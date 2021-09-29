20 классных шпаргалок про семью, любовь, свадьбу, брак, родственников, деньги и развод

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Ну что для человека главное? Карьера? Хобби? Деньги? Путешествия? Для человека главное, чтобы был рядом кто-то с кем хочется разделить частье от всего вышеописанного. И конечно же любовь. Сегодня у нас набор шпаргалок о семье, любви и прочем, что оркужает нас в этом деле.
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Как усыновить ребенка. Большой размер
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