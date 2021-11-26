Тайные красоты, которые людям удалось подсмотреть в природе

Природа так щедро оделяет нас красотой, что иногда, кажется, было бы чистой неблагодарностью не поделиться ее творениями со всем миром - что и делают сетевые фотографы по мере сил.

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Сизуока, Япония 0 Источник:

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Беличье гнездо 0 Источник:

Грибы, выросшие по краю прелого листа 0 Источник:

Гибридная лиса 0 Источник:

Луна, притворившаяся Сатурном 0 Источник:

Сова, принявшая утиное яйцо за свое, вырастила утенка как родного птенца 0 Источник:

Дикие северные олени в огнях северного сияния 0 Источник:

Редкая андская кошка 0 Источник:

Капибара и ее друзья 0 Источник:

Рысь с детенышем 0 Источник:

Гнездо колибри 0 Источник:

Хищник растет 0 Источник:

Как будто в космосе 0 Источник:

Вороны тоже борются с пластиковым мусором! 0 Источник:

Воля к жизни 0 Источник:

Удивительный гриб - голубой млечник 0 Источник:

Фотогеничный леопард 0 Источник:

Кратер извергающейся Этны стал похож на птицу Феникса 0 Источник:

У западного побережья Мексики рыбаки встретили того же кита, что и 35 годами ранее 0

Пара аистов празднует в день появления своего первого яйца 0 Источник:

Эффективная пчела 0 Источник:

Самки и самцы кардинала 0 Источник:

Сова и совята 0 Источник:

Самая пестрая мандаринка 0 Источник:

Долина 72 водопадов, Швейцария 0 Источник:

Сипуха красуется 0 Источник:

Необработанный малахит 0 Источник:

Утро в Исландии 0 Источник:

Редкий патагонский агат, который можно найти только в Аргентине 0 Источник: