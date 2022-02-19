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20+ любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний обо всем на свете

20+ любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний обо всем на свете (30 фото)

Автор:
19 февраля 2022 14:53
Сообщество : Факты
Метки: знания   интересно   интересные факты   история   подборка   познавательно   факты   фото   
3388
30
Узнавать что-то новое можно хоть каждый день - сейчас информация доступна повсюду. Сообщество на форуме Reddit делится самыми разными фактами о людях, событиях, прошлом и истории, которые интересно узнать. Взглянем на некоторые из самых любопытных!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: знания   интересно   интересные факты   история   подборка   познавательно   факты   фото   
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36  комментариев
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5k
CruelAsm 2 часа назад
На картинке не Ричард Харрис, а Майкл Гэмбон.
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0
Марина 4 минуты назад
Отличная статья! Факты топ
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0
Витя Уралов 6 минут назад
Столько интересной информации в одной статье. Спасибо редакторам) Узнала много нового для себя
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0
iuriiterentev 7 минут назад
Отличная статья, поделюсь ею на работе!)
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−1
Виталий 10 минут назад
Здорово все таки , что есть такие посты, где можно прочитать о подобных научных фактах, чтоб расширять свой кругозор
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35k
KiploksAKS 10 минут назад
"Преимущества водопроводов с глиняными трубами следующие. <…> вода из этих труб гораздо здоровее воды из свинцовых, так как у свинца тот недостаток, что из него образуются свинцовые белила, считающиеся вредными для человеческого тела. А раз то, что из свинца образуется, вредно, несомненно, что и сам он не здоров. Это можно видеть на примере литейщиков свинца, цвет тела у которых чрезвычайно бледен. Ибо когда свинец при литье плавится, то пары его, оседая в частях тела и день ото дня выжигая их, лишают находящуюся в членах кровь её сил. Поэтому, если мы хотим иметь здоровую воду, никоим образом не следует проводить её по свинцовым трубам"
Марк Витру вий Поллио н знаменитый архитектор и инженер, современник Юлия Цезаря («Об архитектуре», VIII, 6)
Но человечество спасли, конечно, американцы.
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−1
Vladislava 18 минут назад
Ого,очень познавательно
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−1
Иван 18 минут назад
Вот это да!
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−1
Илья 18 минут назад
Героин почти как аспирин)))
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−11
София Усарова 22 минуты назад
Здорово все таки , что есть такие посты, где можно прочитать о подобных научных фактах, чтоб расширять свой кругозор
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−1
Боря 23 минуты назад
Ничего себе!
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4k
Алексей 23 минуты назад
Бей ботОв, спасайте Фишки!
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−1
Aleksandr Полчаса назад
это выглядит слишком крута
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−2
Даниил 36 минут назад
очень интересно!!!
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−3
Виктор Амбросов 39 минут назад
очень интересные и необычные факты!
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−3
Ян 41 минуту назад
вау, и правда очень интересно! столько нового узнал) жду ещё новые фактики)
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9k
Vacony 49 минут назад
про фисташки впервые слышу.. что за механизм - что бы жирное без воды самовоспламенилось ?
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−4
Полина 49 минут назад
И правда интересные факты !
Так держать!
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−4
Георгий Морозов 51 минуту назад
Вау, это действительно интересно!
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−4
digengek 54 минуты назад
добавлять в молоко мыло это сильно, конечно..
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288
<name> 55 минут назад
АААА атака ботов, бей их
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