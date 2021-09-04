Когда сегодня явно не твой день

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У этих людей сегодня день явно не задался!
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"Собака заперлась изнутри в машине как раз в тот момент, когда мы собирались в эвакуацию перед приходом урагана Ида"
"Нанялся две недели ухаживать за собаками. Разбил заднее стекло об угол гаража нанимателя. Теперь я знаю, на что потрачу заработанные деньги"
"Маляр, красивший крышу нашего дома, уронил на мой балкон ведро краски и попытался вытереть ее моей собственной шваброй, стоявшей на балконе"
"Мой кондиционер вдруг стал работать только на тепло"
* 94 градуса по Фаренгейту = 34 градуса по шкале Цельсия.
"То неловкое чувство, когда заказываешь бургер, а тебе привозят от него только маринованные огурчики. Но зато много!"
"Ждать придется долго"
"Попробуйте снова через 24 миллиона 966 584 минут".
*24 миллиона минут = около 46 лет
*24 миллиона минут = около 46 лет
Источник: — переведено специально для fishki.net
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