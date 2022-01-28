Как научиться правильно играть в нарды

Нарды пользуются популярностью не одно тысячелетие. Игра захватывает участников, развивает память, устный счет, учит стратегически мыслить и не требует специальных знаний. Для начинающих понадобится немного времени, чтобы разобраться, как играть в нарды.
Описание и цель игры
Нарды – это настольная игра для двух участников. В набор входят:
В набор входят:
- доска – поле, поделенное на две одинаковые части, расчерченные 24 треугольниками (пунктами, лунками) двух цветов;
- кубики (кости) – 2 шт.,
- фишки (шашки) – 30 шт., по 15 штук на игрока, черные и белые.
Цель игры: соперники должны перегнать все фишки своего цвета через игровое поле и вернуть на свою половину доски, чтобы потом их снять.
Цель игры – перегнать фишки на другую половину доски.
Есть много предположений, гипотез и доказанных фактов об истории появления игры. По одной из версий, нарды берут начало в Персии. Предшественницей игры в современном виде называют римскую табулу. Похожее развлечение, сенет, пользовалось популярностью у египтян еще в 3500-е г. до н.э.
Само название игры переводится как «храбрый Ардашир» (иранский царь). В других странах ее называют по разному, иногда подразумевая схожие игры:
- трик-трак;
- тавла;
- шеш-беш;
- коша и т.д
Часто нарды сравнивают с шахматами и объединяют в общую группу игр, но они сильно различаются. Нарды отличаются простыми правилами и средним уровнем стратегии.
Разновидности нард
Выделяют множество самостоятельных видов игры. Наиболее популярны короткие и длинные нарды. Они различаются:
- Начальным расположением фишек. В коротких нардах шашки помещаются игроками следующим образом: по 2 шт. на 24 пиках, по 5 шт. на 13 и 6 пунктах, 3 шт. – на 8. В длинных нардах все 15 фишек ставят на одну ячейку.
- Направленностью передвижений. В коротких нардах шашки движутся навстречу друг другу, тогда как в длинных фигуры перемещаются в одну сторону.
- Размещение в ячейках. В длинных нардах нельзя ставить шашку, если на этом треугольнике стоит хоть одна фишка противника. В коротких ячейка блокируется, только если там больше 2ух чужих фишек.
- Роль удачи для выигрыша. В длинных нардах велика роль случая, а в коротких победа зависит в основном от мастерства игрока.
Большинство игроков-любителей отдают предпочтение именно длинным нардам. Связано это с их простотой и доступностью.
Правила игры в длинные нарды
Игра начинается с розыгрыша первого хода. Соперники распределяют между собой фишки по цветовым предпочтениям. Каждый берет по кубику и бросает его на доску туда, где расположены его фишки.
Право первого хода определяется броском кубиков.
После сбрасывания игру начинает тот, у кого на кости большее число (от одного до шести). Если у противников выпали одинаковые значения, то сброс продолжается до тех пор, пока у кого-то не выйдет большее число.
Расположение фишек
На игровой доске 24 ячейки, каждая из которых обозначает один шаг. Левая половина доски, объединяющая с 1-го по 6-й треугольники, называется «домом». Правая часть, включающая пики с 7-ой по 12-ую – двором. Аналогично делятся другие 12 пунктов для соперника.
Расположение фишек в длинных нардах.
Шашки размещаются столбиком в правом верхнем углу на пике в количестве 15 шт. Эта зона доски называется «головой». В левом нижнем углу столько же фишек другого цвета.
Движение фигур осуществляется против часовой стрелки. Задача игрока – быстрее соперника завести шашки в свой дом.
Бросок костей
Для первого хода после розыгрыша жребия кости следует снова скинуть.
Игрок скидывает два кубика на свою часть доски. Нужно повторно бросить кости, если:
- кубик перекатился на чужое поле;
- кости после броска оказались на разных досках;
- упали поверх фишки;
- встали ребром.
Принято перемешивать игральные кости в специальном стакане, обитом тканью изнутри, хотя для любительских игр можно использовать руки.
Движение фишек
По усмотрению участника, передвигаются две шашки или одна. Например, на костях выпало «5» и «2»:
- можно передвинуть одну шашку на пять ячеек, а затем вторую – на две;
- либо передвинуть одну фишку в общей сложности на семь шагов.
