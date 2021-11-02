24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого

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Злорадство - плохое чувство. Но иногда так приятно, что плохие дни случаются не только у тебя. Это как-то успокаивает!
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7. "Решил пообедать за своим рабочим столом. Тарелка оказалась такой горячей, что я обжег руки и рассыпал всю еду по комнате, пока бежал к раковине"
8. "Моя кошка решила помочиться четко на новую консоль Nintendo Switch. Другого места не нашла"
11. "В нашем городе загрязнена вода и нельзя пользоваться питьевыми фонтанами. К счастью, школа предлагает бутылки с водой"
17. "Жена пыталась почистить мой чугунный казан. Сколько алиментов я должен с нее получить?"
21. "Самый жуткий кошмар. Зашел в общественный туалет и в самый ответственный момент понял, что туалетной бумаги в кабинке нет"
22. "Собирался ехать на работу и увидел, что ночью кто-то решил проветрить мой автомобиль"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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