15 фото о том, на каком единственном острове берут камни для керлинга и как их делают

Хоть керлинг — один из самых молодых видов олимпийского спорта, ему уже несколько веков. Но самое удивительное, что снаряды для керлинга можно изготовить лишь из одного вида гранита на планете, и добывают его лишь на отдаленном шотландском острове.
Керлинг не может похвастаться своей тысячелетней связью с Олимпиадой, как, например, бег, однако этому спорту уже несколько веков. Играть в него начали еще в XVI столетии: именно в этот период впервые начали писать о зимних играх со снарядами.
«Охотники на снегу», П. Брейгель Ст., 1565 г.: обратите внимание на игры на льду. Фото: wikipedia.org
Конечно, в те времена снаряды для игры были разнились и больше были похожи на камни различных размеров, к которым крепили ручки. Но к XVIII веку форма снаряда стала примерно такой, какой мы ее знаем сейчас: выточенный из гранита 20-килограммовый камень диаметром около 30 см. И гранит этот — особенный, ведь добывают его только на одном необитаемом острове. Именно сюда отправился британский фотограф Эндрю Бьюкенен (Andy Buchanan), чтобы понаблюдать, как появляются эти массивные камни для соревнований.
Перед вами остров Эйлса-Крейг, который находится примерно в 16 км от шотландских берегов
Суровый и необитаемый, он был когда-то убежищем для католиков, которые бежали на остров в XVI веке от протестантов
Жесткий гранит этого острова стал идеальным материалом для создания керлинг-камней
Валун с острова подготовлен к дальнейшей резке в мастерской шотландского Глазго
Эти камни производит фирма Kays Curling с середины XIX века и экспортирует по всему миру
У компании эксклюзивные права на сбор гранита на острове, на фото — инструменты для обработки камней
Британцы на Олимпийских играх в 1924 году: тогда первый раз керлинг был представлен на Олимпиаде
Следующая поездка на Олимпиаду состоялась спустя десятилетия — в 1998 году
Как камню придают форму
Каждый снаряд обрабатывают вручную
Снаряды из шотландского гранита — единственные, которые используют в международных соревнованиях по керлингу
Частично готовые камни: их ждет тщательная проверка и обработка поверхности
Сотрудник Kays Curling проверяет форму снаряда, а также его возможность держать баланс
И финишная прямая — осталось лишь закрепить ручку
Шотландец Брюс Моуэт на пекинской Олимпиаде
Источник:
- Ухвати врага за яйца: киркпинар, национальный турецкий вид спорта
- Допинг или талант? История побед легендарной Флоренс Гриффит-Джойнер
- Как научиться правильно играть в нарды
- Как выглядел спортзал двести лет назад
- Почему в теннисе такой странный счет: 15, 30, 40
Понравилось25