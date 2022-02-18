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Не о таком будущем мы все мечтали: современный киберпанк

Не о таком будущем мы все мечтали: современный киберпанк (17 фото)

Автор:
18 февраля 2022 13:29
Сообщество : Юмор
Метки: Будущее наступило   Юмор   будущее   киберпанк   подборка   прикол   
2167
17
Мы живём в очень странной версии будущего. Киберпанк оказался таким, каким никто не мог представить: заляпанные грязью электросамокаты, ветряки на фоне руин... И электромобили под окнами хрущёвок.
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Метки: Будущее наступило   Юмор   будущее   киберпанк   подборка   прикол   
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800
Трям Час назад
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12k
Голос Вселенной 15 минут назад
Я очень рад, что мы не стоим на месте, а постоянно развиваемся!
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0
Никита 15 минут назад
Я считаю, что улучшение ситуации в жилищном комплексе ведёт к улучшению информирует района
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−1
Дарья Хазиева 42 минуты назад
Я очень рада, что мы не стоим на месте и постоянно развиваемся
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−1
Daria 45 минут назад
Я очень рада,что мы не стоит на месте.Постоянно развиваемся.
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−1
Андрей 53 минуты назад
Нормас
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−57
Карл Такойто 54 минуты назад
А откуда вы думали birchpunk со своей Кибердеревней и прочими шедеврами вдохновение черпает-из российской действительности
Берём современные западные и китайские технологии помещаем их в российскую действительность где они смотрятся до нельзя чуждо и нелепо и вуаля киберпанк готов))
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6k
Александр Зотов 2 часа назад
Му-утрица)
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