Самонаводящаяся «летучая мышь». Первые бомбы принципа «выстрелил-и-забыл»

Развитие «умного» оружия

Предпосылкой к созданию «боеприпасов специального назначения» стало беспокойство США относительно подводных сил Третьего рейха, которые терроризировали всю Северную Атлантику. И надо сказать, что эти опасения вскоре сбылись: в 1942 году активность немецких субмарин у побережья Америки резко возросла, а потери торгового флота США увеличились в разы.

Однако эффективных средств борьбы с подводной угрозой американцы не имели — патрульные самолёты не всегда успевали поразить субмарину до погружения. В попытке найти решение данной проблемы Национальное бюро стандартов США (NBS) инициировало разработку авиационного высокоточного вооружения для борьбы с подводными лодками противника.

Программа NBS называлась SWOD (Special Weapon Ordnance Device), и получила наивысший приоритет. Более того, это был наиболее дорогостоящий военный проект войны после Манхэттенского. В его основе лежала идея планирующей бомбы, которая благодаря своей конструкции могла незаметно лететь до цели десятки километров.

Первые образцы, например, относительно простые Mk-0 Dragon и Mk-1 Robin имели ручное наведение, и это категорически не устраивало военных. Интересно, что наведение бомбы Robin осуществлялось с помощью первой в мире компактной телевизионной системы, которая, впрочем, не оправдала ожиданий.

Первые шаги к автоматизации

Следующей технологией для нового оружия стало полуактивное самонаведение. По наработкам англичан американцы оснастили самолёты мощными радарами. Боеприпас, оборудованный приёмником, улавливал отражённый от цели луч, однако сам луч посылался радаром самолёта-носителя. Оператору требовалось лишь помечать цель. Так появился проект Mk-7 Pelican.