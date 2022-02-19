20+ любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний обо всем на свете

Актриса Эмилия Кларк пережила две аневризмы головного мозга. Уже будучи известной она основала благотворительную организацию Sameyou, занимающуюся разработкой восстановительного лечения для людей, перенесших черепно-мозговые травмы и инсульт
На Филиппинах поставили памятник собаке по кличке Кабанг, которая в 2011 году спасла двух девочек. Дворняга бросилась на дорогу, преградив путь мотоциклисту, который ехал прямо на девочек. В этом году Кабанг скончалась
Больничные пациенты быстрее выздоравливают, когда из их окна видно парк или зеленую растительность
В библиотеке Университета Коимбры в Португалии живет колония летучих мышей. Каждую ночь окна библиотеки оставляют открытыми, и летучие мыши залетают внутрь. Они лакомятся насекомыми, тем самым защищая многовековые исторические документы и книги
В 2016 году маленького нарвала, который заблудился в морском пути Святого Лаврентия, "усыновила" стая белух
В 2019 году мужчина ограбил банк, выбросил деньги на улицу и крикнул: "Счастливого Рождества!" Затем он отправился в кофейню, где спокойно ждал своего ареста
На круизном лайнере можно приобрести каюту, оплачивая за нее ежегодную плату. Вам будут предоставлять те же удобства, что и обычному круизному пассажиру
В середине 1890-х Мэри Уитон Калкинс выполнила все требования, предъявляемые к докторской степени по психологии, но Гарвардский университет отказался присудить ей степень, потому что она женщина
В Черчилле, Канада, местные жители оставляют свои автомобили незапертыми - для того, чтобы помочь другим горожанам, если на них нападет белый медведь
У берегов Австралии есть место, где осьминоги основали небольшое "поселение", хотя обычно они ведут одинокий образ жизни
Деревья акации "общаются" между собой. Если одно дерево повреждено, оно выделяет газообразное вещество, чтобы подать сигнал близлежащим акациям. Те начинают вырабатывать дубильные вещества - благодаря им листья становятся горькими и ядовитыми
Яблоки возникли в Казахстане. Название бывшей столицы Алма-Ата часто переводили как "отец яблок". К 1500 году до нашей эры семена яблок распространились по всей Европе
Рыбка Дори из мультика "В поисках Немо", у которой была короткая память, считается одним из наиболее нейропсихологически точных примеров амнезии и проблем с памятью, показанных на экране
В Израиле растет древнейшая финиковая пальма, семена которой нашли в древнем сосуде в Израиле, датированном 155 годом до н.э. - 64 годом н.э.
В 1901 году исландец Валдимар Асмундссон перевел "Дракулу" Брэма Стокера на исландский. Только спустя 100 лет было обнаружено, что это не перевод, а фанфик - представление переводчика о том, как он хотел видеть историю о Дракуле
Пожарные шесты появились в 1870-е в Чикаго. Идея возникла случайно. Пожарный Джордж Рейд во время одного срочного вызова использовал деревянный шест для спуска с этажа. Капитану понравилась эта идея, и подобный шест установили на постоянной основе
Американский геохимик Клэр Паттерсон буквально спас человечество от смертельной токсическо-химической угрозы отравления свинцом. Он более 20 лет пытался убедить общественность в том, что свинец токсичен
Актер Ричард Харрис согласился сыграть Альбуса Дамблдора только потому, что его внучка пригрозила никогда больше с ним не разговаривать, если он этого не сделает
Роберт Пропст, изобретатель современного дизайна офисов (как на картинке) в 1968 году, позже сам назвал их “монолитным безумием”
В Британии 19 века было модно фотографироваться "без головы". Чтобы получить такое фото, фотографы объединяли несколько негативов. "Фотошоп" того времени
В 1800-х американские производители молочных продуктов регулярно смешивали молоко с водой, мелом, жидкостью для бальзамирования и коровьими мозгами, чтобы улучшить внешний вид и вкус. Сотни детей умерли от формальдегида, грязи и бактерий в их молоке
В шведском Стокгольме есть интересная система против превышения скорости. Водители, которые не превышают скорость, получают право выиграть в лотерею, где призовые средства поступают от штрафов, уплаченных другими водителями
Из-за высокого содержания жира и низкого содержания воды фисташки могут самонагреваться и самопроизвольно воспламеняться при неправильном хранении
Аспирин и героин были изобретены в течение двух недель. Их изобрел один человек - Феликс Хоффман, немецкий химик, работавший в Bayer в конце 1880-х годов
В Китае распространена практика не сообщать пожилым людям о диагнозе рака. Считается, что если сообщить им об этом, их состояние может ухудшиться быстрее
Курту Кобейну на самом деле не нравилась самая хитовая песня Nirvana - "Smells Like Teen Spirit". Музыкант однажды сказал: "Я едва могу закончить ее, особенно когда я не в настроении. Хочется просто бросить гитару и уйти"
4 июля 1989 года советский летчик Николай Скуридин катапультировался с истребителя Миг-23 над Польшей из-за технических неполадок. Самолет продолжал лететь без пилота 901 километр, и рухнул на жилой дом в Бельгии, убив одного местного жителя
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Марк Витру вий Поллио н знаменитый архитектор и инженер, современник Юлия Цезаря («Об архитектуре», VIII, 6)
Но человечество спасли, конечно, американцы.
Так держать!