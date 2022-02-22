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Дилемма с коньяком: вся суть пессимистов и оптимистов

Дилемма с коньяком: вся суть пессимистов и оптимистов (17 фото)

Автор:
22 февраля 2022 10:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   оптимизм   оптимисты   пессимизм   пессимисты   подборка   прикол   
2908
17
Пока весь мир сотрясают громкие новостные заголовки, социум поделился на три лагеря: пессимистов, оптимистов и... котов. Кем являетесь вы? Подборка отборных мемов и уморительных ситуаций.
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Метки: Юмор   оптимизм   оптимисты   пессимизм   пессимисты   подборка   прикол   
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8  комментариев
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10k
Алексей 44 минуты назад
Вот он Оптимист))
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14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
зато у оптимистов чаще хорошее настроение
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192
Vladimir Lyagera Полчаса назад
Комментарий к фото
Пессимист видит 60% воды, оптимист - 40% спирта
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177
eutace 38 минут назад
про йогурт улыбнуло ))
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21k
Добрый Алабай 41 минуту назад
Оптимист - это плохо осведомлённый пессимист.
Идёт по улице оптимист, а за ним два пессимиста, тоже в штатском.
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6k
Diesel Час назад
Пессимист: - Дааа.... Хуже уже не будет...
Оптимист: - Будет, будет!
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2k
YaNa Час назад
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