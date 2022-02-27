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15 фото о том, на каком единственном острове берут камни для керлинга и как их делают

15 фото о том, на каком единственном острове берут камни для керлинга и как их делают (17 фото)

Автор:
27 февраля 2022 08:33
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Спорт   игра   интересно   камни для керлинга   керлинг   фото   
991
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Хоть керлинг — один из самых молодых видов олимпийского спорта, ему уже несколько веков. Но самое удивительное, что снаряды для керлинга можно изготовить лишь из одного вида гранита на планете, и добывают его лишь на отдаленном шотландском острове.

Керлинг не может похвастаться своей тысячелетней связью с Олимпиадой, как, например, бег, однако этому спорту уже несколько веков. Играть в него начали еще в XVI столетии: именно в этот период впервые начали писать о зимних играх со снарядами.


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«Охотники на снегу», П. Брейгель Ст., 1565 г.: обратите внимание на игры на льду. Фото: wikipedia.org

Конечно, в те времена снаряды для игры были разнились и больше были похожи на камни различных размеров, к которым крепили ручки. Но к XVIII веку форма снаряда стала примерно такой, какой мы ее знаем сейчас: выточенный из гранита 20-килограммовый камень диаметром около 30 см. И гранит этот — особенный, ведь добывают его только на одном необитаемом острове. Именно сюда отправился британский фотограф Эндрю Бьюкенен (Andy Buchanan), чтобы понаблюдать, как появляются эти массивные камни для соревнований.


Перед вами остров Эйлса-Крейг, который находится примерно в 16 км от шотландских берегов

Суровый и необитаемый, он был когда-то убежищем для католиков, которые бежали на остров в XVI веке от протестантов

Жесткий гранит этого острова стал идеальным материалом для создания керлинг-камней

Валун с острова подготовлен к дальнейшей резке в мастерской шотландского Глазго

Эти камни производит фирма Kays Curling с середины XIX века и экспортирует по всему миру

У компании эксклюзивные права на сбор гранита на острове, на фото — инструменты для обработки камней

Британцы на Олимпийских играх в 1924 году: тогда первый раз керлинг был представлен на Олимпиаде

Следующая поездка на Олимпиаду состоялась спустя десятилетия — в 1998 году

Как камню придают форму

Каждый снаряд обрабатывают вручную

Снаряды из шотландского гранита — единственные, которые используют в международных соревнованиях по керлингу

Частично готовые камни: их ждет тщательная проверка и обработка поверхности

Сотрудник Kays Curling проверяет форму снаряда, а также его возможность держать баланс

И финишная прямая — осталось лишь закрепить ручку

Шотландец Брюс Моуэт на пекинской Олимпиаде

Источник:

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Метки: Спорт   игра   интересно   камни для керлинга   керлинг   фото   
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6  комментариев
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20k
Luc72 Полчаса назад
Да, да! Непременно из гранита с единственного острова на планете Земля! Иначе это не керлинг, а куёрлинг, ага, ага
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737
Артем 11 минут назад
инструменты для обработки камней зачетные))) удивительно просто, как гаечным ключем можно гранит долбить!? армейские порядки у них в мастерской)))
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5k
pilgrimnl 14 минут назад
почему бильярд не сделают олимпийским? куда интереснее
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4k
Нескучный сад 19 минут назад
Ух ты, ну надо же... Необычный, по-особенному прочный гранит. Думается мне, что вообще все дело в том, что правильные люди в МОК имеют отчисления за допуск к соревнованиям именно этих камней. Естественно, только блага для и справедливости ради
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970
klklkl Полчаса назад
Достаточно любопытная игра надо сказать. По началу, когда не понимаешь - возникает вопрос - херли они там все делают? Но со временем затягивает.
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11k
Kostick 49 минут назад
ради любопытства глянул, на алишке тоже есть камни для сей захватывающей игры.
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