Если выпал дубль, игрок делает 4 хода с таким количеством шагов.
Если на кубиках выпали одинаковые значения, игрок может сделать сразу 4 хода с таким количеством шагов. Такая ситуация называется кушем, гошем или дублем. Когда на кубиках в начале партии выпали числа 6-6, 4-4, 3-3 – с головы снимают две фишки, так как полный ход осуществить не получится из-за шашек противника на голове.
За каждый ход игрок совершает от одного до четырех перемещений фишкой, в зависимости от выбитых на кубиках очков. Во всех случаях перемещение осуществляется в точном соответствии с полученным на кубике значением. Нельзя сходить на две ячейки, если на кубике выпало пять.
Ограничения и незаконные перемещения
Существуют следующие ограничения при движении шашек по доске:
- Нельзя занимать треугольник, на котором уже находится фишка соперника.
- Если есть возможность сыграть шашкой на оба числа из выпавших, движение осуществляется в соответствии с большим значением.
- Правило полного хода: нельзя сделать перемещения только по одному значению на костях, если существует возможность использовать оба числа.
- Если нельзя сдвинуться ни на одно значение из сброшенных, то ход передается сопернику.
- Запрещается пропускать ход, даже если игроку такое перемещение невыгодно.
- За исключением первого броска, за один ход с «головы» разрешается выводить только одну шашку. Если одна фишка не проходит, то снимают вторую.
Пока кубики не попали к сопернику, игрок вправе изменить свой ход.
В случае когда игрок нарушает правила и неверно передвигает фишку, соперник может потребовать соблюдения правил и повторения хода согласно числу точек на кубиках. Это возможно при условии, что кости не будут переброшены.
Вывод с доски
Когда 15 фишек прошли весь круг и вернулись в дом, их нужно снять с доски. Фигуры выводятся с поля согласно значениям, выпавшими на кубиках. Например, если на них выпали числа 2 и 5, то снимаются фишки со второй и пятой пики.
Числа, выпавшие на костях, игрок вправе использовать по своему усмотрению: снять фишку или сделать ходы в доме.
Допускается вывод шашки с лунки более низкого уровня, если пика, соответствующая значению на кубике, пустует. Например, выпало 5 очков. Если пика свободна, то снимают шашку с четвертого пункта. Если и на этом треугольнике нет фишки, то с третьего и т.д.
Конец партии и возможные результаты
Игра заканчивается, когда один из противников выводит с поля все свои фишки.
Результаты игры:
- Ойн. Если проигравшему удалось перегнать с доски хотя бы одну шашку, победителю начисляется 1 очко.
- Марс. Если проигравший не снял с доски ни одну фишку, счет 2-0.
Для очных турниров ввели понятие «ничья»…
Первоначально «ничьей» в классических нардах не было, но Федерация нард посчитала нужным ввести данное понятие для очных турниров. Порядок следующий: игру начинает обладатель белых фишек. Если он первым сбрасывает фигуры, то игроку с черными шашками дается право последнего броска. Если и он успевает вывести фишки, объявляется ничья. Каждому игроку присуждается по половине очка.
Советы и рекомендации
За многолетнюю историю игры успели придумать универсальные советы, которые помогут новичкам в их первых играх:
- Старайтесь занять как можно больше пространства в домах – своем и противника. На чужом поле вы сможете заблокировать вывод новых шашек в игру, а на своем не дадите запереть свои фишки.
- Пытайтесь «размазать» свои шашки тонким слоем по большему числу ячеек – это эффективней, чем строить башни в двух-трех.
- Заранее готовьтесь к выпадению дубля, когда можно сделать сразу 4 хода. Если не думать об этом, можно упустить преимущество.
- Фишки со второй четверти старайтесь переводить в третью за один ход – такое стремительное наступление поможет спутать карты сопернику.
Остальные нюансы вы поймете уже во время игры, ведь знание приходит с практикой. Не оттягивайте тренировки – в интернете можно найти множество онлайн-сервисов, где можно сразиться с реальным человеком по сети. Так вы сможете посмотреть на чужие тактики и поэкспериментировать со своими.
Особенности коротких нард
Ознакомившись с длинными нардами, можно попробовать и короткие. Во многом эти виды схожи, и разобравшись с одним можно быстро освоиться со вторым. Главное понять, чем отличаются короткие и длинные нарды:
- Расположением.
