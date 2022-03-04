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Рентгеновские снимки, от которых невозможно оторвать глаз

Рентгеновские снимки, от которых невозможно оторвать глаз (23 фото)

Автор:
04 марта 2022 11:09
Сообщество : Факты
Метки: интересно   любопытно   рентген   рентгеновские снимки   тайны мироздания   удивительное рядом   факты   факты в картинках   
7285
23
8 ноября 1895 года физик Вильгельм Рентген стал первым человеком, наблюдавшим рентгеновские лучи. Это стало важным научным прорывом, который принес пользу многим областям науки, особенно медицине, сделав невидимое видимым. И сегодня для врачей рентгеновские снимки - важный диагностический инструмент. Но и обычные люди могут увидеть на них массу интересного.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   любопытно   рентген   рентгеновские снимки   тайны мироздания   удивительное рядом   факты   факты в картинках   

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9  комментариев
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6k
a_komolow 2 часа назад
Ренген изобрёл Иван Грозный!
Ещё в те времена он говорил боярам
- Я вас, суки, насквозь вижу!
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12k
Типа граф 41 минуту назад
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Бедная птичка
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5k
qap 58 минут назад
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2k
Illuminat Час назад
Со сколиозом - там и зрение улучшилось, очки куда-то делась.
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4k
ride 2 часа назад
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Сиськи и соски! Зачет!
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4k
solovei7 2 часа назад
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Свет в темноте 2 часа назад
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