Австралийка с риском для жизни бросилась в штормовой океан, чтобы спасти бочки с пивом

Есть же женщины в австралийских селеньях! В такую погоду другие сидели дома и дрожали от страха, но не эта дама, которая спасала самое дорогое, что у нее осталось.

0 Источник: Видео, на котором австралийка спасает кеги с пивом, стало вирусным на прошлой неделе. И понятно, отчего. Вокруг - настоящий Апокалипсис: деревья сгибаются от ветра, бушуют волны и затоплен город, а бесстрашная женщина лезет в воду, чтобы вытащить унесенные бочки с пенным.