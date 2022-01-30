Ухвати врага за яйца: киркпинар, национальный турецкий вид спорта

С давних времен в турецком городе Эдирне ежегодно проводятся соревнования по киркпинару – национальной турецкой борьбе. Перед схваткой борцы натираются маслом.
Бороться с использованием обычных приёмов двум скользким соперникам невозможно. Судя по всему, единственный действенный метод воздействия на противника в киркпинаре – засунуть руку ему в штаны и за что-нибудь там ухватиться.
По правилам киркпинара, масляной борьбы, что по-турецки звучит «ялы гюрэш», выигрывает тот из противников, который поднимет промасленного врага на плечи или прижмёт его к земле. Ни то, ни другое сделать практически нереально.
По легенде, давным-давно, где-то на Ближнем Востоке жил один султан. И любил он устраивать различные состязания: соревнования по бегу, метанию копья, стрельбе из лука и прочим кулачным боям. Да только все было не то — султану стали надоедать скучные мероприятия, не было в них огонька.
И вот однажды пришли ко дворцу султана двое обнаженных мужчин и стали бороться прямо у него под окном. Несколько дней и ночей здоровяки пытались одолеть друг друга, но не смогли и умерли от изнеможения на глазах у почтенного султана. Его настолько поразили выносливость и несгибаемый дух борцов, что султан повелел похоронить их под роскошным фиговым деревом в саду рядом с дворцом. А через несколько дней из корней этого дерева забили сорок источников с родниковой водой — «киркпинар». По-турецки борьбу называют ялы гюрэш, но среди народов Востока она осталась именно как киркпинар.
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Так в городе Киркпинар возникла борьба ялы гюрэш. А сегодня этот город греческий, поэтому соревнования проводятся в Эдирне. Раз в год этот город становится самым интересным местом для всех любителей киркпинара.
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Борцы экипированы пропитанными маслом чёрными кожаными штанами из буйволовой кожи, которые называются кисбет. Весят штаны около 13 килограммов.
Борец закован в кисбет, как в надёжный панцирь. Толком ухватиться за эти промасленные штаны трудно, но можно засунуть в них руку.
Сведений о том, как именно правилами борьбы киркпинар регулируются возможные в такой ситуации злоупотребления, не существует. Скорее всего, никак. Проконтролировать элементы неспортивного поведения невозможно технически.
Одна из первых записей об этой борьбе датируется 1346 годом н.э. С тех пор состязания по киркпинару старались проводить ежегодно, но войны и политическая нестабильность в регионе часто прерывали традицию на долгие годы. Правила киркпинара тогда были просты: на поле выходят двое голых мужчин в масле и борются — сколько и как хотят. Главная задача — поднять противника на плечи или прижать его спиной к земле.
Победителя в схватке награждали титулом пехлеван, а выигравшего на турнире — бас-пехлеван. Такой богатырь навсегда покрывал себя славой, пользовался огромным уважением и занимался лишь тем, что обучал неофитов приемам борьбы — деньгами и всем необходимым он и так был обеспечен на всю оставшуюся жизнь.
Очевидно, что главными свойствами великого чемпиона в этой борьбе – пехлевана – должны быть колоссальная выносливость и выдающееся мужество. Взяли тебя за мягкое место, а ты сжал зубы и терпи хоть двое суток, но не сдавайся. Гвозди бы делать из этих людей.
Проблема была в том, что каждая схватка могла продолжаться несколько дней, и не каждый зритель хотел на такое смотреть — вид выдохшихся бугаев, лениво хватающих друг друга, не очень увлекателен. Причину долгих боев поймет любой, кто хоть раз пытался удержать в руках пойманную рыбу — склизкая добыча легко выскальзывает из рук. Поэтому в итоге решено было давать на один бой 40 минут и 15 дополнительных (к слову, в дзюдо дают лишь 5 минут и 2 дополнительных). Киркпинар стал более зрелищным и быстрым, но и эти за сорок минут здоровые борцы успевают напрочь выдохнуться.
Победителю соревнований дарят сто тысяч долларов призовых. Попробовать себя в киркпинаре может любой желающий вне зависимости от расовой, национальной или религиозной принадлежности. Главное, чтобы у борца имелись яйца — в прямом и переносном смыслах.
Вот такие они, турецкие спортсмены.
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