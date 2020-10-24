Потрясающие фото явлений природы с конкурса The Weather Photographer Of The Year

Как же разнообразна и удивительна наша планета! Фотоконкурс The Weather Photographer Of The Year уже не первый год собирает снимки, на которых запечатлены природные и погодные явления - участие в нем принимают сотни фотографов со всего мира. Красоты Байкала, пыльные бури над Колорадо, чарующие пейзажи Исландии - от этих видов захватывает дух. Больше фото можно посмотреть здесь.
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"Дамба после сильного дождя", Англия, Andrew Mccaren
Вода каскадами стекает по дамбе Следдейлского водохранилища в Камбрии, Англия, после периода очень сильных дождей.
"Эль Чальтен" (название деревни в Аргентине, где было сделано фото), Francisco Javier Negroni Rodriguez
"Тре Чиме ди Лаваредо" (горный массив в Италии), Alex Wides
На фото - гора Патерно высотой 2746 метров. На вершине подсвечиваются участки для альпинистов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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