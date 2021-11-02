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24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого

24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого (25 фото)

Автор:
02 ноября 2021 14:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неприятности   неудачи   неудачный день   плохой день   полный провал   фейлы   
159
25
Злорадство - плохое чувство. Но иногда так приятно, что плохие дни случаются не только у тебя. Это как-то успокаивает!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   неприятности   неудачи   неудачный день   плохой день   полный провал   фейлы   
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38k
Александр 7 минут назад
За казан какие алименты, там надо к стенке ставить.
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25k
Max Shtirlic 8 минут назад
24. Я бы на месте владельца больше переживал бы по поводу змеи в кустах
!!!
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