандартным шлицем тем кто их придумывает - ну реально почему бы не придерживаться стандарта, зачем надо придумывать, у меня конечно есть огромный набор отверток но когда что то разбираешь сидеть выискивать какой шуруп какой отверткой крутить...
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8k
JeanLuk 2 часа назад
Комментарий к фото
А - обычная)
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1k
Shurovik 6 часов назад
Иногда шлиц под Torx, но с поддержкой пина обозначают как TX20H (и другие размеры).
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9k
wild cat 7 часов назад
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4k
Alex75r 8 часов назад
Да что там запоминать. Языческий, христианский, католический, иудейский, хитрожопый еврейский и пентагон или пиндос. Христианская бита универсальней католической, но при большом усилии лучше не путать, у них разный и профиль шлица и угол под которым к горизонтали они сходятся, легко съедаются шлицы неправильной битой.

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10
александр полин 9 часов назад
И зачем я только это смотрел , кроме отвёрток ничего нужного.
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9k
Клёст 9 часов назад
Да уж...
Портному, шляпнику, сапожнику, да всяким цирюльникам, никто не будет платить таких денег как стилистам, визажистам, модельерам и иже с ними.
Поэтому наваливай больше шмоток!
Да с разницей хоть в нитку!
Давай больше названий!
И вот уже куча слов, которые надо помнить, и теперь у тебя ЗНАЧИМАЯ, уважаемая, и высокооплачиваемая профессия!)))
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