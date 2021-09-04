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Когда сегодня явно не твой день

Когда сегодня явно не твой день (22 фото)

Автор:
04 сентября 2021 10:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не день бэкхема   не повезло   неудачи   неудачный день   позитив   смешно   
199
22
У этих людей сегодня день явно не задался!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не день бэкхема   не повезло   неудачи   неудачный день   позитив   смешно   
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23k
Татьяна Юсова Полчаса назад
А какая проблема с мухой в чашке какао? Вытащил её ложкой и пей дальше!
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12k
Anthonyus 7 минут назад
Это проблема с четырёхходовым клапаном скорее всего. Сталкивался с таким. Залипает, сволочь, и дует только на тепло.
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Болонка королевы

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