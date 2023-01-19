Фотоподборка, которая докажет, что время беспощадно

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Время никого не щадит: людей оно ведет за собой к старости, и даже самые простые бытовые предметы несут на себе неумолимую печать времени.
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«Совершенно новая шина для инвалидной коляски по сравнению с 2-летней шиной, замененной как раз перед снегопадами»
«После четырех тяжелых лет я наконец купил новую пару. Кожа состарилась, а подошва стала совершенно гладкой»
«Как отличается белье после 25 лет регулярного использования от того, что все это время в основном лежало в шкафу»
«Эту куртку я покрасила два года назад. Я не замечала, насколько она выцвела за это время, пока не развернула рукава»
«Мой кожаный ремень, которому почти 10 лет, пережил много этапов моей жизни, и у него еще многое впереди».
«Мне нравится класть руку на колено, когда я веду машину. Из-за этого за последние пару лет я ухитрился протереть дырку на штанах именно в этом месте».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Где мои шышнадцать лет? Верните.
Какой "много лет"? У нас в офисе, такие дыры на ламинате под стульями за пол года образовались.
Мои купленные в 1998м, в 2005м выглядели намного лучше чем у этого чувака через 4 года)