- Движением фишек.
- Возможность «поедать» чужие шашки.
- Возможность удвоить ставку в игре.
В целом отличия незначительные, так что всего пара партий и вы освоитесь с новыми правилами игры.
Расположение фишек
Различить длинные и короткие нарды можно с первого взгляда – начальное положение фишек сильно различается. Если в первых они все расположены строго по углам доски, то здесь равномерно разбросаны по всей поверхности:
- На 6 и 13 пиках расположено по 5 камешков.
- На 8 – размещают по 3 камня.
- На 24 пункте – по 2 камня.
Нумерация идет для черных фишек – с правого верхнего угла, для белых – с нижнего правого угла.
Расположение фишек в коротких нардах.
Различается и расположение двора и дома для игрока с черными фишками.
Движение фишек
Бросок костей осуществляется точно также, как и для длинных. А вот движение игровых фишек различается: шашки идут навстречу друг другу: один игрок перемещает их по часовой стрелке, другой – против.
Фишки двигаются навстречу друг другу.
Еще несколько важных отличий в движении шашек:
- Начинать движение можно с любой башни, а не только с «головы».
- Нельзя занимать треугольник, на котором находится больше двух шашек соперника. Такая ячейка называется «якорь».
- Если на лунке стоит одна фишка противника, можно встать на эту ячейку и «выбить» шашку противника в бар. Ему придется вести ее заново по всей доске.
Последний пункт требует детального рассмотрения, потому что это одна из главных особенностей коротких нард.
Поедание и введение в игру шашек
Центральная выступающая часть, разделяющая доску пополам, называется «баром». Сюда попадает шашка, если она стояла на ячейке одна и сопернику выпала возможность поставить свою фишку сверху.
Игрок, имеющий хотя бы одну «съеденную» шашку, не может перемещать другие, пока не вернет ее на доску. Фишку можно снова ввести в игру, если на костях выпало число, позволяющее сделать ход до свободного треугольника в зоне дома соперника.
Блот – лунка с одной фишкой противника.
Существует множество стратегий ведения игры:
- В одном случае все внимание игрока уделяется быстрому заведению шашек в дом, а не построению ловушек для соперника.
- В другом игрок выстраивает блок из нескольких шашек, чтобы препятствовать ходу противника, или удерживает якорь на одной лунке, пока не получится выбить блот соперника. Так называют треугольник, занятый только одной незащищенной фишкой.
Какой именно тактики придерживаться, решать вам.
Двойная кость
Куб удвоения (Даве) может быть использован игроками с целью поднять ставки в процессе игры. На гранях кости прописаны степени двойки от единицы до шести: 2, 4, 8, 16, 32, 64.
В процессе игры важно просчитывать ее дальнейшее развитие. В начале партии кубик помещают на бар посередине доски вверх стороной с числом 64. Перед скидыванием участник поворачивает кубик гранью с цифрой 2, показывая тем самым, что желает удвоить ставку. Противник должен принять новые условия или сдаться в 1 победное очко. Для того чтобы снова поднять ставки, кубик поворачивают следующей гранью с цифрой 4 и т.д.
Если противник на поднятие ставки сразу отвечает удвоением, по договоренности применяется «бивер». В первый ход удваивать партию нельзя. Игроки могут использовать «автодубль» – автоматически удвоение ставки, когда у обоих участников при розыгрыше первого хода на кубиках выпадают равные числа.
Сейчас научиться играть в нарды стало намного проще, чем раньше. Ведь теперь можно в любой момент найти противника на специальных онлайн сайтах. Можно играть как в длинные, так и в короткие нарды, смотря что нравится. С каждым днем оттачивая свое мастерство, совершенствуя стиль и сталкиваясь с соперниками разного уровня.
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Понравилось17
Игра прикольная, было время все вечера проводили играя в них, если приходили гости, то расписывали пульку, потом появились компьютеры, время игры в нарды уменьшилось в десятки раз, потом как-то вообще отошли. Хотя пульку иногда ещё "слюнявим". Кстати, у нас ещё было и понятие "детский марс" - когда завёл все фишки в дом, но не успел ни одной сбросить, тогда счёт выставляли 0:3.