30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались

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Иногда так хочется сделать вид, будто ты настоящий шеф-повар - выбрать рецепт, подготовить нужные продукты, приготовить аппетитное блюдо, которое не посрамило бы любой ресторан! Но, увы, реальность временами оказывается жестокой и мечты о вкусной еде остаются лишь мечтами. А на кухне нас ожидают сгоревшие, пережаренные или малосъедобные артефакты странной формы.
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6. "Моя жена любит хранить собачью еду рядом с кофейными зернами. Угадайте, что я сделал сегодня в 5:30 утра"
8. "Я забыл, что моя сестра запекла рыбу. Поэтому я просто сфотографировал то, что от нее осталось, и устроил поминальную службу"
9. "Моя попытка испечь брауни больше похожа на сравнение "до и после употребление наркотиков"
11. "Видите эти яйца? Они должны быть в пирогах. Я сделал два кружка горячего маслянистого шоколадного мусора"
15. "Моя лучшая подруга только что расплавила свою любимую кастрюлю. Я даже не знал, что это возможно"
18. "Попыталась испечь хлеб. Я не знаю, в чем проблема - он не пропекся, закваска перебродила или было слишком много дрожжей?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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