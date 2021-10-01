Чисто мужской пост: 25 классных футляров для хранения опасного и притягательного

Не скекрет, что для мужчин оружие - одна из самых притягательных вещей в этом мире. Мужчинам всегда хочется быть чуточку сильнее, чуточку мужественнее, чтуочку опаснее. А в чем хранить такое приобретение? Да вот в чем...
По данным швейцарского проекта Small Arms Survey, по состоянию на 2019 год количество зарегистрированного стрелкового оружия во всем мире превысило 1 миллиард единиц, из которых у гражданского населения находится 857 миллионов единиц (85%), у военных 133 миллиона (13%), у правоохранительных органов - 23 миллиона (2%).
На данный момент в США – страна самым большим количество огнестрельного оружия. На 100 человек приходится 88 стволов. И при этом США расположилась на 28 месте в мире по количеству убийств, причем, большинство смертей от огнестрела – самоубийства.
90% преступлением с оружием совершается мужчинами. Однако, 75% жертв этих преступлений – тоже мужчины.
В Аризоне разрешено носить оружие с собой. Однако, запрещено иметь с собой нунчаки.
В городке Кеннесо, что в штате Джорджия, существует закон, обязывающий каждую семью иметь огнестрельное оружие.
Компания Mossberg выпускает линейку оружие, предназначенную для борьбы с зомби.
Сэмюель Кольт изобрел свой первый пистолет в 16 лет.
Только 5% выстрелов смертельны. Но не стоит забывать, что мы говорим именно о «выстрелах», ведь зачастую люди совершают несколько подряд.
Автомат Калашников – самое распространенное оружие в мире. Было созданно более 100 миллионов экземпляров по всему миру! А еще он умудрился попасть на несколько флагов стран.
По статистике полицейский в Америке использует свое оружие раз в 27 лет.
Источник:
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то есть, обычному человеку, эти дубины и ножи вреда не нанесут ?
Учитель:
- Что это у тебя??!!
Мальчик:
- Автомат, но мне промто интересно, что папа будет делать со скрипкой в банке?
Учитель:
- А если я сдам Вашу семейку полиции?
Мальчик:
- Тогда папа не сможет платить Вам за уроки мызыки...
(старый анекдот)
А у нас и рынок скуден и цены заоблачные, и многое вообще под запретом, вроде пистолетов (ну кроме спортивных для стрельбы в специально отведённых местах), и ещё куча справок, разрешений, и органов которые бдят за тем, какой у тебя дома сейф и как ты хранишь своё оружие.
Очень уж наше правительство - народа своего боится. Постоянно гайки в ружейном законодательстве закручивает всё сильнее и сильнее.
Да, у нас запрещен короткоствол, вместо него травматы. Но хть ты травмат то купил? Чтобы навыки получать и оттачивать. Дробовик с барабанным магазином надо? А вепрь-12 с барабаном на 10/15 патронов что не взял? Крупнокалиберные? Хош .50 хош наш пасконный 12.7 мм на базе корда - только покупай.
Пара недель справки собрать, да обучение пройти (что тебе самому надо в первую очередь) -денег около 5 тыс руб. Плюс на каждую лицензию около 2 тыс и раз в пять лет медсправку обновить тыщи три.
Было бы желание. Звиздить в интернетах проще.