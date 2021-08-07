16 фото о том, как в этом году разгулялась стихия

Экологи уже не одно десятилетие бьют тревогу, обвиняя человечество в изменении климата. И если двадцать лет назад некоторые из нас могли отмахнуться, считая, что их пророчества сбудутся совсем не скоро, то происходящее в мире сегодня заставляет нас замедлиться и прислушаться к экспертам.

Предсказания о том, какие города могут оказаться под водой к середине XXI века, сейчас не кажутся чем-то из области фантастики. И все потому, что климатический кризис уже разразился вовсю, и доказательство этого ― экстремальная погода, которую фиксируют в разных уголках мира.





Овца и ягненок на фоне болот, охваченных пожаром, Марсден, Англия





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