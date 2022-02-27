15 фото о том, на каком единственном острове берут камни для керлинга и как их делают

«Охотники на снегу», П. Брейгель Ст., 1565 г.: обратите внимание на игры на льду. Фото: wikipedia.org

Конечно, в те времена снаряды для игры были разнились и больше были похожи на камни различных размеров, к которым крепили ручки. Но к XVIII веку форма снаряда стала примерно такой, какой мы ее знаем сейчас: выточенный из гранита 20-килограммовый камень диаметром около 30 см. И гранит этот — особенный, ведь добывают его только на одном необитаемом острове. Именно сюда отправился британский фотограф Эндрю Бьюкенен (Andy Buchanan), чтобы понаблюдать, как появляются эти массивные камни для соревнований.

Перед вами остров Эйлса-Крейг, который находится примерно в 16 км от шотландских берегов