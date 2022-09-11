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Как выглядит муж женщины-качка Натальи Кузнецовой

Как выглядит муж женщины-качка Натальи Кузнецовой

Автор:
11 сентября 2022 10:44
Сообщество : Спорт
Метки: Наталья Кузнецова   Спорт   бодибилдинг   интересно   качалка   муж   пауэрлифтинг   фото   
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Кузнецова - известный бодибилдер, чемпионка всевозможных спортивных соревнований по пауэрлифтингу. Глядя на эту женщину, многие мужчины начинают испытывать противоречивые чувства: кто-то боится, кто-то сожалеет, что так и не дошёл до спортзала. Но практически всем интересно, а как обстоят дела с личной жизнью этой неординарной женщины. Спешим успокоить: Наталья замужем, и муж говорит, что счастлив. Хотели бы взглянуть на этого смельчака?

Наталья Кузнецова - не только мастер спорта международного класса по становой тяге (рекордсменка), профессиональная бодибилдерша, мастер спорта международного класса по армлифтингу, но и счастливая замужняя женщина.


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Хотя, прямо скажем, наверное, мало кто отважился бы покорить сердце чемпионки. Уж больно у нее заметная физическая форма. С такой женщиной и шутить нужно осторожно, и комплименты подбирать тщательно- а ну как рассердится!


Впрочем, муж Натальи - спортсмен, поэтому его габаритами не удивишь.

Владимир Кузнецов тоже занимался бодибилдингом, однако ему не удалось добиться таких высот в мире спорта, как его благоверной.


Однако он, как тренер Натальи, прекрасно понимает, что такое спортивный характер и полностью разделяет целеустремленность своей жены. Все эти бойцовские качества не мешают влюблённым жить в гармонии, строить счастливую семейную жизнь.


Раньше Владимир профессионально занимался вольной борьбой и получил звание мастера спорта в данной области, но после переключился на «железо». Сейчас супруги не только вместе посещают зал - Владимир составляет жене план тренировок и помогает жене готовиться к предстоящим соревнованиям.


Что же до пополнения семейства, то с этим Наталья и ее муж не торопятся. Спортсменка принимает стероиды - и не скрывает этого факта, поэтому деторождение пока не входит в планы.


Но ребенок в их семье будет. Когда-нибудь. Потом. А пока вся жизнь Натальи подчинена тренеровкам и редкому отдыху с супругом.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Наталья Кузнецова   Спорт   бодибилдинг   интересно   качалка   муж   пауэрлифтинг   фото   
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60  комментариев
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4k
Компьютер DELL монитором Час назад
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1M
Великий Немой 7 минут назад
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9k
Сол Гудман 9 минут назад
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−22
zenon 13 минут назад
С такой статурой как у неё показывали бугая новой породы. Такой же накачанный с такими губами, как у неё. Наверное его жена имеет вымя, как у этой.
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2k
Pioner76 13 минут назад
Фуууу... зачем я ето посмотрел..? Кровь из глаз...
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1
Zor 14 минут назад
У них нет будущего. Такие адепты вымрут как мамонты, у них ничего уже не осталось от генома человека. Их дети, как минимум, будут инвалиды.
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13k
Majul Полчаса назад
"А пока вся жизнь Натальи подчинена тренеровкам и редкому отдыху с супругом."

Что такое "тренЕровка"?
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652
pka2004 Полчаса назад
Мне не нравятся такие женщины. Я таких боюсь.
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1k
Иван Полчаса назад
Тоесть муж как тренер сам для себя такое вылепил.. ах ты ж гребаный извращенец!!
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350
Павел Кузнецов Полчаса назад
Перебор...
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24k
Трелони Полчаса назад
Это какой-то латентный гомосексуализм...
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556
ManA108 36 минут назад
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18k
сергей костюнин 41 минуту назад
Трактором валить , конём е-ать
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2k
Pill 41 минуту назад
Ля, кошмар. Е"ут же таких....
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10k
Oleg 41 минуту назад
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11k
a_komolow 44 минуты назад
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112
Mikle ghjh 44 минуты назад
Свят,свят,свят...
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8k
krivsan 48 минут назад
у меня вопрос к владимиру, теща есть? и жена точно на планете Земля родилась?
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14k
сеньор Леонсио 49 минут назад
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1k
SHAGREEN 50 минут назад
Чуть попахивает латентным гомосексуализмом.
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5k
Дмитрий 52 минуты назад
С подругами? Можно подруг в студию? Там такое же?
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