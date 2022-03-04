Катастрофическое наводнение в Австралии: такого давно никто не видел

40 000 человек получили приказ об эвакуации, а еще 300 000 человек получили предупреждение об эвакуации. В затопленных районах пострадавших снимали с крыш с помощью военных вертолетов или вывозили на лодках.



Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте охарактеризовал экстремальную погоду как «событие, которое случается раз в тысячу лет» и сказал, что бригады скорой помощи получили 6000 звонков и осуществили более 1000 спасательных операций в штате.



За несколько дней на Брисбен, третий по величине город Австралии, выпало около 80% годового количества осадков.