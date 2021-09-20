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100500 способов шнурования ваших кедов и другой обуви

100500 способов шнурования ваших кедов и другой обуви (25 фото + 15 видео)

Автор:
20 сентября 2021 20:33
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шнуровка   интересное   кеды   обувь   полезное   учись   
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Пост для тех, кто хочет не просто переплести шнурки крест накрест и завязать бантик, а для людей творческих, с особым оптимистичным подходом к жизни и просто тех, кто любит все необычное. Выбирайте!

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Метки: Фабрика идей   Шнуровка   интересное   кеды   обувь   полезное   учись   
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9  комментариев
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168
Вжик 45 минут назад
Во первых не шнурование, а шнуровка.
Во вторых не кедов, а кед.
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254
Бич Бичовский 11 минут назад
Для школьников младших классов норм пост. Остальным вроде как не нужно. Наверное.
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Бич Бичовский 9 минут назад
А, ну и еще братьям с гор тоже должно зайти.
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3k
Sunny11 Полчаса назад
Вы шнуроваете кедов?
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89k
сапер Водичка 36 минут назад
Во как !!!
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12k
Алекс 51 минуту назад
Так нормально?
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19k
Ego sum qui sum Час назад
основательный пост
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