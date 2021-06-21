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В Ялте после сильнейших ливней начался потоп, последствия которого до сих пор расхлебывают коммунальщики, простые граждане и... крокодилы.
Последний раз такие дожди были в Ялте сто лет назад - в 1922 году, а серьезное наводнение, вызванное ливнями, - в 1965 г.
Из-за наводнения затопило крокодиляриум, расположенный рядом с рекой Декорейкой. В нем содержалось около 200 особей, и часть рептилий оказалось на свободе. Виктор Жиленко, владелец заведения, рассказал, что их пришлось ловить руками. И хотя он утверждает, что крокодилы по улице не плавают, фото горожан говорят об обратном.
Однако на сегодняшний момент все крокодилы, по словам директора, пойманы. Их состояние удовлетворительное, и биологи опасаются, что из-за длительного пребывания в холодной воде, у рептилий может развиться воспаление легких.
Однако на сегодняшний момент все крокодилы, по словам директора, пойманы. Их состояние удовлетворительное, и биологи опасаются, что из-за длительного пребывания в холодной воде, у рептилий может развиться воспаление легких.
Городские власти до сих пор устраняют последствия стихии, а в соцсетях люди делятся своими впечатлениями после потопа. Эта машина москвички Анны, приехавшей в семьей в Крым. О своем отдыхе женщина расказывает так: "Мы из Москвы приехали на этой машине с детьми в отпуск на две недели. Через неделю случилась эта ситуация. Пошёл дождь, мы сходили, вещи какие-то взяли в машине, ну дождь и дождь идёт, но уже через 20 минут полмашины было под водой. То есть прям на глазах это всё происходило. Она у гостиницы стояла, была возможность её перепарковать, но надо было убрать другие машины, которые мешали. Их вытолкали, а нашу к этому времени илом присосало к асфальту, восемь мужчин не смогли её сдвинуть с места. Нам ни с сервисом, ни с эвакуатором, ни с чем не помогали. Мы платили экскаватору, это 2,5 тыс. в час, который вокруг грязь разгребал, откапывал машины, чтобы эвакуатор мог её забрать, а эвакуатор это порядка 6-10 тысяч. Хотелось бы какой-то компенсации. Смешно, власти даже ни один экскаватор не подогнали".
А кому-то повезло. Парень голыми руками вытащил осетра, застрявшего между машин на городской улице.
Тем временем в Ялте после наводнения! pic.twitter.com/gCGpXGxIGd— Александр В. (@pechNnik) June 21, 2021
Коротко о том, как потерять клиентов: директор турагентства радуется трагедии в Ялте
Директор турагентства обрадовалась трагедии в Ялте, посчитав её лучше Нового года и секса. Курорт затопило, пострадали сотни людей. Специалистка из Уфы ликует: теперь люди начнут отдыхать в отелях, а не в частных секторах.— Лента.ру (@lentaruofficial) June 19, 2021
Видеоурок о том, как быстро потерять клиентов pic.twitter.com/roHwIsIbP8
Многие туристы решили прервать отдых
А кого-то из туристов ни потоп, ни запреты не останавливают
А это не очередь за питьевой водой, а очередь к водопаду Учан-Су. Русский туристы, если уж приехали в Крым, возьмут от нескольких дней отдыха все возможное. Кстати, на участке при подъезде к водопаду, были обвалы грунта и пребывание там просто опасно!
Краткие итоги последствий циклона, в результате которого на восток полуострова Крым обрушилась двухмесячная, а на юг Крыма рехмесячная норма осадков:
- подтопило больше 360 домов,
- спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек,
- на юге Крыма погиб мужчина,
- 43 человека получили травмы,
- одна женщина считается без вести пропавшей.
- подтопило больше 360 домов,
- спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек,
- на юге Крыма погиб мужчина,
- 43 человека получили травмы,
- одна женщина считается без вести пропавшей.
В настоящее время все коммунальные службы полуострова работают в аварийном режиме, устраняя последствия подтопления. Власти Крыма выделили из республиканского бюджета первые 57,8 млн рублей на помощь пострадавшим.
Сейчас прорабатывается вопрос о порядке выплат компенсаций юридическим лицам, а также возможность компенсации за автомобили-"утопленники". Сообщается, что представители 9 комиссий с понедельника, 22 июня, будут выезжать по конкретным адресам заявителей, чье имущество оказалось затопленным водой.
Сейчас в Ялте закрыты развлекательные заведения, сохраняется запрет на купание в море (его снимут не ранее 23 июня), наблюдаются перебои с поставкой питьевой воды. На устранение последствий наводнения понадобится не один месяц. Однако, что не может не радовать, рекордные дожди наполнили питающее город водохранилище Ялты. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко : "Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при годовой потребности всей Большой Ялты* 21 млн".
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