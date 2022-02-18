Не о таком будущем мы все мечтали: современный киберпанк

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Мы живём в очень странной версии будущего. Киберпанк оказался таким, каким никто не мог представить: заляпанные грязью электросамокаты, ветряки на фоне руин... И электромобили под окнами хрущёвок.
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5.
В фильмах о будущем часто использовали неоновую подсветку... И ведь не обманули, подлецы
10.
Электросамокаты не выдержали столкновения с суровой реальностью... Но вышло очень по-киберпанковски
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