100500 способов шнурования ваших кедов и другой обуви

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Пост для тех, кто хочет не просто переплести шнурки крест накрест и завязать бантик, а для людей творческих, с особым оптимистичным подходом к жизни и просто тех, кто любит все необычное. Выбирайте!
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Метки: Фабрика идей Шнуровка интересное кеды обувь полезное учись
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