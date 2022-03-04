Рентгеновские снимки, от которых невозможно оторвать глаз

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8 ноября 1895 года физик Вильгельм Рентген стал первым человеком, наблюдавшим рентгеновские лучи. Это стало важным научным прорывом, который принес пользу многим областям науки, особенно медицине, сделав невидимое видимым. И сегодня для врачей рентгеновские снимки - важный диагностический инструмент. Но и обычные люди могут увидеть на них массу интересного.
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"У меня редкое заболевание - ключично-черепная дисплазия. Поэтому у меня много лишних зубов"
Рентгеновские снимки рта детей в возрасте от 6 до 12 лет с их двойным комплектом зубов до сих пор поражают меня, даже после того, как я проработал стоматологом более 10 лет
Рентгеновские снимки портрета молодого Карла II Испанского показали, что художник закрасил старую версию портрета Карла, на котором он был моложе.
У этой змеи - опухоль почки. Она отчетливо видна на рентгене. Снимком поделился ветеринар, который будет делать змее операцию
Так с помощью рентгена обнаруживают контрабанду в грузовых фурах. После сообщения оператора грузовик будет подвергнут тщательному досмотру
Источник: — переведено специально для fishki.net
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