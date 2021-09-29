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20 классных шпаргалок про семью, любовь, свадьбу, брак, родственников, деньги и развод

20 классных шпаргалок про семью, любовь, свадьбу, брак, родственников, деньги и развод (21 фото)

Автор:
29 сентября 2021 14:08
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   брак   законы   интересное   инфографика   любовь   семья   
1757
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Ну что для человека главное? Карьера? Хобби? Деньги? Путешествия? Для человека главное, чтобы был рядом кто-то с кем хочется разделить частье от всего вышеописанного. И конечно же любовь. Сегодня у нас набор шпаргалок о семье, любви и прочем, что оркужает нас в этом деле.

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   брак   законы   интересное   инфографика   любовь   семья   
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Chanceux 59 минут назад
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vts Минуту назад
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