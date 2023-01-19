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Фотоподборка, которая докажет, что время беспощадно

Фотоподборка, которая докажет, что время беспощадно

Автор:
19 января 2023 12:06
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Время   изменения   интересно   любопытно   мир вещей   наглядно   удивительное рядом   ход времени   
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Время никого не щадит: людей оно ведет за собой к старости, и даже самые простые бытовые предметы несут на себе неумолимую печать времени.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время   изменения   интересно   любопытно   мир вещей   наглядно   удивительное рядом   ход времени   
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9  комментариев
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5k
5 копеек Час назад
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20
Color Cristal 21 минуту назад
Годы красят только елки и джинсы.
Где мои шышнадцать лет? Верните.
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27k
timberium 50 минут назад
ля, где вы берете ТОЧНО такие же вещи? специально ищите по магазинам???
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594
partners74 52 минуты назад
судя по взгляду оба в а.х.у.е.
видимо как-то странно с ними спали

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9k
Павел 53 минуты назад
Она что, два года не стирала куртку, прежде чем увидеть как выцвела куртка???
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10k
Евгений 53 минуты назад


Какой "много лет"? У нас в офисе, такие дыры на ламинате под стульями за пол года образовались.
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93
Николай Пауков 53 минуты назад
Отличное доказательства, что мартинсы сейчас стали гавном.
Мои купленные в 1998м, в 2005м выглядели намного лучше чем у этого чувака через 4 года)
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9k
Павел 54 минуты назад
Или играли в теннис без шарика?????? Что он выглядит как новый.
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2k
Вадим В. Новоженов 59 минут назад
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