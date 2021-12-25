Как выглядел спортзал двести лет назад

Хотя массовый спорт появился только в самом конце 19-го века, когда средний класс пересел на велосипеды и начал играть в футбол и теннис, настоящий фитнес, в современном понимании этого слова, возник намного раньше.
Физическая деятельность, помогающая поддерживать тело в тонусе, получила признание после промышленной революции. Традиционное занятие аристократии, военное дело, уже не требовало ежедневных упражнений со шпагой, быт становился легче, а профессии – все более сидячими.
Считается, что первый в новое время спортзал был открыт в 1770-г годах в Германии, на базе так называемого «филантропинума», учебного заведения интернатного типа, продвигавшего «прогрессивные» и реформаторские для своего времени идеи обучения.
Помимо изучения наук и ремесла, очень полезным и необходимым для развития признавалась физкультура, поэтому в филатропинуме были оборудованы помещения для фехтования, гимнастики, игр и имелись возможности для плавания и верховой езды.
К концу 18-го века идеи прогрессивного развития, включающего и гармоничное физическое, захватили Европу – только в Германии открылось более полусотни подобных заведений.
Королевой физического развития в те годы считалась гимнастика, но она совсем не была похожа на современную с ее элементами акробатики и силовой тренировки.
Вместо этого ранняя гимнастика отдавала приоритет практическим навыкам с эффективным применением в реальном мире: бег, прыжки, балансирование, ползание, лазание, метание, плавание, бокс, борьба, верховая езда, фехтование.
Соответственно, и залы начала 19-го столетия, или, как их называли, «клубы для упражнений» содержали тренажеры и помещения для этих видов.
И совсем не чудачкой выглядела императрица Австрии Сисси Баварская, которая имела в своих покоях шведскую стенку и турник, и которая всю жизнь, с помощью ежедневного спорта, поддерживала свой юный вес и осиную талию.
Источник:
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