Красота природы. Фотографии которые заряжают положительной энергией

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Замечательные снимки фотографа из Кирова, Евгения Карепанова.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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Метки: Россия красиво природа фотографии
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