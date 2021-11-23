Допинг или талант? История побед легендарной Флоренс Гриффит-Джойнер

В следующем году она выступала на Олимпиаде, и стала второй, как и в 1987 году в Риме.

Но ее выступление на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году поразило всех. На соревнованиях она завоевала сразу три золотые медали: в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров. И… пропала из спорта.