Сосунок, писта и голый землекоп : 25 названий животных, которые можно превратить в мемы

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Читая названия этих животных ловишь себя на мысли - а что курили биологи, когда так обзывали обычных зверушек. Но для нового никнейма вполне подходящие названия, разбирайте!
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Языкан обыкновенный, или большехоботник звездчатый, или бражник (Macroglossum stellatarum)
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