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Катастрофическое наводнение в Австралии: такого давно никто не видел

Катастрофическое наводнение в Австралии: такого давно никто не видел (31 фото)

Автор:
04 марта 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   затопило   наводнение   стихия   стихия бушует   фоторепортаж   
3380
31
Восточная Австралия переживает сильнейшее наводнение за последние десятилетия. Проливные дожди уже привели к затоплению нескольких городов в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. И стихия не собирается останавливаться, перемещаясь к югу, в сторону Сиднея.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   затопило   наводнение   стихия   стихия бушует   фоторепортаж   

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28  комментариев
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117
Мугунини ба 5 часов назад
Это им за санкции против России.
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363
elenrill Час назад
Дотянулся, Темнейший!
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12k
Типа граф Час назад
Сейчас во всём мире так , мега пожар , потопы , бури и полный апокалипсис . Сейчас умеренной погоды нет , либо жара шо пипец , либо льёт неделями как из ведра .
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6k
пропеллер 2 часа назад
с мостом просто впечатляет 23 метра ...
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1k
Павел Астахов 2 часа назад
Чтобы русофобией не занимались....
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18k
Александр 2 часа назад
Когда запрос о дождях, чтоб затушить пожары, пришел с опозданием.
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2k
Vlamir 2 часа назад
Шпили - как шпили!
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194
Mo Ru 3 часа назад
Хочешь бл@ь? У нас здесь оружия бл@ь.. Ночью, наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле земли и твоя страна будет под водой. 24 часа бл@ь, и вся страна твоя будет под водой. Атлантического, Тихого океана. Ты с кем шутишь бл@ь? Ты подумай бл@ь! Ты понял чем кончил Бонапарт, чем кончил Гитлер, все остальные? Ты совершишь историческую ошибку.
В.В.Жириновский

Не в ту сторону изменили.
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1k
Григорий Водениктов 3 часа назад
жесть! и ничего не сделать ведь, стихия разбушевалась, арыки тут не помогут.
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−24
37k
Александр 4 часа назад
23 метра это почти что высота 9тиэтажки, скорее всего там 23 чего то другого
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2k
Георгий 4 часа назад
Странно, что спасаемая собака плавать не умеет.
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13k
Bill 4 часа назад
Подозреваю что на том столбике вода поднялась не на 23 метра, а на 23 фута. Т.е. на 7 метров
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14k
Эльза Вайнц 4 часа назад
Это кошмар! Бедные люди.
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29k
Игорь 4 часа назад
Возможно ещё совпало то, что был нагон ветром воды в устьях рек в этот момент? Чета как-то сильно много воды.
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3k
Виталий Лынов 5 часов назад
Прекрасно, бог им типа намекает
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181
mechatron 5 часов назад
Охренеть. Откуда в Австралии вообще столько воды? Это же самый засушливый континент.
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