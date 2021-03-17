Пекин задохнулся в песчаной буре - сильнейшей за последние 10 лет

"Эта песчаная буря очень жестокая, - сказал Пань Сяочуань, пекинский специалист по экологии и гигиене окружающей среды. - Я помню, как десять лет назад песчаные бури ушли меньше чем за час, но боюсь, что эта и за один день не закончится".