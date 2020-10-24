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Потрясающие фото явлений природы с конкурса The Weather Photographer Of The Year

Потрясающие фото явлений природы с конкурса The Weather Photographer Of The Year (29 фото)

Автор:
24 октября 2020 14:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: красиво   красивый вид   мир   подборка   природа   фото   фотография   фотоконкурс   
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Как же разнообразна и удивительна наша планета! Фотоконкурс The Weather Photographer Of The Year уже не первый год собирает снимки, на которых запечатлены природные и погодные явления - участие в нем принимают сотни фотографов со всего мира. Красоты Байкала, пыльные бури над Колорадо, чарующие пейзажи Исландии - от этих видов захватывает дух. Больше фото можно посмотреть здесь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красиво   красивый вид   мир   подборка   природа   фото   фотография   фотоконкурс   
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