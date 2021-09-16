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30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались

30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались (31 фото)

Автор:
16 сентября 2021 14:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   еда   на кухне   не повезло   неудачи   ну не получилось   полный провал   приготовление еды   
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Иногда так хочется сделать вид, будто ты настоящий шеф-повар - выбрать рецепт, подготовить нужные продукты, приготовить аппетитное блюдо, которое не посрамило бы любой ресторан! Но, увы, реальность временами оказывается жестокой и мечты о вкусной еде остаются лишь мечтами. А на кухне нас ожидают сгоревшие, пережаренные или малосъедобные артефакты странной формы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   еда   на кухне   не повезло   неудачи   ну не получилось   полный провал   приготовление еды   
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15k
Топпер Харли Час назад
Даже говорить ничего не надо!)
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14
Человек Наблюдающий Минуту назад
Поржал))))))
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8k
Андрей Ма-С 24 минуты назад
Ссылка vk.com
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14
Человек Наблюдающий Андрей Ма-С Минуту назад
Это топчик!
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сёмик патрик Час назад
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