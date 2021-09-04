Когда сегодня явно не твой день

Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)

17 человек, у которых день явно не задался

Люди, у которых новый год не задался с самого начала

Вот это называется - день не задался!

У этих людей день был куда хуже, чем у тебя!

Люди, которым пришлось явно хуже, чем вам!