Допинг или талант? История побед легендарной Флоренс Гриффит-Джойнер

Американка Флоренс Гриффит-Джойнер стала настоящей легендой в мире легкой атлетики.
Трехкратная олимпийская чемпионка, двухкратная серебряная призерка, обладательница мировых рекордов, не побитых до сих пор, и модная дива. Почему она умерла всего в 38 лет?
Флоренс Гриффит-Джойнер родилась в Лос-Анджелесе в 1959 году. Девушка увлекалась спортом достаточно активно, но впервые на чемпионате мира появилась лишь в 1983 году. Там она стала четвертой в беге на 200 метров.
В следующем году она выступала на Олимпиаде, и стала второй, как и в 1987 году в Риме.
Но ее выступление на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году поразило всех. На соревнованиях она завоевала сразу три золотые медали: в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров. И… пропала из спорта.
В первую очередь, она привлекала к себе внимание. Уже на отборочных к Олимпиаде в Сеуле она побила мировой рекорд на стометровке – 10,49 секунд. А на самой Олимпиаде поставила все еще непревзойденный результат на 200 метров – 21,34 секунды. И это стало пиком ее карьеры.
Сразу после Олимпиады она сказала, что ей необходим перерыв, хотя, казалось бы, молодая женщина, для легкой атлетики самый расцвет – всего 29 лет. Но больше на соревнованиях она так и не появилась, что стало настоящим потрясением для общества.
И об этом говорили все в США. Фото девушки были практически везде: Vogue, Independent и прочие авторитетные издания. Фишкой, конечно, стал ее образ: нарощенные ногти, яркий макияж и ультрамодная прическа.
При этом девушка на вопросы о своей эпатажной внешности отвечала, что на самом деле она просто компенсирует неуверенность в себе. В детстве ее очень смущал тот факт, что она родилась темнокожей. Еще и в семье, где было 11 детей.
Она не любила шумных игр, не смотрела телевизор, но много читала. И в основном – поэзию. Позже в ее жизнь пришел спорт и любовь к прическам. Правда, с прическами не сложилось: занятость у юной звезды была феноменальной.
При этом ее талант к спорту отмечали специалисты: так, например, тренер Боб Келси, который готовил к олимпиадам десятки спортсменов, разглядел в девушке скорость. И взял ее к себе на тренировки.
Не сказать, что Фло покорила всех только в Сеуле: она выигрывала соревнования и раньше. В школе, в Калифорнийском университете, на городских соревнованиях. И там она показывала время, больше характерное для призеров взрослых соревнований. Поэтому уже в начале 80-х она попала в сборную США и начала готовиться к Олимпиаде-84. Там она завоевала серебро.
С Келси пришлось распрощаться. Ему на смену пришел Эл Джойнер, муж Флоренс и чемпион Лос-Анджелеса в тройном прыжке. И если поначалу все говорили, что это очень глупая затея, именно Эл смог привести ее к наилучшим результатам.
Правда, есть и другой нюанс. Дело в том, что после своего триумфа на Олимпиаде 1984 года девушка перестала посещать тренажерный зал ежедневно. Тренироваться активно она начала лишь незадолго до крупных соревнований, где неизменно выигрывала.
Поэтому пошли разговоры о том, что Фло Джо употребляет допинг. Ведь именно на употреблении запрещенных препаратов поймали ее мужа, Эла. Да и рельефность тела спортсменки не соответствовала рельефу большинства женщин атлеток. Правда, супруги отрицали все обвинения.
Костюмы Флоренс для соревнований тоже эпатировали публику. Это теперь были не просто купальники, а комбинезоны в ярких цветах, откровенные майки и так далее. И всегда она выступала дизайнером для них сама.
«Костюм должен смотреться хорошо. Он поможет тебе чувствовать себя лучше и быстрее бежать!» — любила повторять спортсменка.
Прически тоже не переставали удивлять публику. То распущенные, то зачесанные, то еще какие-то. Главное – необычность, хотя спортсменки волосы, как правило, убирают.
А еще у легкоатлетки был маникюр. Ногти девушки доходили длиной порой до 15 см, что даже сейчас не совсем понятно и скорее высмеивается в обществе.
Но разговоры о допинге становились все громче. Дело в том, что в аэропорту Сеула Флоренс сильно повредила ахиллово сухожилие и еле ходила. Но все равно выступила и достигла рекордов.
В это же время на стометровке у мужчин мировой рекорд поставил канадец Бен Джносон. Всего за 9,79 секунд он преодолел стометровку, и… оказалось, что под допингом. Скандал был страшный. Результат Джонсона аннулировали, и с тех пор МОК проверяет всех спортсменов.
Сама Гриффит-Джойнер с тех пор не выступала, и, возможно, это тоже указывает на то, что спортсменка выигрывала не совсем честно.
После игр она занялась своей семьей и начала появляться на публике скорее как общественный деятель: стала членом президентского совета по физической культуре и спорту. К тому же, она продолжила заниматься дизайном.
И вот, спустя несколько лет после игр в Сеуле, за два года до Олимпиады в Атланте, Фло Джо заявляет, что будет готовиться к новым играм и намерена победить. Хотя все были уже уверены в том, что девушка окончательно завершила карьеру. Она даже говорила о марафоне. Но судьба распорядилась иначе.
Во время тренировок стало понятно, что у женщины сильнейшие боли в ногах. А чуть позже во время благотворительного турнира у нее случился сердечный приступ и кровоизлияние в мозг. В итоге это заставило легендарную атлетку отказаться от спорта: когда сосуды вот-вот лопнут, не побегаешь.
Уже в 1996 году у Гриффит-Джойнер нашли эпилепсию. И болезнь не просто появилась, она начала развиваться. Врачи давали благоприятные прогнозы: болезнь была наследственной, и максимум, что могло случиться – это периодические приступы и плохое самочувствие. Но уже через два года спортсменка умерла у себя дома.
При этом, по официальной версии, женщина умерла от эпилепсии. Но некоторые специалисты утверждают, что такова цена за многолетний прием стероидов, что могло повлиять на проблемы с сердцем и ЦНС.
Споры о том, что погубило спортсменку, идут и сейчас. Родственники Фло Джо все отрицают и заявляют, что люди часто делают такие выводы из-за зависти. Что на самом деле стало причиной смерти легкоатлетки – остается только гадать. И, конечно, не принимать стероиды.
Источник:
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Понравилось29
Химичащий спортсмен, будет иметь серьёзный отрыв! Но как-то так выходит по наблюдением, что разница у них как правило, в рамках сотых процентов.
Вывода два. Или спортсменка не химичит!
Или все, кто принимал участие, химичат!
Одно из трёх, второго не дано!