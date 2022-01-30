Ухвати врага за яйца: киркпинар, национальный турецкий вид спорта

По легенде, давным-давно, где-то на Ближнем Востоке жил один султан. И любил он устраивать различные состязания: соревнования по бегу, метанию копья, стрельбе из лука и прочим кулачным боям. Да только все было не то — султану стали надоедать скучные мероприятия, не было в них огонька.



И вот однажды пришли ко дворцу султана двое обнаженных мужчин и стали бороться прямо у него под окном. Несколько дней и ночей здоровяки пытались одолеть друг друга, но не смогли и умерли от изнеможения на глазах у почтенного султана. Его настолько поразили выносливость и несгибаемый дух борцов, что султан повелел похоронить их под роскошным фиговым деревом в саду рядом с дворцом. А через несколько дней из корней этого дерева забили сорок источников с родниковой водой — «киркпинар». По-турецки борьбу называют ялы гюрэш, но среди народов Востока она осталась именно как киркпинар.

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