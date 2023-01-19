Фотоподборка, которая докажет, что время беспощадно

Время никого не щадит: людей оно ведет за собой к старости, и даже самые простые бытовые предметы несут на себе неумолимую печать времени.

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«Мы заменили отцу 16-летний пульт от телевизора» 0 Источник:

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«Совершенно новая шина для инвалидной коляски по сравнению с 2-летней шиной, замененной как раз перед снегопадами» 0 Источник:

«За 20 лет наша ель выросла на 9 с лишним метров» 0 Источник:

«После четырех тяжелых лет я наконец купил новую пару. Кожа состарилась, а подошва стала совершенно гладкой» 0 Источник:

Теннисный стол стоял здесь много лет - это и видно 0 Источник:

«Мой дедушка за рулем - 1950 и 2020 годы» 0 Источник:

«Мои формы для выпечки — 20-летняя, 3-летняя и совершенно новая» 0 Источник:

«Моему кошельку 10 лет, пора менять» 0 Источник:

«Правая и левая педали на пианино 1902 года» 0 Источник:

«Мое детское одеялко. Мне 22, и я не могу спать без него» 0 Источник:

«Деревянный пол на открытом месте и под шкафом» 0 Источник:

«Вот что 14 лет носки делают с кроксами» 0 Источник:

«Нагрудник моего отца начала 90-х рядом с моим новым» 0 Источник:

Самое популярное место в лифте, Бельгия 0 Источник:

«Как отличается белье после 25 лет регулярного использования от того, что все это время в основном лежало в шкафу» 0 Источник:

«Эти наушники я носил ежедневно с 2016 года — пора менять амбушюры» 0 Источник:

«Эту куртку я покрасила два года назад. Я не замечала, насколько она выцвела за это время, пока не развернула рукава» 0 Источник:

«СНовенький мишка по сравнению с таким же, с которым спали каждую ночь в течение 30 лет» 0 Источник:

«Мой кожаный ремень, которому почти 10 лет, пережил много этапов моей жизни, и у него еще многое впереди». 0 Источник:

«Мне нравится класть руку на колено, когда я веду машину. Из-за этого за последние пару лет я ухитрился протереть дырку на штанах именно в этом месте». 0 Источник: