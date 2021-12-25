Как выглядел спортзал двести лет назад

Помимо изучения наук и ремесла, очень полезным и необходимым для развития признавалась физкультура, поэтому в филатропинуме были оборудованы помещения для фехтования, гимнастики, игр и имелись возможности для плавания и верховой езды.

К концу 18-го века идеи прогрессивного развития, включающего и гармоничное физическое, захватили Европу – только в Германии открылось более полусотни подобных заведений.