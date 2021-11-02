24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого

Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»

Их боль я чувствую через фото

25 человек, чей день действительно не задался

25 забавных неудач и болезненных провалов, связанных с глажкой

30 серьезных и курьезных происшествий во время стирки

30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло"