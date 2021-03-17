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Пекин задохнулся в песчаной буре - сильнейшей за последние 10 лет

Пекин задохнулся в песчаной буре - сильнейшей за последние 10 лет (22 фото)

Автор:
17 марта 2021 12:57
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: буря   китай   пекин   песчаная   стихия бушует   ураган   фоторепортаж   
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Столицу Китая накрыл густой желтый смог из-за песчаной бури, пришедшей с ветром со стороны пустыни Гоби. Такой мощной бури здесь не видели уже лет десять. Городские власти запретили проведение уличных мероприятий и приказали всем, кто страдает респираторными заболеваниями, оставаться дома. Видимость упала до 500 метров, вследствие чего были отменены сотни рейсов в двух пекинских аэропортах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: буря   китай   пекин   песчаная   стихия бушует   ураган   фоторепортаж   
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