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Ухвати врага за яйца: киркпинар, национальный турецкий вид спорта

Ухвати врага за яйца: киркпинар, национальный турецкий вид спорта (13 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2022 09:34
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Турция   интересно   киркпинар   мужики   традиция   фото   
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С давних времен в турецком городе Эдирне ежегодно проводятся соревнования по киркпинару – национальной турецкой борьбе. Перед схваткой борцы натираются маслом.

Бороться с использованием обычных приёмов двум скользким соперникам невозможно. Судя по всему, единственный действенный метод воздействия на противника в киркпинаре – засунуть руку ему в штаны и за что-нибудь там ухватиться.


По правилам киркпинара, масляной борьбы, что по-турецки звучит «ялы гюрэш», выигрывает тот из противников, который поднимет промасленного врага на плечи или прижмёт его к земле. Ни то, ни другое сделать практически нереально.

По легенде, давным-давно, где-то на Ближнем Востоке жил один султан. И любил он устраивать различные состязания: соревнования по бегу, метанию копья, стрельбе из лука и прочим кулачным боям. Да только все было не то — султану стали надоедать скучные мероприятия, не было в них огонька.

И вот однажды пришли ко дворцу султана двое обнаженных мужчин и стали бороться прямо у него под окном. Несколько дней и ночей здоровяки пытались одолеть друг друга, но не смогли и умерли от изнеможения на глазах у почтенного султана. Его настолько поразили выносливость и несгибаемый дух борцов, что султан повелел похоронить их под роскошным фиговым деревом в саду рядом с дворцом. А через несколько дней из корней этого дерева забили сорок источников с родниковой водой — «киркпинар». По-турецки борьбу называют ялы гюрэш, но среди народов Востока она осталась именно как киркпинар.
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Так в городе Киркпинар возникла борьба ялы гюрэш. А сегодня этот город греческий, поэтому соревнования проводятся в Эдирне. Раз в год этот город становится самым интересным местом для всех любителей киркпинара.
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Борцы экипированы пропитанными маслом чёрными кожаными штанами из буйволовой кожи, которые называются кисбет. Весят штаны около 13 килограммов.

Борец закован в кисбет, как в надёжный панцирь. Толком ухватиться за эти промасленные штаны трудно, но можно засунуть в них руку.

Сведений о том, как именно правилами борьбы киркпинар регулируются возможные в такой ситуации злоупотребления, не существует. Скорее всего, никак. Проконтролировать элементы неспортивного поведения невозможно технически.

Одна из первых записей об этой борьбе датируется 1346 годом н.э. С тех пор состязания по киркпинару старались проводить ежегодно, но войны и политическая нестабильность в регионе часто прерывали традицию на долгие годы. Правила киркпинара тогда были просты: на поле выходят двое голых мужчин в масле и борются — сколько и как хотят. Главная задача — поднять противника на плечи или прижать его спиной к земле.

Победителя в схватке награждали титулом пехлеван, а выигравшего на турнире — бас-пехлеван. Такой богатырь навсегда покрывал себя славой, пользовался огромным уважением и занимался лишь тем, что обучал неофитов приемам борьбы — деньгами и всем необходимым он и так был обеспечен на всю оставшуюся жизнь.

Очевидно, что главными свойствами великого чемпиона в этой борьбе – пехлевана – должны быть колоссальная выносливость и выдающееся мужество. Взяли тебя за мягкое место, а ты сжал зубы и терпи хоть двое суток, но не сдавайся. Гвозди бы делать из этих людей.


Проблема была в том, что каждая схватка могла продолжаться несколько дней, и не каждый зритель хотел на такое смотреть — вид выдохшихся бугаев, лениво хватающих друг друга, не очень увлекателен. Причину долгих боев поймет любой, кто хоть раз пытался удержать в руках пойманную рыбу — склизкая добыча легко выскальзывает из рук. Поэтому в итоге решено было давать на один бой 40 минут и 15 дополнительных (к слову, в дзюдо дают лишь 5 минут и 2 дополнительных). Киркпинар стал более зрелищным и быстрым, но и эти за сорок минут здоровые борцы успевают напрочь выдохнуться.


Победителю соревнований дарят сто тысяч долларов призовых. Попробовать себя в киркпинаре может любой желающий вне зависимости от расовой, национальной или религиозной принадлежности. Главное, чтобы у борца имелись яйца — в прямом и переносном смыслах.


Вот такие они, турецкие спортсмены.


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Метки: Спорт   Турция   интересно   киркпинар   мужики   традиция   фото   
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10k
3.6o6pa Полчаса назад
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11k
Denissg Минуту назад
Действительно красивый обычай.
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8k
Бритва 22 минуты назад
со времен древней Греции друг дружку за яйки тискают
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13k
Вася 22 минуты назад
Любителям проникать в штаны с тыла могут и насрать в ладонь
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9k
Касьян Пуздой Полчаса назад
зашквар
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39k
Alex 52 минуты назад
Тьфу, пд**сы...
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152
На хер ЗАПАД! 57 минут назад
Голубезной отдаёт
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1k
флоМастер Час назад
х.у.е.в.ы.й вид спорта
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4k
Дмитрий Час назад
Кто быстрее схватит противника за яйца?
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