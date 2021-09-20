FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10703 поста • 1262 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Сосунок, писта и голый землекоп : 25 названий животных, которые можно превратить в мемы

Сосунок, писта и голый землекоп : 25 названий животных, которые можно превратить в мемы (25 фото)

Автор:
20 сентября 2021 14:04
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   Удивительные   животные   имена   названия   смешные   
643
25

Читая названия этих животных ловишь себя на мысли - а что курили биологи, когда так обзывали обычных зверушек. Но для нового никнейма вполне подходящие названия, разбирайте!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Забавные   Удивительные   животные   имена   названия   смешные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Kostick Полчаса назад
а как же подкустовный выползень? бразильский двухзубый чернопопик, кролик зануда и жидкохвостый павиан?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
G@M Минуту назад
А названия товара в Икее??...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Птичка, которая покажет всем высшую степень офигевания Птичка, которая покажет всем высшую степень офигевания 25 невероятно милых фото из серии "Отстаньте, я сплю и мне так удобно" 25 невероятно милых фото из серии "Отстаньте, я сплю и мне так удобно" 15 животных, которым плевать на все эти ваши запреты 15 животных, которым плевать на все эти ваши запреты Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок В погоне за редким именем родители явно перестарались В погоне за редким именем родители явно перестарались
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

644803



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Чем отличаются девочки от женщин
6
161
Чем отличаются девочки от женщин
В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида
2
93
В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида
Набирающие популярность в сообществах
Путешествуя по Ладожскому озеру
0
2
Путешествуя по Ладожскому озеру
Продолжения фильмов и кинофраншиз, в которых на роль главного героя выбрали новых актеров
1
19
Продолжения фильмов и кинофраншиз, в которых на роль главного героя выбрали новых актеров
Любопытные нюансы избирательных систем стран мира
Любопытные нюансы избирательных систем стран мира
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#факты#история#фото#Разное#прикольные#искусство#скрины#смех
#интересно#картинки#фотографии#gif#новости#Россия#автомобили#милота#сша#страна
#подборка#СССР#прикол#животные#позитив#приколы#выборы#прошлое#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться