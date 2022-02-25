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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (16 фото)

Автор:
25 февраля 2022 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1797
16
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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22  комментария
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Crazy Gary 5 часов назад
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Какого хера, стали замазывать слове ХЕР?
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1k
Камаз Отходов 5 минут назад
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Зря запрещают. Если хочется вставить, пусть вставляет. Премию Дарвина им.
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19k
Will2006 57 минут назад
Комментарий к фото
Я бы вместо Проводов написал Шальную императрицу
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5k
Димыч 3 часа назад
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Видать, прецеденты были...
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934
!ГЕНнадий 4 часа назад
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Куда ни кинь - всюду.... БЛИН ((
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8k
Аргуша 4 часа назад
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934
!ГЕНнадий 4 часа назад
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Тюрьма - сама СЕРИАЛ, правда, скучный....
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9k
Самка Хорька 5 часов назад
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Чё за х.ета?
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9k
Самка Хорька 5 часов назад
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То есть "секс" писать нельзя, а "шлюха" - можно. Дбл блдь.
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14k
Сергей 5 часов назад
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Кстати да, почему так происходит?
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54k
doker 6 часов назад
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what is it?
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54k
doker 6 часов назад
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Ты разбираешься в профессии, как Бог, но тебе платят копейки. "Патамушто" в этой профессии все Боги, а есть и лысые...

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54k
doker 6 часов назад
И так всю жизнь...
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