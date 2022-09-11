Как выглядит муж женщины-качка Натальи Кузнецовой

Кузнецова - известный бодибилдер, чемпионка всевозможных спортивных соревнований по пауэрлифтингу. Глядя на эту женщину, многие мужчины начинают испытывать противоречивые чувства: кто-то боится, кто-то сожалеет, что так и не дошёл до спортзала. Но практически всем интересно, а как обстоят дела с личной жизнью этой неординарной женщины. Спешим успокоить: Наталья замужем, и муж говорит, что счастлив. Хотели бы взглянуть на этого смельчака?
Наталья Кузнецова - не только мастер спорта международного класса по становой тяге (рекордсменка), профессиональная бодибилдерша, мастер спорта международного класса по армлифтингу, но и счастливая замужняя женщина.
Хотя, прямо скажем, наверное, мало кто отважился бы покорить сердце чемпионки. Уж больно у нее заметная физическая форма. С такой женщиной и шутить нужно осторожно, и комплименты подбирать тщательно- а ну как рассердится!
Впрочем, муж Натальи - спортсмен, поэтому его габаритами не удивишь.
Владимир Кузнецов тоже занимался бодибилдингом, однако ему не удалось добиться таких высот в мире спорта, как его благоверной.
Однако он, как тренер Натальи, прекрасно понимает, что такое спортивный характер и полностью разделяет целеустремленность своей жены. Все эти бойцовские качества не мешают влюблённым жить в гармонии, строить счастливую семейную жизнь.
Раньше Владимир профессионально занимался вольной борьбой и получил звание мастера спорта в данной области, но после переключился на «железо». Сейчас супруги не только вместе посещают зал - Владимир составляет жене план тренировок и помогает жене готовиться к предстоящим соревнованиям.
Что же до пополнения семейства, то с этим Наталья и ее муж не торопятся. Спортсменка принимает стероиды - и не скрывает этого факта, поэтому деторождение пока не входит в планы.
Но ребенок в их семье будет. Когда-нибудь. Потом. А пока вся жизнь Натальи подчинена тренеровкам и редкому отдыху с супругом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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