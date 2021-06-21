Из-за наводнения затопило крокодиляриум, расположенный рядом с рекой Декорейкой. В нем содержалось около 200 особей, и часть рептилий оказалось на свободе. Виктор Жиленко, владелец заведения, рассказал, что их пришлось ловить руками. И хотя он утверждает, что крокодилы по улице не плавают, фото горожан говорят об обратном.

Однако на сегодняшний момент все крокодилы, по словам директора, пойманы. Их состояние удовлетворительное, и биологи опасаются, что из-за длительного пребывания в холодной воде, у рептилий может развиться воспаление легких.