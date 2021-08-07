16 фото о том, как в этом году разгулялась стихия

По мере загрязнения окружающей среды и повышения температуры стихия разгулялась абсолютно везде: лесные пожары, экстремальные ветра, наводнения ― все, что случилось за последние полгода в разных уголках планеты в нашей фотоподборке.
Экологи уже не одно десятилетие бьют тревогу, обвиняя человечество в изменении климата. И если двадцать лет назад некоторые из нас могли отмахнуться, считая, что их пророчества сбудутся совсем не скоро, то происходящее в мире сегодня заставляет нас замедлиться и прислушаться к экспертам.
Предсказания о том, какие города могут оказаться под водой к середине XXI века, сейчас не кажутся чем-то из области фантастики. И все потому, что климатический кризис уже разразился вовсю, и доказательство этого ― экстремальная погода, которую фиксируют в разных уголках мира.
Овца и ягненок на фоне болот, охваченных пожаром, Марсден, Англия
Афинский акрополь, занесенный февральским снегом
Мужчина снимает столбы дыма в парке Топанга рядом с Лос-Анджелесом
Лесной пожар недалеко от греческого Коринфа
Последствия наводнения и обрушение почвы в германском городе Эрфтштадт-Блессем
ДТП после проливных дождей в бельгийском Вервье
Автомобили охлаждают асфальт водой в Москве
Спасатели помогают пострадавшим после наводнения во французском городе Сант
Жительница индийской Калькутты на обломках своего дома, который разрушил циклон «Яас»
Поисковые работы после оползня в японском городе Сидзуока
Последствия торнадо в Чехии
Брошенный автомобиль после наводнения в Новом Южном Уэльсе, Австралия
Сильнейшая за последние годы песчаная буря надвигается на китайский Чжанъе
Затопленный Рурмонд в Нидерландах после того, как местная река поднялась на рекордную высоту
После тропического циклона в городе Бузи, Мозамбик
Лесной пожар в горах Ларнаки, Кипр
Источник:
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