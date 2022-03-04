Рентгеновские снимки, от которых невозможно оторвать глаз

8 ноября 1895 года физик Вильгельм Рентген стал первым человеком, наблюдавшим рентгеновские лучи. Это стало важным научным прорывом, который принес пользу многим областям науки, особенно медицине, сделав невидимое видимым. И сегодня для врачей рентгеновские снимки - важный диагностический инструмент. Но и обычные люди могут увидеть на них массу интересного.

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Рентгеновский снимок беременной собаки 0 Источник:

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Рентгеновские снимки растений на стене рентгенкабинета в больнице 0 Источник:

"Мой сосед по комнате учится на радиолога, и сегодня они делали рентген цветов" 0 Источник:

Развитие ковидной пневмонии в течение 5 дней 0 Источник:

Рентгеновский снимок акулы-молота 0 Источник:

"У меня редкое заболевание - ключично-черепная дисплазия. Поэтому у меня много лишних зубов" 0 Источник:

Рентгеновский снимок птицы киви, готовящейся снести яйцо 0 Источник:

Рентгеновский снимок ската 0 Источник:

Маленькая девочка попросила врача, чтобы свинке Пеппе сделали рентген вместе с ней 0 Источник:

Рентгеновские снимки рта детей в возрасте от 6 до 12 лет с их двойным комплектом зубов до сих пор поражают меня, даже после того, как я проработал стоматологом более 10 лет 0 Источник:

Рентгеновский снимок египетского саркофага демонстрирует мумию кошки внутри 0 Источник:

Рентгеновские снимки портрета молодого Карла II Испанского показали, что художник закрасил старую версию портрета Карла, на котором он был моложе. 0 Источник:

Хирургическое исправление сколиоза: до и после 0 Источник:

Рентгенограмма морского конька 0 Источник:

Тяжелый случай ревматоидного артрита на рентгене 0 Источник:

"Моя жена - балерина. Так выглядит на рентгене ее стопа, когда она стоит на пуантах" 0 Источник:

Если собака начинает двигаться, когда ей делают рентген, - получается портрет Анубиса 0 Источник:

Рентген стопы женщины на шпильках 0 Источник:

У этой змеи - опухоль почки. Она отчетливо видна на рентгене. Снимком поделился ветеринар, который будет делать змее операцию 0 Источник:

Так с помощью рентгена обнаруживают контрабанду в грузовых фурах. После сообщения оператора грузовик будет подвергнут тщательному досмотру 0 Источник:

Рентгеновский снимок беременной кошки 0 Источник: