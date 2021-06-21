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"По улице ходила большая крокодила": что происходит в Ялте после наводнения

"По улице ходила большая крокодила": что происходит в Ялте после наводнения (16 фото + 4 видео)

Автор:
21 июня 2021 09:43
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   жить в россии   крокодилярий   наводнение   стихия   фото   ялта   
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В Ялте после сильнейших ливней начался потоп, последствия которого до сих пор расхлебывают коммунальщики, простые граждане и... крокодилы.

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Метки: видео   жить в россии   крокодилярий   наводнение   стихия   фото   ялта   
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157
SVG 19 минут назад
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babuby 11 минут назад
Теперь крымчане ещё и компенсации из Российского бюджета получат, и ещё больше цены загнут!
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