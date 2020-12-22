Австралийка с риском для жизни бросилась в штормовой океан, чтобы спасти бочки с пивом

Есть же женщины в австралийских селеньях! В такую погоду другие сидели дома и дрожали от страха, но не эта дама, которая спасала самое дорогое, что у нее осталось.
Видео, на котором австралийка спасает кеги с пивом, стало вирусным на прошлой неделе. И понятно, отчего. Вокруг - настоящий Апокалипсис: деревья сгибаются от ветра, бушуют волны и затоплен город, а бесстрашная женщина лезет в воду, чтобы вытащить унесенные бочки с пенным.
Это видео было снято в городе Каррамбин в штате Квинсленд 14 декабря. Начался сильный шторм, который разрушил серф-бар, хозяйкой которого и являлась та самая дама. Бочки с пивом - единственное, что у нее осталось после нашествия стихии. И лишаться их австралийка не захотела.
С журналистами героиня была немногословна и сказала лишь, что "нет ничего лучше океана! Он впечатляет!"
Источник:
Ссылки по теме:
- В ледяном плену: на острове Русском во Владивостоке закончились соль, спички и вода
- "Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу эмоционально отреагировала на голы
- Крис Хемсворт вернул в дикую природу Австралии тасманских дьяволов
- Это Австралия: эпичная драка кенгуру возле паба
- В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...
И судя как несет эти кеги, они уже без пива, такую целую даже одну двумя руками тяжело поднимать. Человек в принципе спасал хоть что-то...