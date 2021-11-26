Тайные красоты, которые людям удалось подсмотреть в природе

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Природа так щедро оделяет нас красотой, что иногда, кажется, было бы чистой неблагодарностью не поделиться ее творениями со всем миром - что и делают сетевые фотографы по мере сил.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: красиво красота это страшная сила необыкновенно прекрасный вид природа природные красоты фото фотографии
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