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Австралийка с риском для жизни бросилась в штормовой океан, чтобы спасти бочки с пивом

Австралийка с риском для жизни бросилась в штормовой океан, чтобы спасти бочки с пивом (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 08:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: австралия   видео   женщины   канберра   пиво   стихия   шторм   
1386
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1
Есть же женщины в австралийских селеньях! В такую погоду другие сидели дома и дрожали от страха, но не эта дама, которая спасала самое дорогое, что у нее осталось.

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Метки: австралия   видео   женщины   канберра   пиво   стихия   шторм   
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18  комментариев
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4
Леонид 2 часа назад
Не кегли, а кеги с пивом....
И судя как несет эти кеги, они уже без пива, такую целую даже одну двумя руками тяжело поднимать. Человек в принципе спасал хоть что-то...
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15k
Пронька Грезной 5 секунд назад
Она спасла бочки ИЗ-ПОД пива. Они даже наполовину в воду не погружены.
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−124
im240 18 минут назад
да по ней видно, что за святое боролась
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3k
Петрович 50 минут назад
Если бы это была водка, то наша мадам ее из рук Посейдона вырвала бы.
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7k
diman02 Час назад
Муж послал за пивом ! Ца-ца !
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20k
Сибиряк Час назад
Я бы на такой женился не раздумывая.
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26k
Aleksandr Час назад
Австралийка с риском для жизни бросилась в штормовой океан, чтобы спасти бочки с пивом
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57k
Александр Час назад
Австралийка с риском для жизни бросилась в штормовой океан, чтобы спасти бочки с пивом
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17k
dmitriy3603 2 часа назад
Возвратная тара, нельзя пролюбить!!)))))
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Главные ценности современности...
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2k
Hallo FreeSpace Алекс Юстасов Полчаса назад
да ты охренел , этож е 2 бочки пива ...
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5k
Lucky 2 часа назад
Полная бочка едва ли чуть выглядывала из воды, если бы была наполнена пивом. Ити же плавают как поплавки, а следовательно они пустые!
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230
Миша Lucky 2 часа назад
Такая короткая полная бочка весит около 40кг, длинная - весила бы заполненная около 60кг. Так бы она и таскала небрежно 100кг ))
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2k
Charles Montgomery Burns 2 часа назад
Кеги пустые. Для сухопутных крыс может это и выглядит очень опасно, а вот жители прибрежных зон могут считать немного иначе)
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Ах, какая женщина, какая женщина... Мне б такую ©
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440
qwer Олегbl4 2 часа назад
Слона на бегу остановит, и хобот ему оторвет.(с)
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440
qwer 2 часа назад
Это она так полные бочки несет? Есть еще женщины в австралийских селеньях, воистину.
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