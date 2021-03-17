Пекин задохнулся в песчаной буре - сильнейшей за последние 10 лет

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Столицу Китая накрыл густой желтый смог из-за песчаной бури, пришедшей с ветром со стороны пустыни Гоби. Такой мощной бури здесь не видели уже лет десять. Городские власти запретили проведение уличных мероприятий и приказали всем, кто страдает респираторными заболеваниями, оставаться дома. Видимость упала до 500 метров, вследствие чего были отменены сотни рейсов в двух пекинских аэропортах.
По данным веб-сайта мониторинга качества воздуха Aqicn, загрязнение воздуха в городе в понедельник 15 марта находилось на "опасном" уровне.
Все это последствия урагана в Монголии, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и десятки пропали без вести.
Все это последствия урагана в Монголии, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и десятки пропали без вести.
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Система отслеживания полетов Variflight сообщила, что в понедельник в двух аэропортах города было отменено более 350 рейсов, а еще десятки были отложены.
"Эта песчаная буря очень жестокая, - сказал Пань Сяочуань, пекинский специалист по экологии и гигиене окружающей среды. - Я помню, как десять лет назад песчаные бури ушли меньше чем за час, но боюсь, что эта и за один день не закончится".
Национальный метеорологический центр Китая опубликовал прогноз, согласно которому песок и пыль придут еще в 12 провинций и регионов от Синьцзяна на крайнем северо-западе до Хэйлунцзяна на северо-востоке и восточного прибрежного портового города Тяньцзинь.
"Это самая сильная песчаная буря, которую наша страна видела за 10 лет, и она охватывает большую часть территории", - говорится на веб-сайте центра.
"Это самая сильная песчаная буря, которую наша страна видела за 10 лет, и она охватывает большую часть территории", - говорится на веб-сайте центра.
Люди в соцсетях сравнивали происходящее с концом света. Выглядит действительно инфернально, особенно этот желтый смог.
Издание Global Times сообщило, что загрязнение частицами PM 10 в шести центральных районах города в понедельник утром составило "более 8100" - эта цифра в 160 раз превышает рекомендуемый предел.
Более мелкие частицы PM 2,5, которые проникают глубоко в легкие человека и вызывают респираторные заболевания, также были зарегистрированы на опасном уровне, превышающем 560. Это более чем в 20 раз больше рекомендованного ВОЗ дневного лимита.
В период с 2015 по 2019 год Китай резко снизил свой национальный средний уровень выбросов PM 2,5 в атмосферу, и правительство объявило амбициозную цель - достичь углеродной нейтральности к 2060 году. (Углеродная нейтральность - снижение выбросов диоксида углерода за счет перехода на возобновляемые источники энергии и технологических улучшений.)
Однако, по данным китайского отделения "Гринпис", в последние недели интенсивная промышленная деятельность сильно способствовала ухудшению воздуха в Пекине, при этом производство стали, цемента и алюминия уже превысило уровень, предшествующий пандемии. И этот факт усугубляет условия песчаной бури, которые являются результатом экстремальных погодных условий и опустынивания.
Ожидается, что песчаные бури переместятся на юг в сторону дельты реки Янцзы и пройдут к среде или четвергу, заявило министерство окружающей среды.
Такие бури обычно случаются весной, когда песок из западных пустынь дует на восток, поражая районы вплоть до северной Японии.
Массивная посадка деревьев и кустарников в уязвимых районах снизила интенсивность песчаных бурь, но расширение городов и промышленных предприятий оказывает постоянное давление на окружающую среду по всему Китаю.
Пекин посадил "большую зеленую стену" из деревьев, чтобы улавливать поступающую пыль, а также попытался создать воздушные коридоры, которые направляют ветер и позволяют песку и другим загрязняющим веществам проходить быстрее.
В прошлом году министерство окружающей среды заявило, что ситуация улучшилась: первые весенние ураганы теперь прибывают гораздо позже и уже не длятся так долго, как десять лет назад.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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