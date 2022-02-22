Дилемма с коньяком: вся суть пессимистов и оптимистов

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Пока весь мир сотрясают громкие новостные заголовки, социум поделился на три лагеря: пессимистов, оптимистов и... котов. Кем являетесь вы? Подборка отборных мемов и уморительных ситуаций.
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Идёт по улице оптимист, а за ним два пессимиста, тоже в штатском.
Оптимист: - Будет, будет!