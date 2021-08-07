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16 фото о том, как в этом году разгулялась стихия

16 фото о том, как в этом году разгулялась стихия (17 фото)

Автор:
07 августа 2021 09:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: люди   наводнение   окружающая среда   планета   пожары   природа   стихия   фото   
284
17

По мере загрязнения окружающей среды и повышения температуры стихия разгулялась абсолютно везде: лесные пожары, экстремальные ветра, наводнения ― все, что случилось за последние полгода в разных уголках планеты в нашей фотоподборке.

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Метки: люди   наводнение   окружающая среда   планета   пожары   природа   стихия   фото   
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16k
Владимир Владимирович 2 часа назад
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Перст Указующий 9 минут назад
я не понял, мне строить планы на 2022 или уже всё?
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