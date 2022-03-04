Катастрофическое наводнение в Австралии: такого давно никто не видел

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Восточная Австралия переживает сильнейшее наводнение за последние десятилетия. Проливные дожди уже привели к затоплению нескольких городов в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. И стихия не собирается останавливаться, перемещаясь к югу, в сторону Сиднея.
40 000 человек получили приказ об эвакуации, а еще 300 000 человек получили предупреждение об эвакуации. В затопленных районах пострадавших снимали с крыш с помощью военных вертолетов или вывозили на лодках.
Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте охарактеризовал экстремальную погоду как «событие, которое случается раз в тысячу лет» и сказал, что бригады скорой помощи получили 6000 звонков и осуществили более 1000 спасательных операций в штате.
За несколько дней на Брисбен, третий по величине город Австралии, выпало около 80% годового количества осадков.
Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте охарактеризовал экстремальную погоду как «событие, которое случается раз в тысячу лет» и сказал, что бригады скорой помощи получили 6000 звонков и осуществили более 1000 спасательных операций в штате.
За несколько дней на Брисбен, третий по величине город Австралии, выпало около 80% годового количества осадков.
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4. Жители Лисмора привыкли к наводнениям. Но в этот раз они говорят: "Это не наводнение, это катастрофа"
14. За последние 5 лет произошло уже два крупных наводнения - такого масштаба, какие раньше случались раз в 100 лет
21. Лисмор. Люди на каяках и лодках героически спасали тех, кто застрял в доме и не мог выбраться
29. В Брисбене такого наводнения не было уже 50 лет. Город под водой, 8 погибших, 40 пропавших без вести, 15 000 затопленных домов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В.В.Жириновский
Не в ту сторону изменили.
Поправят..
Начал бог творить землю , творит значит воду , сушу , материки , горы , зверушек всяких и до него дьявол докопался " Дай что нибудь сотворить ?!" , бог ему отказывал , но дьявол был настырным и бог не выдержал , пнул мыском один из материков в уголок и сказал "На твори !"
Так появилась Австралия .